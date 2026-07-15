3 izjemne restavracije in namestitve v Budimpešti v bližini najlepših znamenitosti

Budimpešta je prava zakladnica zgodovinskih, kulturnih in arhitekturnih mojstrovin: na naslednjih 3 mestih si lahko napolnite baterije ob čudovitih znamenitostih, v neposredni bližini najbolj znanih znamenitosti prestolnice. (x)

Carlton Hotel Buda Castle****

Hotel Carlton Buda Castle**** se nahaja ob vznožju gradu Buda in je eden najbolj edinstveno lociranih hotelov v Budimpešti. Hotel se nahaja neposredno pod Grajskim gričem, le nekaj minut hoje od najbolj znanih zgodovinskih spomenikov mesta. Grajsko okrožje in Donavski breg sta od leta 1987 na Unescovem seznamu svetovne dediščine, zato gostje praktično bivajo v zgodovinskem muzeju na prostem. Poleg tega je hotel zgrajen v bližini Trga Clarka Adama, na mestu, ki je že stoletja eno najpomembnejših prometnih vozlišč v Budimpešti. Od tu lahko v le nekaj minutah pridete do grajskega okrožja, Verižnega mostu in Donavskega brega – odlično izhodišče za raziskovanje zgodovine Budimpešte!

Najbolj znana znamenitost v okolici je Budimski grad, ki je bil stoletja rezidenca madžarskih kraljev, danes pa je dom muzejev in kulturnih ustanov. Sedem stolpov bližnjega Ribiškega bastiona spominja na osvajalska madžarska plemena, sosednja Matjaževa cerkev pa je že več kot 700 let pomembna točka v madžarski zgodovini. Verižni most Széchenyi je le nekaj korakov stran od hotela, prav tako pa tudi predor Budimskega gradu, ki poteka pod Grajskim gričem od leta 1857. Vredno si je ogledati tudi kompleks Grajskega vrta Bazaar, ki ga je zasnoval Miklós Ybl, in podzemne prehode labirinta Budimskega gradu!

1011 Budimpešta, Apor Péter utca 3.

Gundel

Gundel je najbolj znana in najstarejša restavracija na Madžarskem, ki je že več kot 130 let sestavni del kulturnega in gastronomskega življenja Budimpešte. Restavracija, ki se nahaja v osrčju mestnega parka, združuje tradicijo, brezčasno eleganco in legendarno madžarsko gostoljubnost, kar ima za posledico topel, pozoren in ljubeč kraj.

Prenovljena, a hkrati nežno ohranjena zgodovinska notranjost hkrati prikliče eleganco starega Gundela in prefinjeno udobje današnjega časa. Palačno vzdušje, živa glasba, legendarne madžarske jedi in sodobna gostoljubnost združujejo preteklost s sedanjostjo. Gundelova gastronomska dediščina je še danes živa tradicija in deluje v duhu več kot 140 originalnih Gundelovih receptov: ohranja bistvo madžarske kuhinje z ikoničnimi jedmi, kot so palóc juha, piščanec s papriko ali svetovno znana Gundelova palačinka. Glasba v živo, nežne melodije klavirja in violine, ki odmevajo v zgodovinski restavraciji, se skoraj neopazno zlijejo s pogovori. Kot eden najbolj znanih simbolov madžarske gostoljubnosti še vedno predstavlja brezčasno vzdušje, zaradi katerega je posebna že generacije!

1146 Budimpešta, Gundel Károly út 4.

Chef’s Table

Le malo teras v središču mesta se lahko pohvali s tako razkošno lokacijo kot Séf’s Table, ki je našla svoj dom na Kossuthovem trgu, tik ob parlamentu. Panorama s terase je odlična izbira ne le za hitro kavo ali kosilo, ampak tudi za umiritev sredi mesta.

Ena od velikih prednosti lokala je, da je praktičen in prijeten: enostavno je začeti, postrežba je hitra, hkrati pa ima vzdušje, zaradi katerega je veliko več kot le “postanek”. Jedilnik je zelo primeren za izkušnjo na terasi: tukaj najdete kavo, pecivo, lažje jedi in bolj nasitne jedi “comfort food”, zato je dobra izbira za vse, od zajtrka do kosila in popoldanske kave. Terasa Chef’s Table je osrednja, spektakularna, a hkrati prijetna in sproščena – kraj, kjer lahko uživate v popolni gastronomski izkušnji v bližini parlamenta.

1055 Budimpešta, Kossuth tér 6.