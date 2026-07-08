6 povsem novih gastropubov v budimpeštanski aglomeraciji, ki so vredni obiska

Še enkrat se je izkazalo, da se je vredno občasno oglasiti in preveriti, kaj novega se je pojavilo v budimpeštanski aglomeraciji. Tokrat nismo bili razočarani: okolica prestolnice se je obogatila s številnimi odličnimi gastropubi, zato je čas, da se odpravimo na pot!

Kupak és Dugó, Budakalász
Po treh letih se je veliki favorit poletnih večerov vrnil na novi lokaciji, a še vedno ni zapustil brega Donave. Kupak és Dugó se je naselil v Budakalászu, glavno vlogo pa neomajno igrajo dobra vina, piva in družabna doživetja v gastropubu na prostem. Meni pijač je še bolj razburljiv kot kdaj koli prej: najdete lahko vrhunsko belgijsko višnjevo pivo, peneče vino Balaton in celo brezglutensko IPA. Ne moremo izpustiti neapeljskih pic, ki skupaj z osvežilnimi pijačami zagotavljajo popolno kuliso za večer!
2011 Budakalász, Duna sétány

ilustracija – pixabay.com

Pivovarna Weigl, Budakeszi
Obstaja velika verjetnost, da imajo prebivalci Budakeszija novo stalno lokacijo, saj je gastronomski zemljevid porečja Zsámbéki od začetka julija obogaten z novo zajtrkovalnico. Pivovarna Weigl ponuja kakovostno kavo, jedi za pozni zajtrk, razkošno pecivo in prostor, ki lahko postane pomembno stičišče v okolici, ugnezden v hribih Buda. Zanje razkošje pomeni kakovosten čas, veliko smeha in skupne obroke – slednje lahko poleti uživate na terasi pod zaščito sončnih jader.
2092 Budakeszi, ur. 0200/108.

Kovásztanya, Budakeszi
Čiste sestavine, čas in marljivost – v Kovásztanyi znajo umetnost peke kruha dvigniti na mojstrsko raven. Vsaki od treh sestavin posvečajo veliko pozornost, zato v njihovi najnovejši pekarni v Budakesziju, le nekaj metrov od ulice Fő út, dan za dnem nastajajo mojstrovine. Obiska ne veljajo le njihovi kruhki s hrustljavo skorjo in zračno notranjostjo: med drugim izdelujejo tudi domače tiramisu in brownije, listnato testo pa redno polnijo s sezonskim sadjem. Njihove izdelke najdete tudi v pivovarni Weigl Brew!

2092 Budimpešta, Erkel utca 16.

Meteor Vendéglő, Szigetmonostor
Budipestanski Gólya Presszó se je rodil sorojenec, ki se je prav tako takoj podal v nove vode. V Szigetmonostoru, ob brezplačni plaži v Horányju, je odprla svoja vrata pod imenom Meteor Restaurant in se veseli, da bo pozdravila svoje bodoče redne goste, ki bi radi prigriznili med dvema pljuskoma. Njihova ponudba se spreminja tedensko, a zagotovo vedno vsebuje vznemirjenje – in ne bo obremenila vaše denarnice. Trenutni jedilnik najdete na njihovi Facebook strani, za sladico pa si lahko privoščite sladoled in torte Anjuna, sedeč za mizami s karo prti.
2015 Szigetmonostor, Nagyduna sétány 83.

Bamboo, Szigetszentmiklós
Ne glede na to, ali gre za pico, burgerje ali brunch, vse boste našli pri novorojeni gastro zvezdi Szigetszentmiklósa! Bamboo – zvest svojemu imenu – vam vse to predstavlja v pravi zeleni oazi, v čisti, rastlinjem polni notranjosti. Tisti, ki si želijo obilnega zajtrka, bodo navdušeni nad jajci Benedikt, pistacijevimi palačinkami, ljubitelji italijanskih okusov z neapeljsko pico, tisti, ki jedo brez, pa bodo navdušeni nad alternativnim, a domačim pecivom. Kar zadeva prej omenjene burgerje, lahko naročite tudi hrustljav piščanec ali govedino v žemljici – slednje v obliki smash.
2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 28.

Briós, Fót
Od 1. julija diši po pecivu v pekarni Dózsa György út v Fótu, saj je Briós odprl svoja vrata. Na pultu lahko brskate po izdelkih pekarne Lipóti, seveda boste našli znane slane in sladke pecivo: pirine kocke, trakove krofe, prekajene rogljičke s sirom, transilvanski kruh pityokás in številne druge dobrote. Tukaj boste našli svoje izračune, tudi če si želite le privoščiti kavo ali odnesti domov kos torte.
2151 Fót, Dózsa György út 13.