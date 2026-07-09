Raziskovalec Fonyóda: 5 znamenitosti, ki jih ne smete zamuditi v južnem pristaniškem mestu Blatnega jezera

Vaše počitnice v Fonyódu bodo zagotovo smiselne, saj je pristaniško mesto na južni obali bogato z grajenimi in naravnimi znamenitostmi, med katerimi lahko najdete tudi razgledne točke, ki obljubljajo najlepše panorame.

Szaplonczayjeva promenada

Ni naključje, da je Szaplonczayjeva promenada ena najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti v Fonyódu: sprehajajoč se po promenadi lahko občudujete vile iz preloma stoletja, medtem ko z visokega brega gledate navzdol, pa lahko občudujete razgled na severno obalo od Keszthelyja do Tihanyja. Prav tako se splača posedeti na terasi kavarne na promenadi, od koder lahko uživate v razgledu v neprimerljivem miru.

Razgledna točka Sipos-hegyi

Na srečo ne boste ostali brez izletniških destinacij, tudi če ste na počitnicah na južni strani Blatnega jezera, saj Sipos-hegy v Fonyódu obljublja lahkoten pohod. Z razglednega stolpa na vrhu hriba lahko uživate v čudoviti panorami polotoka Tihany, zaliva Keszthely in strmih strmin severne obale, razgled pa bo nadomestil dolgo stopnišče, ki vodi do stolpa.

8640 Fonyód, Hóvirág utca 17.

Cerkev Marije Vnebovzete

Župnijska cerkev Marije Vnebovzete je vredna ogleda ne le zaradi lepo obnovljene stavbe v romanskem slogu, temveč je tudi okolica kapele vsaj tako impresivna. Z vrta katoliške cerkve, ki se dviga na pobočju hriba Sipos, lahko uživate v dih jemajoči panorami severne strani, ki jo še dodatno poudari vzvišeno vzdušje cerkve.

8640 Fonyód, Templom utca 7.

Palánkvár

Ena od edinstvenih znamenitosti ne le Fonyóda, ampak tudi celotne države je grad s fazani, utrjen z dvojnimi jarki. Zgodovina stavbe sega v 16. stoletje, vendar je prvotni grad palankin sčasoma padel med turško okupacijo. Na srečo je bilo območje nedavno popolnoma obnovljeno in je priljubljeno igrišče za otroke.

8640 Fonyód, ulica Árok

Tržnica Fonyód

S površino skoraj treh hektarjev je Fonyód nedvomno največja tržnica ob Blatnem jezeru. Med prodajalci lahko najdete čudovite izdelke ljudske in uporabne umetnosti ter starinske okraske, seveda pa so na voljo tudi sezonska zelenjava, sadje in cvetje. Tržnico lahko obiščete ob sredah in sobotah, prazniki pa niso izjema.

8640 Fonyód, na koncu ulice Blaha Lujza