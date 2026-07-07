5 predstav gledališča na prostem v Budimpešti in okolici, ki bodo kronale vaše poletne dni

Končno lahko doživimo neprimerljivo čarobnost gledališča na prostem, saj bodo letos odlične igre polepšale poletne večere. Zbrali smo predstave, ki jih ne smete zamuditi in ki čakajo občinstvo v Budimpešti in okolici po sončnem zahodu – tokrat s poslastico iz najbolj priljubljenih žanrov.

Smisel življenja – Minuta v stotih minutah // Poletno gledališče Sisi (29. julij 2026)

Kot vsako leto bo tudi letos park kraljevega gradu Gödöllő v vročih mesecih poln kulture, zahvaljujoč Poletnemu gledališču Sisi. 29. julija zainteresirane čaka množica predstav, ki jih ne smete zamuditi, pod naslovom Smisel življenja. Zvečer bo Pál Mácsai bral legendarne kratke zgodbe Istvána Örkényja, enominutne skladbe pa bo spremljal Mihály Lukács s cimbalom, ki bo igral na pravljičnem grajskem vrtu. Örkényjeva brezčasna dela so danes prav tako aktualna, kot so bila ob objavi leta 1968 – groteskna vizija idej, skritih v njih, in replike, ki so postale privlačne, bodo občinstvu zvenele domače.

Plesna predstava plesnega ansambla Berd // Oder na prostem Margaretinega otoka (11. julij 2026)

Svetovno znani plesni ansambel Berd, ki že več kot šest desetletij ohranja bogato dediščino armenskega ljudskega plesa, vabi občinstvo na posebno kulturno potovanje 11. julija na Margaretinem otoku. Ansambel je v svoji karieri nastopil v več kot 40 državah, imel na tisoče nastopov in očaral več kot milijon gledalcev po vsem svetu. Repertoar skupine vključuje tradicionalne armenske plese: borilne, lirične, ritualne, humoristične in koreografije, ki obujajo vsakdanje življenje. Nastop plesnega ansambla Berd ponuja nepozabno izkušnjo za vse starosti na odru na prostem Margaretinega otoka! (x)

Polnoč // Oder na prostem Városmajor (20. julij 2026)

20. julija bo na odru na prostem Városmajor za vznemirjenje poskrbela prav kraljica kriminalk: s svojo zgodbo Polnoč vas vabi na sproščujoče počitnice v obmorsko hišo na pečini. Morilske replike Agathe Christie oživijo z Orlai Produkció v režiji Kornéla Simona, krivec pa je lahko, kot vedno, tokrat kdorkoli. Tu je na primer Lady Tressilian, ki jo igra Márta Egri, ali celo odvetnik, ki ga igra Csaba Debreczeny, in seveda kar nekaj sumljivih gostov … Zagotovo bodo imele sive možganske celice občinstva ta večer veliko dela!

Zapuščina // Vila Barabás (31. avgust 2026)

Prizori travmatičnega odnosa med materjo z briljantnim uvidom – Alice Miller – in njenim sinom – Martinom Millerjem – bodo 31. avgusta v Vili Barabás bliskovito prikazani občinstvu. Predstava, ki jo je navdihnila Martinova knjiga in Alicini zapisi, razkriva življenje, polno skrivnosti, zlorabe otrok in laži, vpletene pa upodabljata Yvette Feuer in Roland Rába. Pripovedovane bodo resnične življenjske zgodbe in vprašanja, ki se tičejo vseh nas, po predstavi pa bo predvajan kratek intervju z Martinom Millerjem, po filmu pa bodo ustvarjalci občinstvo povabili na neformalni pogovor.

Divje noči // Hiša Benczúr (16. avgust 2026)

Zahvaljujoč večerom na vrtu Benczúr lahko to poletje v 6. okrožju doživite tudi nepozabna gledališka doživetja. 16. avgusta bodo oživeli kadri Divjih noči – z igralsko zasedbo Zsuzse Járó, Kate Péter, Milána Schruffa in Dénesa Száraza, v režiji Béle Paczolaya. Ura in pol, polna zapletov: čeprav se je zakon Ane in Julia ohladil, bi ga še lahko prenašala, a z ljudmi, ki živijo nad njima in nimajo težav z intimnostjo … Svetovno znana komedija, ki jo je napisal katalonski avtor Casc Gay, tokrat nasmeji občinstvo v madžarski prestolnici, pod odprtim nebom.