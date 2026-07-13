7 očarljivih vodenih sprehodov za vaše poletne počitnice v Budimpešti

Sredi poletja, med osvežilnimi pljuski, ne pozabite na vodene sprehode, ki raziskujejo mesto. Tokrat smo za vas zbrali kopico vznemirljivih programov!

Zakulisje Budimpešte: A38 – ogled z ladjo z informacijami iz zakulisja

11. julija in 23. avgusta lahko med vodenimi ogledi, ki odhajajo vsako uro, spoznate skrivnosti ikonične koncertne ladje prestolnice. A38 je že več kot dvajset let pogosta točka v Budimpešti: prizorišče koncertov, poletnih večernih pogovorov in nenavadnih kulturnih programov. Na ogledu z ladjo se lahko seznanite z delovanjem A38, zgodovino njenega kaotičnega odprtja in ugotovili boste tudi, zakaj stoječa ladja potrebuje mornarja. Sprehod lahko okronate tudi s kosilom, ki ga navdihujejo glasbene skupine.

Datumi sprehoda: 11. julij, 23. avgust 2026

Bosi v gozdu

12. julija lahko ponovno – ali prvič – izkusite, kako dobro je hoditi bosi po gozdu na lahkem sprehodu. Na sprehodu GreenWalks Budapest lahko izkusite ta presenetljivo prijeten občutek in njegov blagodejen, pozitiven vpliv na telo. Poleg tega se lahko otroci, mlajši od 14 let, brezplačno udeležijo 1,5-urnega, 2,5 km dolgega sprehoda po gozdu Csillebérci. Pohodnih sandalov in palic za nordično hojo ne puščajte doma!

Datumi sprehoda: 12. julij 2026

Razvozlavanje mestnih kod

Enkrat v juliju in avgustu bo ekipa Imagine udeležence vodila skozi labirint kod in skrivnosti budimpeštanskih stavb. Če se imate za pravega mestnega detektiva, je ta sprehod za vas, saj se lahko z glavo naprej potopite v 2,5 ure čistega preiskovanja. Med sprehodom po eni najelegantnejših ulic mesta boste odkrili, da kamniti kipi, obsojeni na molk, in bogate dekorativne poslikave pripovedujejo zgodbo nekdanjega sveta gospode.

Datumi sprehoda: 19. julij, 9. in 23. avgust 2026

Prostor domišljije – sprehod po Čajni poti

22. julija in 5. avgusta se lahko udeležite vodenega sprehoda po Azijskem umetniškem muzeju Hopp Ferenc. S skodelico čajne specialitete v rokah se lahko odpravite na pot odkrivanja, ki jo vodi strokovnjak za japonske vrtove, začenši v nekdanji čajnici Hopp Ferenc. Po seznanitvi s tradicijami čajnih vrtov se sprehod zaključi v avtentični japonski sobi za čajno slovesnost, ki se nahaja v zgornjem nadstropju. Vstopnice lahko kupite vnaprej na spletu.

Datumi sprehoda: 22. julij, 5. avgust 2026

Rabini in mize

2. avgusta se lahko na edinstvenem sprehodu seznanite z najstarejšo neprekinjeno delujočo rabinsko akademijo v Evropi. Med sprehodom se bodo vrata Nacionalnega inštituta za rabinsko usposabljanje – Judovske univerze na stežaj odprla, nato pa bo stavba korak za korakom razkrila vsak svoj kotiček. Sprehod po dobro živečih prostorih rdeče opečnate hiše vam bo omogočil, da okusite vsakdanje življenje nekdanjih študentov rabinskega usposabljanja, poseben svet hebrejskega črkovanja in najtemnejše mesece zgodovine inštituta.

Datumi sprehoda: 2. avgust 2026

Dive, služkinje, junakinje

Ekipa Pestbuda Walks bo dvakrat v avgustu obiskovalce vodila skozi labirinte ženskih usod. Udeleženci sprehoda bodo hodili po stopinjah junakinj: skozi zgodbe služkinj, političark, umetnic in upornic bodo spoznali, kako se je oblikovala podoba današnje ženske. Sprehod bo razkril raznolikost ženskih življenj: služenje, sijaj, boj in iskanje svobode v svetu, kjer je biti ženska zahteval pravi pogum.

Datumi sprehoda: 2. avgust 2026

Pozor, pripravljen, šport!

15. avgusta so se pod vodstvom Csabe Csapója lahko poglobili v razvoj športnega življenja prestolnice od preloma stoletja do danes. Šport ni služil le ohranjanju zdravja, temveč je od sedemdesetih let 19. stoletja naprej postal eno osrednjih prizorišč družbenega življenja. V Horthyjevem obdobju je šport vse bolj prišel pod politični vpliv, po drugi svetovni vojni pa pod strankarski nadzor. Toda kako se je razvijal po tem? Na to bo med drugim odgovoril sprehod.

Datum sprehoda: 15. avgust 2026.