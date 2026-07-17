Čudovita Mátra ponuja nešteto dogodivščin in zakladov tudi poleti

Poleti so plaže običajno med najbolj priljubljenimi destinacijami, zdaj pa vas bomo vodili na območje Mátre. Zaradi svoje nadmorske višine in senčnih krošenj gorovje ponuja prijeten občutek toplote tudi v največji vročini.

Na vrhu države

Razgledna točka Thuróczy Lajos na Galya-tető bogati pot Nacionalne modre ture z enim najbolj edinstvenih panoramskih razgledov v naši državi. Po vzponu po 162 stopnicah s stolpa lahko vidite vse od najlepših predelov Vzhodne Mátre do neskončnih pobočij Velike nižine. Razgledna točka Gortva-Jójárt pa vas vabi v zahodni del gorovja: teleskop na vrhu Nyikoma doda še 22 metrov k 764-metrskemu vrhu, zavetje ob njem pa lahko utrujeni pohodniki brezplačno prevzamejo. Za razliko od zgornjih primerov ponuja Sas-kő, ki se nahaja na nadmorski višini skoraj 900 metrov, naravno razgledno točko, s katere lahko uživate v vrtoglavem razgledu na okoliška naselja.

Globoko v Mátri

Po osvojitvi vrhov se spustite v divje romantične doline v okolici! Ni naključje, da je soteska Csörgő med najbolj priljubljenimi izletniškimi destinacijami v okolici, saj se lahko med sprehodom med njenimi monumentalnimi vulkanskimi andezitnimi stenami počutite kot v pravi čudežni deželi. Geološka pot doline Ilona je dobra izbira tudi za družine, saj 6-kilometrski sprehod vodi do največjega naravnega slapa v naši državi, čarobnega slapa doline Ilona. Tudi dolina Kallók obljublja lahkoten pohod, a bogat z naravnimi znamenitostmi, med Mátraházo in Mátrafüredom, kjer bo hladno klimo zagotavljal potok, ki teče ob vas.

Hlajenje vodnih teles

Priznajmo si, poleti se pogosto raje odpravimo k vodi kot na naporne pohode, a na srečo se vam ni treba odpovedati pogledu na jezera, ko se odpravite na pohod v gorovje Mátra. Naravno jezero Sástó, ki se nahaja na nadmorski višini 510 metrov, ponuja osvežilno zatočišče v objemu dreves, a tudi gore tukaj ne ležijo, saj je seveda tudi tukaj 53-metrski jekleni razgledni stolp. Nasprotno pa ribiče in pohodnike čakata akumulacijska jezera Csórréti in Maconkai z umetno ustvarjeno vodno površino, a to ne zmanjšuje njune vrednosti, saj sta obe omenjeni med najlepšimi jezeri v gorovju Mátra – in to ne brez razloga.

Doživetja, ki jih morate dodati na svoj seznam želja

Morda je samoumevno, a ko obiščete gorovje Mátra, morate vsekakor osvojiti najvišji vrh v naši državi, 1014 metrov visok Kékestető in ikonični televizijski stolp, ki stoji na njem. Če se utrudite, je lahko lažji program občudovanje podeželja z lahke železnice, ki ropota med Gyöngyösom in Mátrafüredom, kar bo tudi za otroke nepozabno doživetje. Za ljubitelje zgodovine bo zagotovo nepozabna atrakcija edini jamski grad na Madžarskem, grad Sirok, ki je vreden ogleda že samo zaradi razgleda, a raziskovanje sistema predorov in razstave, ki predstavlja turške čase, bo prav tako vznemirljivo.

Družinski izlet

Tudi najmlajšim članom družine v Mátri ne bo dolgčas. Otroci, ki jih navdušuje znanost, lahko obiščejo največji observatorij v naši državi, observatorij Piszkéstető, kjer si lahko poleg razstavljenih teleskopov ogledajo tudi najnovejše astronomske rezultate. Dober program za mlajše otroke bi bil raziskovanje kozje farme Nagyréde, ki se nahaja ob južnem vznožju Mátre, kjer bodo malčki cenili ljubke živali, njihovi starši pa bodo zagotovo cenili lokalno narejene kozje sire po lastnem receptu. Če želite biti prepričani, obiščite bazen in termalno plažo dr. Csépeja Györgyja v Gyöngyösu, kjer otroški in pustolovski bazeni nudijo osvežujočo sprostitev.

Zakladi Mátre

Park OxygenAdrenalin, Gyöngyös-Sástó

Med vožnjo po vijugasti glavni cesti 24 v Mátri zlahka opazite vesele svingerje, ki bingljajo z nogami nad cesto, ki se jim lahko pridružite, če vstopite v park OxygenAdrenalin. V slikovitem okolju lahko preizkusite več kot 30 iger, vključno z bobsleighom, visečim mostom, krošnjami, skybikeom in velikansko gugalnico. Za digitalne izkušnje preizkusite šest vrst VR-simulatorjev, ki vam omogočajo vožnjo z lovskim letalom ali pobeg pred dinozavri. Poleg tega se lahko 11. julija odpravite tudi na nočno vožnjo pod zvezdnatim nebom – škoda bi bilo zamuditi ta poletni večerni program!

3200 Gyöngyös-Sástó, Sástó-Kőbánya

Kamp in hotel Mátra Sástó

Kar zadeva popolno namestitev, jo poiščite v Sástu, v osrčju potoka Mátra, na obali najvišje ležečega madžarskega jezera! Ne glede na to, ali imate raje doživetja blizu narave ali udobje hotela, jo boste tukaj našli: družinam prijazen kamp Mátra Sástó**** z živahnim vzdušjem ob jezeru, medtem ko zimzeleni in družinam prijazen hotel Sástó*** navdušuje goste s svojim wellness centrom in solno jamo. Svež gozdni zrak, številne naravoslovne poti in panorama rumenega razglednega stolpa ponujajo nepozabna doživetja. , restavracija Tavirózsa pa dan krona z domačimi in regionalnimi okusi. 3200 Gyöngyös-Sástó, Farkas utca 4.

Portéka, Gyöngyös

V Gyöngyösu obstaja kraj, kjer toplina doma kar veje iz sten, jedilnik pa skriva nebeške dobrote: imenuje se Portéka, a v okolici ga imenujejo le citadela pekovskih izdelkov iz kislega testa. Nič čudnega, saj kruh za vas pripravljajo s srcem in dušo, združujejo tradicionalne in nove metode ter nenehno eksperimentirajo z novimi okusi. In če se usedete pri njih, si lahko ob skodelici kave ali celo kozarcu vina privoščite hrustljavo pecivo po vaši izbiri – ali pa jed za začetek dneva. Najboljše pa je, da se včasih v pekarno preseli celo DJ!

3200 Gyöngyös, Belváros tér 1.

Muzej Mátra, Gyöngyös

Muzej Mátra, ki se nahaja v gradu Orczy v Gyöngyösu, se ponaša z drugo najbogatejšo zbirko naravoslovja v državi, vendar to ni edini razlog, zakaj ga je vsekakor vredno obiskati. V muzeju si lahko ogledate tudi petdeset tisoč let staro okostje volnatega mamuta in nato 15 metrov visok, grajen hrast gradnik, ki povezuje tristopenjsko razstavo od koreninskega nivoja, preko grmičevja do krošnje. V muzeju boste našli tudi dvonadstropni palmovnik, poln redkih in pogostih vrst, sladkovodni akvarij in ptičjo voliero.

3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos utca 40.

Živalski vrt Gyöngyös

V okrožju Heves vas čakajo eksotične živali, zahvaljujoč najstarejšemu zasebnemu živalskemu vrtu v državi. V živalskem vrtu Gyöngyös lahko na dveh hektarjih občudujete skoraj 84 živalskih vrst in več sto osebkov – popoln program, ki bo všeč vsakemu družinskemu članu. Veličastne velike mačke, čudovite ptice, spretni lemurji, drobni mladiči surikat in številni drugi prebivalci bodo zagotovo narisali nasmeh na obraz obiskovalcev, ki jih oskrbniki poleti pogostijo tudi s prikazi hranjenja in predstavitvami živali. Vredno je spremljati Facebook stran živalskega vrta Gyöngyös, kjer bodo obveščali o aktualnem programu.

3200 Gyöngyös, Damjanich utca 31.