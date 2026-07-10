Srednjeveška cerkev Puszta na obrobju Lajosmizse se je vrnila iz stoletne tišine

Nekaj še posebej vznemirljivega je, ko zgodovina kraja, ki je bil stoletja skrit v tišini, znova oživi. Prav to se je zgodilo na obrobju Lajosmizse. Zahvaljujoč programu ohranjanja dediščine ROM Vándor obnovljena srednjeveška cerkev Puszta vabi pohodnike, da se vrnejo v svet nekdanje vasi Mizse. (x)

Najbližje Lajosmizse je sedma postaja programa Market Építő Zrt. ROM Vándor, cilj pa je bil tudi tukaj zagotoviti, da je stanje ruševine stabilno in varno za obisk s profesionalnim ohranjanjem zgodovinskih vrednot ter obiskovalcem pričarati zgodovinsko vzdušje nekdanje vasi Mizse.

Zgodovina ruševine cerkve

Cerkev Puszta je ostanki cerkve srednjeveške naselbine Mizse. Območje je bilo naseljeno v 13. in 14. stoletju. Na prelomu 16. stoletja so ga naselile kumanske skupnosti, ki so našle dom med poplavljenimi travniki in travnatimi stepami. Naselje je kasneje izginilo v viharjih zgodovine, bitki pri Mohaču, nato pa so pohodi konec 16. stoletja območje popolnoma izpraznili.

Zgodovina ruševine je postala resnično znana z arheološkimi izkopavanji v 20. stoletju. Na podlagi tlorisa in preostalih delov sten stavba datira v 14.-15. stoletje, verjetno pa je bila kasneje dopolnjena tudi z obokanimi elementi. Cerkev je bila orientalska, gotska, enoladijska stavba s poligonalnim svetiščem.

Njene stene so bile zgrajene iz tako imenovanega “osjega kamna”, ki s svojo perforirano strukturo še danes daje ruševini poseben značaj – in ob natančnem opazovanju takoj postane jasno, zakaj se tako imenuje.

Cerkev v Pusti ni le arheološki spomenik, temveč tudi posebna izletniška destinacija, ki s svojo tišino in zgodovino vabi k počasnejšemu tempu. Vredno si ga je ogledati za vse, ki so v bližini ali iščejo ruševine na Madžarskem.

Strokovna ekipa Marketa je v zadnjih letih sodelovala pri ohranjanju naslednjih ruševin:

Ruševine cerkve Töki v kotlini Zsámbék,

Ruševine cerkve Kövesd v Blatnem gorovju,

Ruševine cerkve Csákányospuszta blizu Tatabánye,

Ruševine cerkve Varjaskér v okrožju Somogy v Somogyszentpálu,

Ruševine cerkve Somoly v okrožju Tolna v Regölyju,

Ruševine cerkve Hetye v Ádándu.