Najbolj mehka poletna sladica: Rižev puding z vaniljevo marelično enolončnico (recept)

Če iščete preprosto sladico, ki jo je enostavno pripraviti, pripravite ta mehki rižev puding z vaniljevo marelično enolončnico, ki bo zagotovo osvežila vroče poletne dni.

Sestavine (za 4–6 oseb)

Za rižev puding:

150 g okroglozrnatega riža

200 ml vode

650 ml mleka

100 g sladkorja

3 čajne žličke vaniljevega sladkorja

1 ščepec soli

50 g masla

Za marelično enolončnico:

350 g marelic

60 g sladkorja

½ limoninega soka

½ čajne žličke mletega cimeta

3 klinčki

½ semena vaniljevega stroka

Priprava

Najprej riž dajte v kozico in zavrite z vodo, mlekom in ščepcem soli. Ko je riž napol kuhan, dodajte sladkor in kuhajte, dokler se ne zmehča, nato pa ga še malo stepite z maslom. Rižev puding pustite, da se ohladi, občasno premešajte. Če vpije preveč tekočine, ga lahko razredčite z malo mleka.

Nato pripravimo marelično enolončnico, za katero marelice narežemo na majhne kocke in polovico damo kuhati skupaj z vsemi ostalimi sestavinami, nato pa kuhamo do mehkega in z ročnim mešalnikom zmiksamo do gladkega. Pred mešanjem ne pozabimo odstraniti klinčkov!

Pireju dodamo preostale narezane koščke breskev in jih skupaj kuhamo nekaj minut, nato pa pustimo, da se popolnoma ohladijo. Če se vam zdi pregosta, jo lahko razredčimo z malo vode.

Hladen rižev puding postrežemo v majhnih kozarcih in vsakega prelijemo s pikantno marelično enolončnico. Dober tek!

Hvala Melanii Gál za recept!