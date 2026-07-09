25+ fantastičnih poletnih programov v Donavskem ovinku julija 2026

Donavski ovinek ponuja v poletni sezoni kopico programov. Julija 2026 vas nedaleč od Budimpešte čakajo koncerti, vodni izleti, pikniki, razstave, doživetja z ladjo in sejmi, kjer se boste lahko sprostili.

Doživetja z ladjo v Donavskem ovinku

Bližina vode vam naravno pomaga, da se odmaknete od vsakdanjega tempa in potovanju da povsem drugačen ritem. Na izletu z ladjo postane samo potovanje doživetje: medtem ko se premikate, imate čas, da se ozrete naokoli, poklepetate ali preprosto v tišini občudujete pokrajino. Dober primer tega je načrtovan izlet z ladjo hop-on iz Budimpešte v Višegrad s strani MAHART – PassNave, ki vam omogoča obisk več lokacij z eno samo vozovnico. Bistvo sistema je preprostost in svoboda: čez dan se lahko vkrcate in izkrcate v katerem koli pristanišču, tako da si lahko vsakdo načrtuje program v svojem tempu. To še posebej dobro deluje v Donavskem ovinku, kjer pogled z vode kaže povsem drugačen obraz.

Ikonično mesto ob Donavskem ovinku pokaže svoj slikovit obraz na poletnem doživetju s seznamom za potnike

Ikonično mesto ob Donavskem ovinku pokaže svoj slikovit obraz na poletnem doživetju s seznamom za potnike

To poletje se nam bodo znamenitosti nekdanjega kraljevega sedeža razkrile z nove perspektive med križarjenjem z ladjo MAHART Cruises.

Festival VéNégy // Nagymaros (1.–4. julij 2026)

Festival VéNégy, ki poteka v slikovitem okolju Donavskega ovinka, je že leta edinstveno stičišče glasbe, gledališča in sodobne umetnosti. Program je izjemno raznolik, poleg domačih priljubljenih na glavne odre prihajajo tudi mednarodne produkcije, med njimi svetovno znana francoska Nouvelle Vague, ki s svojo posebno zvočno kuliso obljublja nepozabno koncertno doživetje, vračata pa se tudi nizozemski Kraak & Smaak in češki pihalni orkester Tygroo.

Najljubši festival Donavskega ovinka prihaja s svetovnimi zvezdami in spektakularnimi produkcijami

Festival in gledališko srečanje VéNégy letos v Nagymarosu pričakuje obiskovalce med 1. in 4. julijem.

Rutkai Bori Banda na bregu Donave v Verőcah (3. julij 2026)

Vesele, kul pesmi za otroke in vso družino. Pravljični koncert z veliko plesa, lutk in iger. Gonilna sila formacije je pevec, vizualni umetnik in tekstopisec Bori Rutkai. Vizualno osnovo predstav zagotavljajo pravljice, ki jih je napisal, in lutke, ki jih je sam izdelal. Glasbeni svet pesmi je izjemno raznolik: v njih najdemo slogovne značilnosti funka, jazza, popa in rocka.

Várhegyutca // Barlang, Szentendre (3. julij 2026)

Várhegyutca je eksperimentalno-etnofunk skupina, v kateri 10 mladih potuje skozi žanre vesele glasbe z vsega sveta, da bi ustvarili osvobajajoče, skupnostno vzdušje – kjer se čustva ne le izražajo, ampak se jih lahko tudi odpleše, včasih pa na površje prebijejo z elementarno silo.

Rengeteg Dalköltő Fesztivál // Dömörkapu Rengeteg, Szentendre (3.–4. julij 2026)

Dvodnevni umetniški festival v duhu pesniške poezije – na meji med poezijo in glasbo. Na odru in pred odrom: sodobni pesniki, odprti oder, ogenj in prostori za šotore v globinah Rengetega.

#borozzOtt KultúrFröccs // Vinarija Lingvay, Vác (4. julij 2026)

Panorama Donavskega ovinka, prijetna glasba, steklenica lokalnega vina iz vinske kleti Lingvay in družba prijateljev, partnerja ali družine – to je vse, kar je potrebno za nepozaben večer.

Supanje na veslanju ob sončnem zahodu v Kánikuli v Gödu (4. julij 2026)

Veslajte po čarobnem poplavnem gozdu v Gödu in uživajte v poletju ob ptičjem petju.

Kajakaška tura Tát-Dömös (5. julij 2026)

S kajakom lahko raziščete najboljše dele Donavskega ovinka: Táti sziget, Szénrakodó, Esztergom, estuarij Garam, greben Szobi in Dömös.

Nutrifun Zmajevo čolnarjenje: Rafting Nagymaros-Vác (5. julij 2026)

Rafting Nagymaros-Vác z zmajevim čolnom je približno 5-urni program, med katerim lahko preizkusite, kako je veslati v čolnu z drugimi.

Astro stand-up s Péterjem Vizijem – Astrologija. Ali vemo ali verjamemo? // Kacsakő, Szentendre (5. julij 2026)

Kako stara je astrologija, od kod izvira? Ali jo je mogoče preveriti z znanstvenimi metodami? O tem bo pod odprtim nebom govoril Péter Vizi, amaterski astronom.

Duo Platon Karataev // Barlang, Szentendre (10. julij 2026)

Tokrat bodo pesmi Platona Karataeva izvedene v duetu, poleg pesmi z novega albuma bodo izvedene tudi prejšnje skladbe, morda pa boste dobili tudi vpogled v nov album, ki je v nastajanju.

Otvoritev razstave Eszter Grósz // Szabadmag-Miegymás, Nagymaros (11. julij 2026)

Ilustracije Eszter Grósz izhajajo iz lokacij, povezanih z ovinkom Donave, vendar poudarek ni na zajemanju pokrajine, temveč na izkušnjah, povezanih s temi kraji. Dela hkrati gradijo na konkretnih, prepoznavnih okoljih in subtilno absurdnih, igrivih situacijah, kjer se prepletajo lokalno znanje, osebnost in ironija. Na slikah so prijatelji, znane figure in avtoportreti, pogosto v vsakdanjih, a hkrati premeščenih situacijah.

Poletna delavnica ognjenega emajliranja MókáZOM // Kavarna Zsengélő, Verőce (11. julij 2026)

Poletna delavnica mobilne ognjenega emajliranja MókáZOMzdaj domuje tudi prijetna kavarna Zsengélő. Tukaj boste lahko izdelovali slike in nakit.

Sejem starin // Tržnica v Esztergomu (12. julij 2026)

12. julija se bo splačalo odpraviti v Esztergom, saj bo ponovno potekal vedno pričakovani, zdaj že tradicionalni sejem starin. To nedeljo bodo iz globin omar in predalov potegnili na plano zaklade in starine, polne zgodb, da bi osrečili svoje nove lastnike.

Duo Vázsonyi-Said // Kacsakő, Szentendre (12. julij 2026)

V tem duetu vsakdo prinese svoje: malo Afrike, malo madžarske ljudske glasbe, jazza, improvizacije in prav to ga dela posebnega.

Morilska večerja v Belgi // Göd (15. julij 2026)

15. julija vas v restavraciji in baru Belga čaka detektivski večer: primer umora, ki se na prvi pogled morda zdi preprost, a več podrobnosti, ki pridejo na dan, več vprašanj se bo pojavilo.

Komaj čakam – Fröccsterasz v Kincsem Udvarház // Göd (17. julij 2026)

17. julija se bo prijetno dvorišče Kincsem Udvarház v Gödu spremenilo v fröccsterasz, kjer vas čakajo Nyakas Borkosci in glasba v živo za nepozabno sprostitev.

Váci Vílagi Vigalom (17.–19. julij 2026)

Tridnevni brezplačni umetniški festival na več lokacijah. Med drugim bodo nastopili Wellhello, Konyha in Caramell.

Umetniška kolonija 100 – voden ogled // MűvészMalom, Szentendre (18. julij 2026)

Spoznajte zgodovino Stare umetniške kolonije, njene ustanovitelje in njen vpliv na sodobno umetnost.

#borozzOtt – Vino in jazz na gori // Vinarija Lingvay, Vác (18. julij 2026)

18. julija bo Törökhegy obiskal Kapuvári Éva Trio. Jazzovski aranžmaji in improvizacije bodo olajšali julijsko vročino.

Ádám Móser // Kacsakő, Szentendre (24. julij 2026)

Ádám Móser je harmonikaš, ustvarjalec več madžarskih improvizacijskih sodobnih komornih orkestrov in solist. V svoji glasbi združuje francosko-balkanske elemente klezmer-tanga s sodobnimi komornimi glasbenimi oblikami.

Dunakanyari Naplemente Jam // Nomád Bár, Nagymaros (24. julij 2026)

Poseben, intimen glasbeni večer vas čaka v Nagymarosu v baru Nomád. Improvizacijski jam koncert, kjer se globoke vibracije didgeridooja, utripajoči ritmi djembeja in čarobni zvoki handpana srečajo z edinstveno atmosfero Donavskega zavoja.

Orgelski trio Premecz Mátyás // Barlang, Szentendre (24. julij 2026)

Mátyás Premecz je znan tudi iz zasedb, kot so Kéknyúl, Little G Weevil in Barabás Lőrinc Quartet, spremljal pa je tudi Jackie Orszáczky na njegovi zadnji domači turneji. Z njegovim triom igrajo predvsem njegove avtorske skladbe, njihova glasba pa okusno prepleta elemente jazza, bluesa in funka.

Dimljena večerja // Zebegény (25. julij 2026)

Smoky Corner BBQ vas znova čaka na posebnem pikniku na pobočju. Za predjed vam bodo ponudili lahko poletno jed, za glavno jed enega od težkih bombnikov, Marhapofá, in za zaključek prijetno sladico.

Ivan & The Parazol // Barlang, Szentendre (31. julij 2026)

Ista država, a ne isto mesto. Ivan & The Parazol sta stara 16 let in vas 31. julija čakata 16 tednov iz Batyija na vrtu legendarnega Barlang Kluba.