7 vznemirljivih družinskih programov v Budimpešti, ki bodo vaše poletne počitnice naredili polne doživetij

Vaše počitnice v Budimpešti zagotovo ne bodo brez posebnosti, saj se prestolnica na poletne počitnice pripravlja s pravim programom. Pokazali vam bomo sedem programov, ki bodo trajno doživetje tako za otroke kot za odrasle.

Globokomorske pustolovščine v Csopi

Globokomorsko pustolovsko območje Palace of Wonders čaka otroke do konca poletnih počitnic – a kopalk sploh ne boste potrebovali! Pojdite lovit ribe, nahranite morskega psa, rešite plavalce v težavah, poiščite školjke in potopljene zaklade ter nato zgradite svoj koralni greben! Med postajami vas čaka velikanska igra spomina, rentgenske kartice, globusi in kul točka za fotografiranje. Tukaj lahko vsakdo cilja, išče, gradi in odkriva doživetja v svojem tempu, zaradi česar je to odličen skupni program za družinski dan ali zabaven kamping izlet.

1039 Budimpešta, Mátyás király út 24.

Kürtőskalács, izdelani s KitKatom // Édes Mackó

Privoščite si sladek oddih in svojo avanturo v Budimpešti okronajte z najljubšim okusom poletja! Slaščičarna Édes Mackó kürtőskalács v Városligetu je obvezna postaja, zdaj pa vas pričakuje s posebno inovacijo, v kateri imata glavni vlogi tradicija in hrustljavi KitKat. Zato se prepustite skušnjavi in poskusite hrustljave kürtőskalács, narejene s KitKat posipi, Kürtősbon, narejene s KitKat kremo, ali pa Kürtős fondue pomočite v KitKat smetano in posipe! Crunchy Latte je popolna osvežitev za sprehod, ki se odlično ujema tudi s KitKatom.

1146 Budimpešta, Állatkerti körút 14-16.

PixelRun

Če iščete vznemirljiv program v zaprtih prostorih med vročinskim valom, vam toplo priporočamo PixelRun, ki se nahaja v središču mesta, kjer se lahko vsa družina utrudijo na interaktivnih LED tleh. Obstaja tudi več načinov, kako preizkusiti igro, vključno s spretnostnimi igrami, dvoboji, iskanjem barv ali igrami spomina. Ta kraj ni vreden obiska le z družino, saj lahko tudi odrasle skupine doživijo nepozabna doživetja med rojstnimi dnevi ali aktivnostmi za krepitev timskega duha. Ne pozabite spakirati čistih čevljev ali nogavic, ko odidete!

1065 Budimpešta, Nagymező utca 68.

Razstava Kocka v Lurdy House

Na veselje mnogih se je junija v Lurdy House vrnila razstava Kocka, kjer si lahko do 13. septembra ogledate na stotine modelov, izdelanih iz več kot 10 milijonov LEGO elementov. Letos ni na ogled le en, temveč pet posebnih kosov – med njimi so dva metra visok dinozaver, štiri metre visok model Empire State Buildinga, največji koralni greben na svetu, zgrajen iz LEGO kock, in rekonstrukcija avtomobila Fiat. Obiščete lahko tudi sobo Vojne zvezd, Svet pravljic in Filmsko cono, kjer oživijo znani filmski liki. Izkušnjo dopolnjuje igralna cona.

1097 Budimpešta, Könyves Kálmán körút 12-14.

Sobe pobega Magic Rooms

Če želite, da bodo vaše počitnice v Budimpešti resnično nepozabne, je 11 osupljivih tematskih sob pobega Magic Rooms odlična izbira za vse starosti, saj ponuja vse od džungle Jumanji do Čarobnega sveta in karibskih dogodivščin. Soba VR ponuja še bolj neverjeten program, saj lahko v ekipah od 2 do 4 oseb doživite najbolj vznemirljive akcije v virtualni resničnosti. Naj gre za logiko, timsko delo ali čisto pustolovščino, vas bo pustolovščina v Magic Rooms zagotovo združila!

Kino Mystica

Kino Mystica, ki se nahaja v osrčju Pariškega udvarja, je eden najbolj edinstvenih poglobljenih umetniških prostorov na Madžarskem, kjer lahko vse starosti uživajo v edinstveni in navdihujoči izkušnji. Več kot 1200 kvadratnih metrov velik razstavni prostor lahko raziščete z interaktivnimi instalacijami, monumentalnimi projekcijami in avdiovizualnimi deli, tako da ne morete biti le gledalec, ampak tudi del del. Razstava Forma v toku – Vzorci zavesti preučuje skrite vzorce resničnosti, umetne inteligence in vesolja skozi različne umetniške in tehnološke pristope.

1053 Budimpešta, Ferenciek tere 10.

Časovni rop

Časovni rop pričakuje svoje goste poleti, letos pa poleg običajnih in zelo uspešnih sob pobega s filmsko in serijsko tematiko pripravljajo tudi nešteto novih. Če ste naveličani zadušljive vročine, je ena od klimatiziranih in hlajenih sob odlična izbira, kjer se lahko s prijatelji udeležite različnih, bolj vznemirljivih misij kot kdaj koli prej. Če pa si v poletni vročini vseeno želite nekaj zabave na prostem, lahko izbirate med več povsem novimi logičnimi igrami na prostem, s katerimi boste bolje spoznali Budimpešto, od mestnega parka do parlamenta in grajskega okrožja. In če želite preživeti zabavno uro ali uro in pol s svojimi najdražjimi doma, med štirimi stenami ali na vrtni zabaviLov na zaklad in logične družabne igre Time Heist ponujajo odlično možnost, ki vam bo zagotovila vznemirljivo izkušnjo.

1094 Budimpešta, Liliom utca 5.