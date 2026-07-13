15 koncertov na prostem v Budimpešti in okolici, ki bodo poletje popestrili z veličastnimi melodijami

Končno je prišel čas za koncerte na prostem in Budimpešto poživljajo vznemirljive produkcije. Ob glasbeni paleti, ki bo julija in avgusta obogatila program prestolnice, se ne moremo znebiti navdušenja: najboljše pa je, da se lahko številnih koncertov udeležite brezplačno!

Zenélő Budapest // na več lokacijah (vse poletje)

Zenélő Budapest v sezoni 2026 pričakuje svoje glasbeno ljubeče občinstvo z brezplačnimi koncerti na prostem na treh čudovitih zgodovinskih lokacijah. Izjemni glasbeniki prestolnice bodo s svojimi edinstveno aranžiranimi programi, ki se začnejo ob 17. uri na dvorišču Csikós gradu Buda, na bazarju Várkert in pred stopnicami parlamenta, pričarali najlepše trenutke poletja: repertoar med drugim vključuje baročno glasbo, koncert tárogató in cimbalo, jazzovske priredbe klasik in celo kariljon. Ustvarjalec in umetniški vodja serije ni nihče drug kot klarinetist in saksofonist, skladatelj GötzNándor.

Budai Vár | Várkert Bazár | Kossuth tér

Koncerti na prostem v Zene Háza (celo poletje)

To poletje se bo na zunanjem odru Zene Háza izmenjevalo še več edinstvenih izvajalcev, pa naj bo to poživljajoč pop koncert, živahna plesna hiša, atmosferski jazz večer ali celo dogodek klasične glasbe. Skoraj vsi programi na prostem so brezplačni, najboljše pa je, da jih zaradi zasnove odra ne more odplakniti niti dež. Juci Lovas, Taste of Swing, Cafuné, Kanóc Banda, Budapest Afro Ska Orchestra, Temesi Blanka, Vibe Changers – če naštejemo le nekaj tistih, ki v vročih mesecih popestrijo večere v Mestnem parku z glasbo.

Glasbeni večeri na Ferenčevem trgu (do 6. avgusta 2026)

Od začetka julija do 6. avgusta bo Ferencov trg, ki se nahaja v osrčju 9. okrožja, vsak četrtek poln glasbe. Serija dogodkov, na katere se lahko udeležite brezplačno, bo vključevala solo produkcijo Helke in nastope skupin Sefardito in Canto Drum od 18. ure dalje.

Poletne suite // Várkert Bazár (13. julij 2026)

13. julija se bodo najbolj priljubljene suite klasične glasbe preselile na dvorišče Várkert Bazárja, ki jih bo izvedel orkester Danubia. V čarobnem poletnem prizorišču bodo zato zazvenele najbolj znane melodije iz Carmen, Peer Gynta in Sna kresne noči. V primeru dežja bo program potekal v zaprtih prostorih.

Bakátov petek (17., 24., 31. julij, 7. avgust 2026)

Tudi petkovi večeri v Ferencvárosu ne bodo mirni, saj bo Bakátov trg ves julij in 7. avgust poln brezplačnih koncertov. Uživate lahko v nastopih Zalavári Álmos Tria, Mártona Hangácsija, Fekete Jenő – Horváth Misi Blues Dua, Zrínyi Pop in 4Winds.

Poletni večerni koncerti // Park Szent István (19. julij, 2. in 16. avgust 2026)

Če iščete brezplačna glasbena doživetja, jih boste našli v enem najlepših parkov v prestolnici! V Újlipótvárosu, v parku Szent István, se bodo ob več nedeljskih večerih slišale čudovite melodije, zahvaljujoč poletnim večernim koncertom, v katerih lahko uživate brezplačno. Letos večer Gabrielle Hámori in Lászlója Klemencza Kollárja, koncert Komornega orkestra Liszt Ferenc ter večer poezije in glasbe Erike Sajgál in Istvána Kovácsa z naslovom »Szeretni bolondulásig« tihotapijo osvežilno glasbo v poletni večer. Vsi trije dogodki se začnejo ob 19. uri – odlična priložnost za napolnitev baterij za prihajajoči teden.

6Szóljon // Hunyadijev trg (16. julij 2026, 5. avgust)

Eötvös10 bo to poletje poskrbel, da se bo glasba preselila v Terézváros: 6Szóljon, priljubljena poletna koncertna serija 6. okrožja, se vrača! Brezplačni program bo navdušil vse, saj bo tokrat raznolikost žanrov znova v središču pozornosti na Hunyadijevem trgu. 16. julija lahko uživate v koncertu Budapest Ragtime Band, 5. avgusta v InFusion Triu, ki na nepričakovan način na novo predstavlja klasično glasbo, 6. avgusta pa v Jumping Mattu & His Combu, čigar koncert je bogat s swingom, boogie-woogiejem, rock and rollom, soulom, jazzom in funky elementi, medtem ko se boste hladili pod senco dreves na Hunyadijevem trgu.

Koncerti Tér-Zene // Kossuthov trg (16., 23. julij, 6., 13., 27. avgust 2026)

Ob delavnikih ne boste ostali brez brezplačnih koncertov, saj se to poletje vrača serija dogodkov Tér-Zene, ki bo Kossuthov trg iz tedna v teden polnila z melodijami. Najlepša stavba v prestolnici bo vsak četrtek ob 17. uri gostila nepozabne koncerte na prostem. v juliju in avgustu: Gabi Gubás s svojim orkestrom, Budimpeštanska filharmonična družba, orkester Pénzügyőr, kvartet rogov Danubia, akustična formacija Jánosa Karácsonyja in Gáborja Heincza ter celo dva edinstvena madžarska instrumenta in njuna odlična solista – na največje veselje ljubiteljev glasbe.

Poletni večerni plesi // Várkert Bazár (17., 24., 31. julij, 7., 14., 21., 28. avgust 2026)

To poletje lahko večkrat doživite živahno vzdušje plesišč na terasi Várkert Bazárja. Med 10. julijem in 28. avgustom bo godbaOb petkih bodo nastopali, kot so Pál István Szalonna and Band, Stenk in Fanfara Complexa. V program so dobrodošli tudi začetniki.

Koncerti v Bacsó Báru // Csiga Cafe (21. julij, 4. in 18. avgust 2026)

Že tradicija je, da se edinstveni mali svet ulice Bacsó Béla, ki se odpira s trga Rákóczi, poleti napolni z glasbo mladih, vzhajajočih umetnikov. Dogodki atmosferične koncertne serije bodo potekali vsaka dva tedna ob torkih, med 18. in 19. uro, na terasi kavarne Csiga: 21. julija bo nastopila pevka iz Veszpréma Zoli Juhász, znana po svoji zadržani iskrenosti, 4. avgusta Szappanos Janka – pod umetniškim imenom Astrid – ki izraža surova čustva v eterični zvočni kulisi, 18. pa bo mikrofon prijel Ádám Nagy, ki debitira z zanko v živo, da tudi torkov večer ne bo ovira za glasbeno sprostitev.

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Pravljični avto // MOMkult (25. julij 2026)

25. julija se bo orkester Danubia skupaj z Mátéjem Hámorijem lotil nič manjše naloge kot obujanja pozabljene zlate dobe: junaške dobe madžarskega filmskega ustvarjanja. Nostalgično potovanje traja od tridesetih do konca šestdesetih let in vključuje največje zimzelene uspešnice: Fairytale Car, Deadly Spring in Ash Cigarette End, 2×2 Sometimes 5, My Mood Is a Little Sad, Csinibaba in uspešnice, ki spremljajo kadre Budimpešte. V MOMkultu legendarne melodije spremljata dva pevca-igralca – Diána Nóra Takács in János Szemenyei – ter dirigentski komentar.

Mednarodni dan ciganske pesmi // Hiša glasbe (8. avgust 2026)

Mednarodni dan ciganske pesmi poteka že petič. Raznolikost romske kulture lahko letos 8. avgusta proslavimo na odprtem odru Hiše glasbe, dogodek pa bodo popestrili izvajalci, kot so Mónika Lakatos in Romengo, srbski Bojan Krstić Orkestar ali poljski Megitza.

Straussov koncert na Donavi // Europa Hajó (9. avgust 2026)

9. avgusta bo Europa Hajó ponovno zaigrala ob glasbi Johanna Straussa ml., medtem ko boste lahko spoznali čudovit obraz prestolnice. Med posebnim izletom z ladjo bo Donavski simfonični orkester priklical kralja valčkov pod taktirko Krisztiána Safareka, doživetje pa bo povzdignilo v nebesa resnično prefinjeno vzdušje. Najlepše znamenitosti Budimpešte bodo pokazale svoje obraze kot še nikoli: uro in pol boste lahko občudovali parlament, Budimski grad, Grajski vrtni bazar, mostove, ki povezujejo Budim in Pešto, ter stavbe ob nabrežju, tempo ogleda pa narekujejo svetovno znani valčki.

Koncert ob svečah – Štirje letni časi // Benczúrova hiša (10. avgust 2026)

10. avgusta lahko v zvezdnem okolju in soju sveč doživite harmonije Vivaldijevih Štirih letnih časov v izvedbi Benceja Szigetija in Zoltána Schwartza. Večer, ki bo potekal na vrtu Benczúrove hiše, se bo zaključil s čudovito opero Manuela de Falle, La Vida Breve.

Koncert filmske glasbe // Muzej na prostem Szentendre (15. avgust 2026)

15. avgusta ima vsak filmski ljubitelj svoje mesto v Szentendreju, saj bodo tisti večer v amfiteatru Skanzen slišali melodije največjih uspešnic. Izjemno uspešen koncert na prostem Donavskega simfoničnega orkestra se vrača, prenovljen, a ohranja svoj stari čar, z novimi hollywoodskimi uspešnicami: tokrat bodo v središču pozornosti dela Hansa Zimmerja, Johna Williamsa, Johna Powella in največjih filmskih skladateljev – Harryja Potterja, Male morske deklice, Gospodarja prstanov, Schindlerjevega seznama, Batmana, Pirati s Karibov, če naštejemo le nekatere. Vlogo dirigenta pa bo prevzel Gábor Horváth!