Poletje v raznolikem Hévízu kar prekipeva od norega programa

To poletje bo Hévíz dokazal, da je veliko več kot le klasično zdraviliško mesto: pravi center doživetij, kjer dnevno polnjenje energije nadomestijo ritmični večerni programi. (x)

Pljusknite v objem narave

Začnite dan v največjem biološko aktivnem naravnem termalnem jezeru na svetu! Potopite se med lokvanje, uživajte v hladni senci zaščitenega gozda in pustite, da vsakdanja naglica v trenutku izgine.

Če želite svojemu počitku dodati nekaj aktivne sprostitve, se sprehodite po atmosferski naravni poti lokvanjev ali pa se spustite na električno kolo in raziščite območje na vodenem ogledu vse do ruševin bližnjega gradu Rezi.

Okusite okuse Hévíza

Naj bo popoldne v znamenju lokalnih dobrot in posebnega vzdušja mesta. Tržnica proizvajalcev v Hévízu ponuja obrtne sire, med in domače dobrote, vlak Dottó pa ponuja priročno rešitev za oglede.

Odpravite se na izlet v vinske kleti Egregy, kjer lahko uživate v sončnem zahodu z zalskimi specialitetami in odličnimi vini. In če ne želite zamuditi kulturnih programov, vsako sredo zvečer orgelski koncert napolni cerkev Svetega Duha z glasbo.

Poletni večeri, zaradi katerih se je vredno zadržati

Po sončnem zahodu Hévíz pokaže povsem nov obraz. Prireditveni prostor na ulici Kölcsey in mestno središče oživita, koncerti pa se odvijajo na odrih na prostem vse poletje. Programska sklopa “Glasbeni poletni večeri ob jezeru” in “Jazz ob jezeru” ponujata različne žanre, od swinga do irske ljudske glasbe.

Če boste sredi julija na obisku, ne zamudite niti festivala “Trg je postal naš!”! Štiri dni med 16. in 19. julijem bodo mesto poživili koncerti, plesne predstave in filmski programi. Med drugim bodo na oder stopili Hooligans s svojo obletnico turneje, za nepozabno poletno vzdušje pa bodo poskrbeli tudi Wolf Kati Band, produkcije svetovne glasbe in nastopi umetniškega ansambla Duna.

Ne glede na to, ali gre za spontan vikend pobeg ali daljše počitnice, je Hévíz namenjen ponovnemu polnjenju baterij čez dan in bleščečim poletnim doživetjem zvečer.