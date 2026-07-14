Ena najbolj edinstvenih budimpeštanskih razstav bo od julija ponovno odprta za javnost

Ena najbolj edinstvenih budimpeštanskih razstav ponovno čaka obiskovalce na novem prizorišču, in sicer od 8. julija.

Le malo programov v Budimpešti lahko na obiskovalce pusti tako globok vtis kot Nevidna razstava. Vendar pa bo program, ki že leta ni bil odprt za javnost, ponovno odprl svoja vrata 8. julija, in sicer na novi lokaciji, v Népligetu.

Na vodenih ogledih Nevidne razstave se lahko sprehodite skozi znane prostore v popolni temi in doživite, kako je, ko se v trdi temi zanašaš na druge čute. Na vodenem sprehodu vam bodo slepi ali slabovidni vodniki pomagali najti pot, interaktivna izkušnja pa ni le vznemirljiv izziv: uči vas tudi empatije, odprtosti in novega načina gledanja na stvari.

Če ste se vedno spraševali, kako je, ko se zanašaš izključno na sluh, dotik in vonj, vam bo Nevidna razstava dala priložnost, da to ponovno doživite. Za več informacij obiščite spletno stran Nevidne razstave s klikom tukaj.