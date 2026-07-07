6 očarljivih razstav v Budimpešti v juliju, kjer vas čakajo nešteta kulturna doživetja

V poletni vročini je še posebej lepo pobegniti v hladne prostore, zahvaljujoč razstaviščem v prestolnici pa vas čakajo vznemirljiva doživetja tudi v zaprtih prostorih.

Lookbook – Moda, identiteta in pripoved v sodobni madžarski fotografiji // Muzej Kiscelli (do 15. julija 2026)

Razstava Lookbook je premišljeno nadaljevanje razstave Moda in mesto 2023, ki preučuje urbano življenje, identiteto in samoizražanje z vidika modne fotografije. Predstavljena dela presegajo trende: prikazujejo, kako oblačila oblikujejo družbene spremembe in urbano samopodobo. Tukaj klasični lookbook postane vizualni dnevnik, ki prikazuje odnos med telesom, prostorom in slogom, hkrati pa predstavlja modno fotografijo kot neodvisen umetniški in kulturni medij.

1037 Budimpešta, Kiscelli utca 108.

GYURIII! – Razstava Györgyja Keményja za življenjsko delo // Mestna hiša v Budimpešti (do 31. avgusta 2026)

Razstava GYURIII! – Razstava Györgyja Keményja za življenjsko delo si je na ogled v galeriji Nove mestne hiše v Budimpešti, kjer je predstavljena kariera enega najbolj vsestranskih ustvarjalcev sodobne madžarske likovne umetnosti na resnično očarljivi razstavi. György Kemény je odločilna osebnost budimpeštanske vizualne kulture, njegovi plakati že desetletja oblikujejo podobo mesta, njegova dela pa so prejela številne mednarodne nagrade. Retrospektivna razstava ponuja vpogled v njegov nenehno obnavljajoč se opus, od plakatov do pop arta in digitalne abstrakcije, s posebnim poudarkom na njegovih nenehnih spremembah sloga.

1052 Budimpešta, Városház utca 9–11.

Luči Koreje – Svilene lučke iz Jinjuja // Korejski kulturni center (do 4. septembra 2026)

To poletje bo razstavni prostor Korejskega kulturnega centra osvetlilo več kot 1400 svilenih luč in nam približalo kulturo oddaljene države. Razstava z naslovom Luči Koreje – Svilene luči Jinjuja predstavlja posebno dediščino enega najpomembnejših kulturnih mest v Južni Koreji, kjer se tradicija izdelovanja svile in svet lebdečih luči prepletata že stoletja. Razstava, ki ponuja posebno svetlobno in prostorsko izkušnjo, hkrati obuja spomine na preteklost in sodobno korejsko vizualno kulturo.

1023 Budimpešta, Frankel Leó út 30–34.

Od igre do obrti // Hiša tradicije (do 20. septembra 2026)

Na razstavi so predstavljena dela diplomantov poklicnih tečajev ljudske obrti Hiše tradicije, ki hkrati odražajo znanje tradicionalnih obrtnih tehnik in sodoben ustvarjalni pristop. Razstava, ki jo sestavljajo izpitna dela izdelovalcev filca, tkalcev košar, tkalcev in tkalcev preprog, obiskovalcem ne le predstavi dela, temveč jim ponudi tudi vpogled v kompleksen ustvarjalni proces, ki vodi od pridobivanja obrtnega znanja do rojstva končnega predmeta. Koncept razstave opredeljujejo tri ključne teme: Ritem in red, Niti in plasti ter Pot.

1011 Budimpešta, Corvinov trg 8.

PRIPNITE SI PAS! // Popravilo severnih vozil (do 31. oktobra 2026)

Nova razstava Muzeja prometa vas vabi na vznemirljivo potovanje od preteklosti prometne varnosti do tehnologije prihodnosti. V posebnih prostorih Popravila severnih vozil oživijo zgodovinski mejniki, od primera Józsefa Törleyja do poštnih avtošol in vozil svetovnih voditeljev. Razstava ne le predstavlja, ampak vas tudi vabi k razmišljanju: na mizi so tudi radarji, kamere in umetna inteligenca. S skoraj 50 čudeži vozil, edinstvenimi simulatorji, igrami na dotik, stenami sestavljank in tečajem prometnega prava bo čas, preživet tukaj, zagotovo prijeten za vse starosti.

1011 Budimpešta, Kőbányai út 24-28.

Budimpeštanske zgodbe // Muzej podzemne železnice (do 31. decembra 2026)

Nova začasna razstava z naslovom Budimpeštanske zgodbe v Muzeju podzemne železnice BKV na Deák trgu skozi deset zgodb obuja več kot 150-letno pustolovsko prometno zgodovino prestolnice. Razstava, ki je navdušujoča za vse starosti, predstavlja nostalgične, včasih humorne ali celo ganljive epizode: od konjske vprege do oštevilčenja tramvajev, od začetka zaposlovanja žensk do ukrepov, uvedenih med špansko gripo. Preteklost Budimpešte je oživljena s pomočjo relikvij, fotografij in dokumentov, ki prikazujejo, kako je promet oblikoval vsakdanje življenje in podobo prestolnice vse do danes.

1051 Budimpešta, Erzsébet tér 14.