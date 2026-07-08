Poletje na vašem krožniku: 5 čudovitih restavracij v Budimpešti, kjer lahko uživate v soncu obsijani pojedini

Z vročimi meseci je prišel čas za prijetna kosila na terasi in dolge večerje. Na srečo ima Budimpešta vse, kar potrebujete, da vse to kronate z jedmi iz najrazličnejših kuhinj: predstavljamo vam naše najljubše gastropube, ki jih je vredno odkriti to poletje! (x)

Libanonska restavracija Baalbek

Terasa libanonske restavracije Baalbek pozdravlja vse, ki bi radi uživali v pristnih okusih Bližnjega vzhoda, posebnih koktajlih in panorami Donave v poletnem večeru v središču Budimpešte. Restavracija, ki že od odprtja sodeluje z libanonskimi kuharji, ponuja ne le sveže pripravljene meze in meso z žara, temveč tudi poletni meni koktajlov: sadna jagodna pasijonka, kumarična limonada in hišna pijača Baalbek Breeze so popolni spremljevalci večerje. Mediteransko vzdušje, edinstvena terasa, značilni okusi, šiša – zlahka pozabimo, da smo v središču Budimpešte!

1056 Budimpešta, Belgrad rakpart 22.

Neverland Budimpešta

V Neverlandu Budimpešta igra glavno vlogo tradicija neapeljske izdelave pic, ki jo dopolnjujejo lastne ideje in edinstvene kombinacije okusov. Testo tukaj zori vsaj 48 ur, zaradi česar je lahko, lahko prebavljivo in polnega značaja. Precejšen del sestavin pridobivajo od majhnih italijanskih proizvajalcev, poleg klasičnih italijanskih pic pa pripravljajo tudi nekaj bolj posebnih kombinacij, tako da lahko vsakdo najde svojo najljubšo. Neverland je tudi koktajl bar: poleg pic lahko izbirate tako med klasičnimi kot tudi med koktajli z lastnimi imeni. Še več, ponudba se vsak mesec obogati z novo, sezonsko pico!

1074 Budimpešta, Dohány utca 22-24.

Retro Lángos Budimpešta

Če hrepenite po najljubši hrani na plaži, imamo dobro novico: najdete jo v središču prestolnice! Retro Lángos Budimpešta dokazuje, da je lángos veliko več kot le hiter prigrizek. Združujejo odlično razvit recept in dosledno kakovost z ustvarjalnimi dodatki, da ustvarijo jedi, ki bodo navdušile ljubitelje klasičnih okusov in goste, ki iščejo nekaj novega. To poletje vas v dveh restavracijah Retro Lángos Budapest v središču mesta čakajo prekajeni losos, bogato polnjeni gurmanski langoši in celo brezglutenske in veganske možnosti.

1065 Budimpešta, Bajcsy-Zsilinszky út 25. | 1054 Budimpešta, Vécsey utca 3.

Tržnica 1897 by Borbíróság

V Marketu 1897 by Borbíróság na novo opredeljujejo koncept mestnega bistroja: sveže sestavine dobavljajo neposredno iz sosednjega Vásárcsarnoka, poleg značilnih okusov madžarske kuhinje pa svojim gostom z malo preobrata približajo tudi vzdušje številnih tržnic po svetu. Trenutna ponudba na mizi vključuje domačo račjo klobaso, mešano zeleno solato in kruh iz kislega testa, postrežene z bogato juho iz ostriža z dodatki paprike. Druga jed je vedno navdihnjena z okusi posebne tržnice. Tokrat so jo navdihnili paradižniki, breskve in kozji sir s tržnice Dezertirebi v Tbilisiju.

1093 Budimpešta, Csarnok tér 5.

Jónás Craft Beer & Food

Nihče v Budimpešti se ne sme odpovedati dimljenim okusom, saj Jónás Craft Beer & Food na svoji veliki zeleni terasi v 11. okrožju ponuja različne jedi z žara. Ena njihovih najbolj vznemirljivih jedi so rebrca Chimichurri, izjemno priljubljeni pa so tudi priljubljena klasična vlečena svinjina, sendvič s prekajenim sirom v skorjici in goveja enolončnica iz prekajene kisle smetane in počasi reducirane omake. Ko že govorimo o gastronomskih dobrotah, njihova izbira pijač ni običajna: vzdušje krasijo kraft piva, koktajli in osvežilne domače limonade.

1119 Budimpešta, Vahot utca (Bikás park)