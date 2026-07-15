6 osupljivih restavracij v Budimpešti, kjer so poletne noči prav tako vznemirljive

Ni pomembno, ali se naslednji dan odpravljate v službo ali na plažo, nič vas ne more ustaviti pri dobri zabavi poleti! Na srečo naslednje restavracije ne ustavijo zabave niti po sončnem zahodu in bodo goste navdušile z dobrotami, dobrim vzdušjem in ledeno mrzlimi osvežilnimi pijačami. (x)

Stifler Kert Óbuda

Z enim največjih zelenih vrtov v okrožju, prijetnimi lučkami in poletnim vzdušjem je Stifler Kert Óbuda idealen kraj za sprostitev po službi, druženje s prijatelji ali celo večerjo na prostem. Poleg legendarnih burgerjev Deep so na jedilniku slastne jedi z žara in BBQ, bar pa ponuja ledeno mrzla točena piva, osvežilne dolge pijače in kreativne koktajle. Tekme bodo predvajali na ogromnem projektorju, na voljo pa bodo celo kinodvorane na prostem! To poletje boste zagotovo našli eno najbolj vznemirljivih zbirališč v Budimpešti!

1035 Budimpešta, Miklós tér 1.

VakVarjú VarjúVár

Ko sonce počasi zahaja za budimske griče, strešna terasa restavracije VarjúVár gostom razkriva osupljivo panoramo Pešte, obsijane s svetlobo. Poleg posebnega razgleda na mize prihajajo sezonske jedi kuharja Ernőja, vznemirljive predjedi in okusi, ki spominjajo na sodobno madžarsko kuhinjo. Bar Buborék ponuja skrbno izbrane šampanjce in peneče pijače, da bodo poletne zdravice še bolj nepozabne, a penina ni popolna brez alkohola, zahvaljujoč osvežilnim, vznemirljivim okusom priljubljenih pijač Sofőrbarát. VarjúVár ima vse, kar potrebujete za ustvarjanje najlepših spominov na poletne noči!

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 4. (Várkert Bazár-Öntőház udvar)

Restavracija Gundel

To poletje bo Gundel svojim gostom ponudil dva programa, ki ju ne smete zamuditi: 18. septembra bo potekal Tündérliget – Vrt luči, ki ga bo vodila Kata Dobó. Pod divjimi kostanji bodo svetlobne instalacije, glasba v živo, plesne predstave, koktajli in gastronomija poskrbeli za popolno vrtno zabavo. Legendarna serija Gundelovih glasbenih in plesnih večerov se vrača od 29. julija, v kateri bodo glavne vloge igrali glasba v živo, klasične jedi in ples. Budapest Showtime, Andrea Keleti in Zoltán Kovács bodo poskrbeli, da po večerji nihče ne bo ostal brez plesišča!

1146 Budimpešta, Gundel Károly út 4.

Evezős Sörkert

Evezős Sörkert vas čaka v rimskem delu, če se želite po sprehodu, kolesarjenju ali delu malo osvežiti. Na jedilniku so klasične jedi z obale Donave in sodobnejše ulične jedi, tako da lahko vsakdo najde nekaj za svoj večer. Poleg koktajlov, osvežilnih pijač, aromatiziranih piv in okusnih večerij prostorno teraso pogosto napolni glasba, Evezős Sörkert pa je tudi kraj, primeren za družine in pse, zato je vzdušje sproščeno, prijazno in hkrati živahno. Zdaj so odprti tudi med tednom, tako da lahko v vsem tem uživate ne le ob vikendih!

1031 Budimpešta, rimski del 34.

Fleischer Restobar

Kaj drugega bi lahko bil bolj primeren način za kronanje poletnih dni kot z odličnimi koktajli in gurmanskimi prigrizki? Fleischer Restobar vse to začini z avtentičnim newyorškim vzdušjem na ulici Nagymező. Izbor koktajlov je to poletje postal resnično poseben: Nude Velvet s svežimi okusi rdeče pomaranče in Lady Fleischer z okusi belega ruma, pasijonke in vanilije bosta popolna izbira za poletne večere. A to je šele začetek, naša značilna izbira bo goste navdušila s številnimi vznemirljivimi kreacijami!

Tudi vinska karta ponuja veliko presenečenj, saj je polna specialitet, najboljših madžarskih in mednarodnih jedi. Pomislili so tudi na tiste, ki so žejni brezalkoholnih osvežilnih pijač – lahko nazdravijo celo z brezalkoholnim gin tonikom. Ne glede na to, katera pijača je zvezda večera, si je vredno ogledati jedilnik. Zahvaljujoč majhnim krožnikom v Fleischer Restrobarju bo na voljo veliko izbire: jagodni gazpacho s parmsko šunko in rabarbaro, terina iz račjih jeter s portom, marmelada iz rdeče čebule, postrežena na domačem kruhu, ocvrti lignji, okronani s sriracha majonezo in limeto …

In to je le nekaj grižljajev, namenjenih deljenju! Če nas boste poslušali, boste naročili več vrst in jih pojedli skupaj. Ne moremo oditi, ne da bi omenili tudi izbor sladic, saj so se vrnile največje priljubljene. Skutini cmoki, panna cotta in druge sladke dobrote, vse z malo preobrata – tisti, ki imajo radi sladko, bodo zagotovo našli nekaj za sebe. En okus si bo sledil drugemu, skrbno pripravljeno, nikoli na hitro. Najboljše pri vsem tem je, da lahko uživate v ikoničnih koktajlih in nebeških majhnih krožnikih na terasi, medtem ko uživate v penečem, poletnem večernem vrvežu mestnega središča.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 7.

Elysian Budapest

Ekipa Elysian Budapest je predana temu, da vsak večer na novo napiše vse, kar ste mislili, da veste o koktajlih. Tukaj je priprava pijač praviumetnost, hkrati pa dajejo velik poudarek varstvu okolja in lokalnim sestavinam. Z modernim pristopom brez odpadkov pripravljajo svoje koktajle v središču mesta, ki jih vedno navdihuje trenutni letni čas – ne bodite presenečeni, če bodo na jedilniku pijač celo doma fermentirane specialitete! Verjamejo, da prav to daje kraju dušo – in da bo Elysian zaradi njihove nenehne radovednosti in nenehnega prenavljanja postal priljubljen med vedno več ljudmi.

1072 Budimpešta, Akácfa utca 38.