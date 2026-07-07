Brezplačni jazz koncerti bodo polepšali poletne večere na vzdušju pešpoti v Budimpešti

To poletje glasbenih dogodkov, ki polepšajo večere, ne more ustaviti. Na srečo jim ni treba, in tokrat vas bodo brezplačni koncerti zvabili v 13. okrožje.

Po Ferenčevem trgu, Bakátsovem trgu, Kossuthovem trgu in najlepših zgodovinskih znamenitostih Budimpešte bodo vrata Újlipótvárosa julija napolnili tudi brezplačni jazz koncerti.

Zahvaljujoč sodelovanju budimpeštanskega jazz kluba in KULT13 lahko med sprehodom po vzdušju pešpoti Hollán Ernő prisluhnete nastopom sedanjih in nekdanjih študentov konservatorija Bartók in Glasbene akademije Liszt Ferenc. Dvourni koncerti se začnejo ob petkih ob 18. uri.

Predstavljamo vam letošnji program Hollán Jazz Street:

10. julij 2026 – Yu Grace & Scheller Ákos Duo

17. julij 2026 – Duo Dely Viktória & Négyessy Barnabás

24. julij 2026 – Szobota Anna & Botos Norbert Duo

31. julij 2026 – Duo Földi Natália & Korbeli Ferenc

Več informacij o dogodkih najdete na spletni strani KULT13 ali na Facebook dogodkih.