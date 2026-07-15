5 slikovitih vinarn in vinskih tur po državi, ki vas bodo spravile v dobro voljo

Čeprav vinarne običajno obiščemo med jesensko trgatvijo, se poleti splača obiskati slikovite vinarne naše države, kjer vas čakajo vinske večerje z odličnimi degustacijami vin, zabavni programi in pogovori do zore. (x)

Rókusfalvy Birtok, Etyek

V središču Etyeka se nahaja Rókusfalvy Birtok, ki ponuja veliko več kot le degustacijo vin. Sedite na električno kolo ali električni skuter in raziščite vinsko regijo ali pa se pridružite vodenemu ogledu z električnim avtobusom, ki vas bo seznanil s skritimi zakladi območja. Če iščete več vznemirjenja, se preizkusite v sobi pobega z vinarno tematiko, nato pa dan zaključite v Rókusfalvy Fogadó, kjer sezonske jedi, tematski večeri in vinske večerje dokazujejo, da je gastronomija tukaj vsaj tako doživetje kot šampanjec v kozarcu.

2091 Etyek, Újhegy 89.

Vinarna SAZÜ, Mindszentkálla

Vinarna SAZÜ je odlična izbira za poletno sprostitev, kjer se izkušnja degustacije vin združuje z edinstvenim vzdušjem. Obrtniška vinarna s fantazijskim imenom prideluje vulkanska rdeča vina z minimalnimi posegi, ki očarajo s svojo globoko barvo in bogatimi, sadnimi aromami. In če bi radi poleg degustacije vin tudi bivali, vam bodo minimalistično opremljeni apartmaji, ki se nahajajo v objemu vinogradov, zagotovili miren počitek. To poletje bo idealna izbira, če iščete počasno, okusno poletno polnjenje.

8282 Mindszentkálla

Sabar Borház, Káptalantóti

Če bi radi združili svoje počitnice ob Blatnem jezeru s prijetno degustacijo vin, vsekakor obiščite Sabar Borház, skrit v vinogradu Káptalantóti, kjer lahko enega za drugim preizkusite bogate okuse severne obale. Vinarija vedno organizira vznemirljiv program, na primer poleti vas pričakajo z odličnimi koncerti in vodenimi vinskimi ogledi, ki jih je prav tako škoda zamuditi – seveda je lokacija odlična izbira tudi, če se želite prepustiti sladkemu vzdušju posestva in čudoviti panorami okoliških gričev, medtem ko na terasi srkate vino.

8283 Káptalantóti, Sabari szőlő 2.

Harsányi Pincészet, Sárospatak

V vinski regiji Tokaj vam ne bo manjkalo programov in sončnega pitja vina, saj Harsányi Pincészet, ki se nahaja poleg Sárospataka, v juliju in avgustu ob poletnih vikendih gosti jazzovske koncerte in živahne DJ nastope. Vrhunec pa je verjetno vrtni kino, ki poteka na posestvu in je popolnoma brezplačen za ogled: od 31. julija naprej si lahko filme ogledate pod odprtim nebom na panoramski terasi Dűlőbisztró ali celo leže na odeji s kozarcem tradicionalnega tokajskega vina v roki.

3950 Sárospatak 37.

Vinska tura Badacsony (celo poletje)

Tematske ture Tourinform Badacsony vas čakajo vse poletje, kjer lahko pod vodstvom izkušenih vodnikov spoznate vinarje in značilne stebre Blatnega višavja. Med vinskimi turami lahko od vinarne do vinarne poskusite najboljša vina tega območja, nato pa s kozarcem v roki raziščete slikovito pokrajino in se hkrati naučite zanimivih dejstev o zgodovini vinske regije, nastanku gora in legendah, ki jih obkrožajo. Ponudba vključuje tako krajše kot zahtevnejše sprehode, zato se splača pregledati program!