7 čarobnih naravnih doživetij, ki jih morate odkriti ta julij

Julij je tudi odličen čas za občudovanje skritih zakladov našega okolja, saj bo ta mesec po vsej državi poln neskončnih morij rož, športnih izzivov in posebnih nočnih programov.

Noč žirosov // več lokacij (11. julij 2026)

Morda smo pristranski, vendar menimo, da je le malo znamenitosti lepših od osvetljene Budimpešte. Če želite občudovati večerni obraz naše ljubljene prestolnice z resnično posebne perspektive, onkraj običajnih fotografskih točk, si v koledarje označite Noč žirosov! Letos se lahko 11. julija z gondolo peljete do polnoči, če pa želite iti dlje od prestolnice, obiščite gondolo Lillafüred, adrenalinski park Oxygen v Sástóju ali pustolovski park Zemplén, kjer se lahko na ta dan z gondolo peljete tudi v noč.

Poletni večerni ogled ruševin pavlinskega samostana v Salföldu (12. julij 2026)

V okviru večernega ogleda z vzdušjem lahko sredi julija odkrijete skrivnosti ruševin pavlinskega samostana v Salföldu. Na vodenem sprehodu boste izvedeli, kdo je bil puščavnik sveti Pavel in kaj so pavlini počeli, hkrati pa se boste lahko seznanili s posebno geologijo in divjino hriba Örsi. Pohod, ki traja več kot 3 ure, je zaradi majhne višinske razlike še posebej enostaven, saj boste na 6 kilometrih naleteli le na 100-metrski klanec. Za vse dodatne podrobnosti prebrskajte stran dogodka!

Večerni voden ogled v Badacsonyju (23. julij 2026)

23. julija se lahko pridružite posebnemu večernemu ogledu, ki ga organizira Tourinform Badacsony, kjer lahko pod vodstvom izkušenih vodnikov spoznate značilno ogrodje Blatnega višavja ter zgodovino in kulturo vinske regije. 2,5-urni ogled se začne ob 19. uri s parkirišča Rózsakő, po ogledu spomenika Hertelendy in premagovanju 200-metrske višinske razlike pa lahko z vrha razgledne točke Kisfaludy uživate v panorami mraka. Več informacij o postopku prijave in kotizaciji najdete na Facebook dogodku.

Dan lagerstroemije // Botanični vrt ELTE (25. julij 2026)

Kitajska svilna drevesa bodo glavna atrakcija družinskega dogodka Botaničnega vrta ELTE konec julija, ki bo nedvomno v osrčje 8. okrožja prinesel eno najbolj spektakularnih naravnih čudes sezone. Eden najbolj pričakovanih programov dneva bo voden sprehod med cvetjem, ki se lesketa v odtenkih vijolične, roza, rdeče in bele barve, dogodek pa bodo popestrila tudi visokokakovostna strokovna predavanja, predstavitve knjig, obrtniške delavnice in otroški programi. Organizatorji bodo natančen urnik objavili bližje datumu, zato se splača občasno preveriti Facebook stran!

Kajakaški izlet Dunaharaszti (večkrat)

Zahvaljujoč kajakaškemu safariju lahko poleti večkrat raziščete bujno otoško območje Dunaharasztija – ne s kopnega, temveč z vodne gladine, ki pokaže veliko več! V tem času območje pokaže svojo še posebej lepo podobo, saj se lahko sprehajate med trstičnimi močvirji, ki se lesketajo v vsej svoji lepoti, in odkrivate vrste trstičnih ptic, orjaške želve in zanimive plazilce. Brez skrbi, če ste začetnik ali če prihajate z otroki, saj na poti nudijo navodila in opremo za vsakega člana družine – in od zdaj naprej se morate le prepustiti pustolovščini!

Cvetenje lotosa // na več lokacijah

Ljubiteljem narave toplo priporočamo obisk Szegeda 25. in 26. julija, saj bodo v ogromnem botaničnem vrtu mesta sonca že devetnajstič potekali Dnevi lotosa. Poleg sprehoda po vrtu bodo na dogodku glasbeni in plesni programi, meditacijski koncerti, obrtni sejem ter demonstracije joge in borilnih veščin, ki prikličejo vzdušje Daljnega vzhoda. Če bi radi občudovali rožnate cvetove, ki plavajo po jezeru bližje prestolnici, obiščite Nacionalni botanični vrt Vácrátót, kjer lahko 25. julija občudujete tudi lotose in si s pomočjo glavnega vrtnarja Gergelyja Lunka ogledate svet bambusa!

Cvetenje sulyoma ob Tiskem jezeru

V Evropi velja za redkost in žal je vse redkeje srečati značilno rastlino Tiskega jezera, sulyom – zato se, če ne želite zamuditi cvetenja očarljivih vodnih cvetov, julija vsekakor odpravite v drugo največje umetno jezero na Madžarskem! Poleg tega, da cvetenje sulyoma ponuja resnično čaroben prizor, ima rastlina manj znano prednost, saj so njeni zelnati plodovi, znani tudi kot vodni kostanj, užitni. Če bi radi poskusili to specialiteto, se namestite v Naravni sobi Sulyom v Sarudu!