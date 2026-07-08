Novo v Budimpešti: 8 novih krajev, ki jih morate obiskati julija

Ko gre za gastronomijo, v prestolnici nikoli ni sezone kumar: predstavljamo vam osem povsem novih krajev, ki jih je julija res vredno obiskati. Morda boste med njimi našli celo svojo novo stalno restavracijo!

Best Bagel Váci

Eden od pionirjev budimpeštanske kulture bagelov se še širi: Best Bagel je odprl svojo drugo trgovino na najbolj prometni peš ulici v mestu. Živahnost ulice Váci obogatijo z umetniškimi bageli iz vrhunskih sestavin, lokal pa se ponaša tudi z evropsko premiero, saj je prvi na celini, ki je poskusil veganski Mavrični bagel, narejen izključno iz naravnih rastlinskih sestavin, ki je tako okusen kot fotogeničen.

1056 Budimpešta, Váci utca 73.

Sirály Bar

Če ste tudi vi ljubitelj piv Fehér Nyúl, imamo dobre novice! V baru Sirály, ki se je odprl tik ob MOMkultu, lahko uživamo v treh točenih pivih pivovarne, svoje najljubše pa lahko naročimo tudi za s seboj. Izbor dopolnjujejo točeni koktajli Compact Cocktail, od srede do nedelje pa lahko uživamo tudi v kombuhi, hamburgerjih ali sendvičih s svinjino, občudujemo pa lahko tudi krošnje dreves v kostanjevem vrtu.

1124 Budimpešta, Sirály utca 1/A

Električni toast

Ena najljubših madžarskih jedi za zajtrk, vroči sendvič, je našla dom v osrčju Terézvárosa. V Electric Toastu so rezine kruha s kislim testom Tribarvne mačke prelite z domačimi, okusnimi prelivi: od umešanih jajc s klobaso do štirih sirov in koriandra z jajčevci, vsakdo bo našel nekaj za sebe. Kava prihaja iz pražarne April v Københavnu, lastnikova vinilna kolekcija in domač dizajn pa zagotavljata vzdušje.

1061 Budimpešta, Káldy Gyula utca 1.

BruschetTea

V Újlipótvárosu se je odprla prva mestna trgovina z bruschettami, BruschetTea, kjer si lahko pripravimo svoj odprti sendvič z italijanskim okusom. Osnova je sveže popečena ciabatta, na katero najprej izberemo smetano, nato pa dodamo poljubno število prelivov. Lahko jo prelijemo tudi s kremasto burrato, staranim parmskim pršutom ali ocvrtimi kaprami, tisti, ki imajo radi sladko, pa lahko na oltarju sladkega življenja žrtvujejo dve vrsti tiramisuja in domače ledene čaje.

1136 Budimpešta, Hollán Ernő utca 38/A

QQRiQ kavarna – pekarna – bistro

Gastronomska paleta restavracije Rákosszentmihály je dobila resnično izjemen prostor: v QQRiQ lahko uživate v kruhu s kislim testom in sveže pečenih izdelkih iz pekarne Külvárosi pék, široki izbiri domačih sirov, sladoledih brez sladkorja in mlečnih izdelkov iz Damniczki Manufaktúra ter veganskih in brezglutenskih sladicah. Ob vikendih okusne jedi za pozni zajtrk dvignejo raven: jajca Benedikt, ameriške palačinke in sirove žemljice poskrbijo, da bodo vsi odšli s polnim želodcem.

1161 Budimpešta, Rákosi út 44.

Andrew’s Food & Music Bar

Na nebu Gozsdu Udvar sije nova zvezda: Andrew’s Food & Music Bar je hkrati restavracija in koncertno prizorišče, kjer se lahko čez dan usedete na kavo, kosilo ali pijačo, zvečer pa glavno vlogo postopoma prevzemajo glasbeni programi. Zaenkrat v klubski sobi s 60 osebami v kleti poskusno nastopajo madžarski izvajalci, od jeseni naprej pa si lahko tedensko ogledate akustični, jazz, swing ali rock koncert.

1075 Budimpešta, Dob utca 16.

Lilith Budimpešta

Nova lokacija ekipe Hotsy Totsy, ki je bila izbrana med 500 najboljših barov na svetu, se poklanja Lilith, znani kot ženski simbol zapeljevanja, upora in neodvisnosti: sedem značilnih koktajlov vzbuja sedem arhetipskih ženskih energij, temno obarvana, skrivnostna notranjost se sklicuje na sumerski izvor imena, koktajl krožniki, navdihnjeni s kartami Rarot, pa celotni izkušnji dajejo dodatno plast mističnega pomena.

1075 Budimpešta, Rumbach Sebestyén utca 7.

ZUGY

V vročih poletnih dneh ni nič boljšega kot kepica domačega sladoleda! To veste v priljubljeni restavraciji na ulici Thököly utca: v ZUGY, ki pripada Szaletlyju, vam čudeži brez dodatkov iz delavnice sladoleda Fazekas, narejeni iz naravnih sestavin, pomagajo pri sladki osvežitvi, v skupno osemnajstih okusih. Na voljo imamo tudi različne dodatke in namaze, naročite pa lahko tudi enega najboljših jabolčnih štrudljev v mestu – Rómain!

1146 Budimpešta, Thököly út 80. | 1031 Budimpešta, Római, 47. del.