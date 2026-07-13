Najnovejši mini kip Mihályja Kolodka se je pojavil v središču Budimpešte

Središče Budimpešte je bilo ponovno obogateno z majhnim mini kipom, zahvaljujoč delu Mihályja Kolodka.

Javna zbirka mini kipov Budimpešte se je razširila s pomembnim delom: najnovejše delo Mihályja Kolodka je našlo dom v bližini Madžarske narodne banke. Bronasta figura, oblečena v delovna oblačila, ki drži puhalnik listja – na prvi pogled se zdi kot igriv prizor, a v ozadju je vznemirljiva zgodovinska referenca. Mini kip je poklon forintu, ki letos praznuje 80 let.

Po hiperinflaciji po drugi svetovni vojni, ko je bil leta 1946 uveden forint, so na ulice postavili popolnoma razvrednoteni pengő. Po sodobnih spominih so mnogi ljudje na ulicah prestolnice z metlami pobirali zavržene, neuporabne bankovce. Najnovejši mini kip ni le še ena vznemirljiva postaja na zemljevidu mini kipov v Budimpešti, temveč tudi majhen opomnik, da najmanjši kipi pripovedujejo najbolj nepozabne zgodbe.

Novi mini kip ima že veliko bazo oboževalcev, zato ga je vredno obiskati, če ste na območju Szabadság tér. Več informacij o delih Mihályja Kolodka najdete na tej povezavi, na umetnikovi Facebook strani.