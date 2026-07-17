Lotusove novice: Čarobni, sveti lokvanji že odpirajo svoje cvetne liste

Lotos je rastlina, ki izvira iz Azije, kjer je zelo spoštovan zaradi svoje lepote in verske simbolike, v Indiji pa velja tudi za sveto rastlino. Zbrali smo, kje lahko občudujete neverjetno cvetenje.

Ta posebna vodna rastlina je že stoletja simbol čistosti, harmonije in obnove. Njeni dišeči, beli ali rožnati cvetovi se dvigajo nad gladino vode, medtem ko se njene korenine oklepajo blata, zaradi česar je simbol vztrajnosti in vzpona.

Soncu ljubeč lokvanj ne ponuja le osupljivega pogleda, temveč prenaša tudi sporočilo miru, modrosti in notranjega ravnovesja, zato je eden najbolj posebnih okraskov v vodnih vrtovih.

Lotosov cvet na Madžarskem leta 2026:

Botanični vrt Szeged

Ljubiteljem narave toplo priporočamo obisk Szegeda 25. in 26. julija, saj bodo v prostranem botaničnem vrtu mesta sonca že devetnajstič potekali Dnevi lotosa. Dogodek, ki bo trajal ves vikend, bo vključeval sprehod po vrtu, glasbene in plesne programe, meditacijske koncerte, obrtniški sejem ter demonstracije joge in borilnih veščin, ki bodo pričarale vzdušje Daljnega vzhoda.

6726 Szeged, Lövölde út 42.

Narodni botanični vrt Vácrátót

Če bi radi občudovali rožnate cvetove, ki plavajo po jezeru bližje prestolnici, obiščite Narodni botanični vrt Vácrátót, kjer lahko 25. julija na 2,5-urnem sprehodu občudujete tudi lotose in si s pomočjo glavnega vrtnarja Gergelyja Lunka ogledate svet bambusa! Ne glede na to, kateri program izberete, ne dvomimo, da boste poleg čudovitega razgleda izvedeli tudi veliko zanimivih dejstev o najsvetejši rastlini vzhodnih religij.

2163 Vácrátót, Alkotmány út 2-4.