5 neverjetnih festivalov na prostem za julij, če želite v vroče dni skrivaj prinesti nekaj kulture

Sprememba kulise je nujna za polnjenje baterij – še posebej, če imate na voljo le nekaj dni. Daleč od Budimpešte priporočamo domače destinacije, kjer glasbena in kulturna doživetja sprostitev naredijo še bolj nepozabno.

Srečanje festivala in gledališča VéNégy // Nagymaros (2.–5. julij 2026)

Festival VéNégy, ki poteka v slikoviti okolici Donavskega ovinka, je že leta edinstveno stičišče glasbe, gledališča in sodobne umetnosti. Program je izjemno raznolik, saj na glavne odre prihajajo tudi mednarodne produkcije, vključno s svetovno znanim francoskim Nouvelle Vague, čigar edinstvena zvočna kulisa zagotavlja nepozabno koncertno izkušnjo, vračata pa se tudi nizozemski Kraak & Smaak in češki pihalni orkester Tygroo. Dogodek bo na štirih odrih predstavil več kot 40 glasbenih produkcij!

Zsolnayjev festival svetlobe // Pécs (2.–5. julij 2026)

To poletje se umetnikov domači kraj Pécs pokloni Vasarelyju, saj vas 10. Zsolnayjev festival svetlobe vabi v svet optičnih iluzij, čutne izkušnje gibanja, prostora in svetlobe. Najbolj pričakovani dogodek festivala, tekmovanje v video mapiranju svetlobne umetnosti Zsolnay, vsak večer spremeni fasado pečuške katedrale v svetlobno platno, žonglerji z ognjem in ulične gledališke formacije pa bodo v štiridnevnem festivalu napolnile ulice. Družine lahko uživajo v otroških programih in živahnih ročnih delih, koncerti in zabave z elektronsko glasbo pa vas bodo navdušili nad plesom do poznih nočnih ur.

Zsámbéki Blues piknik (24.–26. julij 2026)

Od 24. do 26. julija se bo blues znova preselil v Zsámbéki, ki se nahaja približno pol ure vožnje od Budimpešte. Tri dni bodo ljubitelje bluesa in vse, ki bi radi spoznali živahno plat mesta, v Kulturnem centru, porušeni cerkvi in Notte Trattorii pričakali koncerti in drugi zahtevni programi, povezani z žanrom. Kot vsako leto bodo glavno vlogo prevzeli lokalni in povabljeni umetniki. Zainteresirane za festival, organiziran okoli bluesa, čakajo predstavitve knjig, filmske projekcije in razstave.

Dolina umetnosti (24. julij – 2. avgust 2026)

Blatno višavje, eden najbolj barvitih umetniških festivalov v državi, vas tudi letos vabi na 10-dnevno kulturno doživetje. Med 24. julijem in 2. avgustom se bo spremenilo sicer mirno vzdušje Kapolcsa, Taliándörögda in Vigántpetenda, poleg idilično lepe pokrajine pa vam bo šopek programov pomagal, da se za nekaj časa odmaknete od sivega vsakdana. Paleta med drugim vključuje koncerte lahke, klasične in svetovne glasbe, razprave, literarne, gledališke in novocirkuške predstave, predstavitve sodobnega plesa, delavnice in razstave.

Mézesvölgyi Nyár // Veresegyház (ves julij)

To poletje največji umetniški festival v okrožju Pest, 10. Mézesvölgyi Nyár, pričakuje svoje občinstvo s 23 različnimi produkcijami v skupno 25 večerih. Charlie, Péter Geszti, Imre Csuja in Marika Oszvald, od Istvána kralja do Csengetetta, gospodarja? do večera Szécsi Pála – zagotovo se nikomur ne bo dolgčas na najpomembnejšem kulturnem dogodku v aglomeraciji. Mézesvölgyi Nyár ponovno organizira gledališče Veres 1 in dosega tudi številko, vredno praznovanja: svoja vrata odpira že desetič!