6 povsem novih gastropubov v budimpeštanski aglomeraciji, ki so vredni obiska

Še enkrat se je izkazalo, da se je vredno občasno oglasiti in preveriti, kaj novega se je pojavilo v budimpeštanski aglomeraciji. Tokrat nismo bili razočarani: okolica prestolnice se je obogatila s številnimi odličnimi gastropubi, zato je čas, da se odpravimo na pot!

Kupak és Dugó, Budakalász

Po treh letih se je veliki favorit poletnih večerov vrnil na novi lokaciji, a še vedno ni zapustil brega Donave. Kupak és Dugó se je naselil v Budakalászu, glavno vlogo pa neomajno igrajo dobra vina, piva in družabna doživetja v gastropubu na prostem. Meni pijač je še bolj razburljiv kot kdaj koli prej: najdete lahko vrhunsko belgijsko višnjevo pivo, peneče vino Balaton in celo brezglutensko IPA. Ne moremo izpustiti neapeljskih pic, ki skupaj z osvežilnimi pijačami zagotavljajo popolno kuliso za večer!

2011 Budakalász, Duna sétány

Pivovarna Weigl, Budakeszi

Obstaja velika verjetnost, da imajo prebivalci Budakeszija novo stalno lokacijo, saj je gastronomski zemljevid porečja Zsámbéki od začetka julija obogaten z novo zajtrkovalnico. Pivovarna Weigl ponuja kakovostno kavo, jedi za pozni zajtrk, razkošno pecivo in prostor, ki lahko postane pomembno stičišče v okolici, ugnezden v hribih Buda. Zanje razkošje pomeni kakovosten čas, veliko smeha in skupne obroke – slednje lahko poleti uživate na terasi pod zaščito sončnih jader.

2092 Budakeszi, ur. 0200/108.

Kovásztanya, Budakeszi

Čiste sestavine, čas in marljivost – v Kovásztanyi znajo umetnost peke kruha dvigniti na mojstrsko raven. Vsaki od treh sestavin posvečajo veliko pozornost, zato v njihovi najnovejši pekarni v Budakesziju, le nekaj metrov od ulice Fő út, dan za dnem nastajajo mojstrovine. Obiska ne veljajo le njihovi kruhki s hrustljavo skorjo in zračno notranjostjo: med drugim izdelujejo tudi domače tiramisu in brownije, listnato testo pa redno polnijo s sezonskim sadjem. Njihove izdelke najdete tudi v pivovarni Weigl Brew!

2092 Budimpešta, Erkel utca 16.

Meteor Vendéglő, Szigetmonostor

Budipestanski Gólya Presszó se je rodil sorojenec, ki se je prav tako takoj podal v nove vode. V Szigetmonostoru, ob brezplačni plaži v Horányju, je odprla svoja vrata pod imenom Meteor Restaurant in se veseli, da bo pozdravila svoje bodoče redne goste, ki bi radi prigriznili med dvema pljuskoma. Njihova ponudba se spreminja tedensko, a zagotovo vedno vsebuje vznemirjenje – in ne bo obremenila vaše denarnice. Trenutni jedilnik najdete na njihovi Facebook strani, za sladico pa si lahko privoščite sladoled in torte Anjuna, sedeč za mizami s karo prti.

2015 Szigetmonostor, Nagyduna sétány 83.

Bamboo, Szigetszentmiklós

Ne glede na to, ali gre za pico, burgerje ali brunch, vse boste našli pri novorojeni gastro zvezdi Szigetszentmiklósa! Bamboo – zvest svojemu imenu – vam vse to predstavlja v pravi zeleni oazi, v čisti, rastlinjem polni notranjosti. Tisti, ki si želijo obilnega zajtrka, bodo navdušeni nad jajci Benedikt, pistacijevimi palačinkami, ljubitelji italijanskih okusov z neapeljsko pico, tisti, ki jedo brez, pa bodo navdušeni nad alternativnim, a domačim pecivom. Kar zadeva prej omenjene burgerje, lahko naročite tudi hrustljav piščanec ali govedino v žemljici – slednje v obliki smash.

2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky utca 28.

Briós, Fót

Od 1. julija diši po pecivu v pekarni Dózsa György út v Fótu, saj je Briós odprl svoja vrata. Na pultu lahko brskate po izdelkih pekarne Lipóti, seveda boste našli znane slane in sladke pecivo: pirine kocke, trakove krofe, prekajene rogljičke s sirom, transilvanski kruh pityokás in številne druge dobrote. Tukaj boste našli svoje izračune, tudi če si želite le privoščiti kavo ali odnesti domov kos torte.

2151 Fót, Dózsa György út 13.