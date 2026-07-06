Tukaj so najboljši programi tega tedna na obali Blatnega jezera – 6. julij – 12. julij 2026

Drugi teden julija je poln vznemirljivih programov za vas okoli Blatnega jezera, pa naj gre za gastronomska doživetja, oglede ali koncerte. Eno je gotovo, ne smete zamuditi nobenega od njih!

Po stopinjah Egryja, v luči Udvardija, z vinom v kozarcu // Badacsonytomaj (7., 9. julij 2026)

Vabljeni ste na ekskluzivni voden ogled delavnic dveh ikoničnih slikarjev iz Badacsonyja v juliju. Med ogledom si lahko ogledamo delo Józsefa Egryja in Erzsébet Udvardi: njuna umetnost ujame luči, barve in posebno vzdušje Blatnega jezera. Umetniško doživetje dopolnjuje prijeten sprehod z vznemirljivim turističnim vodnikom in trihodna degustacija vina Badacsony.

XII. Festival piva v Alsóörsu (8.–12. julij 2026)

Skoraj 30 pivovarn vas že dvanajstič vabi, da med 8. in 12. julijem v parku Sirály v Alsóörsu nazdravite z več kot 100 vrstami piva. Pričakujete lahko madžarska, češka, belgijska, angleška in nemška piva, tekmovanja v pitju piva, degustacije piva, ulično hrano in klasično festivalsko hrano.

Jazz Fiesta // Balatongyörök (9. julij 2026)

Balatongyörök Jazz Fiesta bo julija dvakrat napolnila balatonske večere z glasbo, saj bodo nastopili znani gostje in nadarjeni mladi jazzovski bendi na prostem.

Péterfy Bori & Love Band // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (9. junij 2026)

Poleg številnih festivalov bo Péterfy Bori to poletje nastopil tudi na Peter’s Terasz v Balatonakarattyi.

Dnevi vina // Gyenesdiás (9.–12. junij 2026)

Dnevi vina v Gyenesdiásu bodo potekali med 9. in 12. julijem v Kárpáti Korzónu v Gyenesdiásu. Za ljubitelje gastronomije in balatonskega poletja bodo na voljo odlična vina iz vinarn Badacsony in Zala, okusni prigrizki, obrtniški sejem in barviti kulturni izvajalci – vključno z godbo Bordó Sárkány in ognjeno predstavo.

Plázs Siófok: Mobb Deep, R-GO in MisshMusic (9.–11. julij 2026)

30. maja je Plázs Siófok odprl svoja vrata in vas vabi na zabavo, ki bo trajala vse poletje. Najboljši izvajalci si bodo junija delili oder na ikonični lokaciji balatonskega poletja. Ta teden bodo tukaj igrali Mobb Deep, R-GO in MisshMusic.

Bodi tam ob jezeru // Tapolca (10. julij 2026)

To poletje bo ob izbranih petkovih večerih v juliju in avgustu od 19. ure dalje območje okoli jezera Malom v Tapolci ponovno napolnjeno z živo glasbo, zahvaljujoč koncertni seriji Bodi tam ob jezeru. V prijetnem vodnem okolju lahko s teras lokalnih restavracij uživate v akustičnih in zabavnih glasbenih produkcijah različnih žanrov, tudi med prijetno večerjo ali kozarcem vina.

Európa Kiadó // Bánya Kert, Salföld (10. julij 2026)

10. julija bo na oder Bánya Kert prispela ena najvplivnejših skupin madžarske alternativne glasbene scene: legendarna Európa Kiadó.

Glasbeni večeri na gradu Balaton: Deák Bill Gyula // Szigliget (10. julij 2026)

Leta 2026 bo na grad Szigliget prispela ena največjih in najbolj pristnih osebnosti madžarske glasbe. Deák Bill Gyula in njegova skupina bodo prvič koncertirali v stoletni trdnjavi.

XXIII. Siófok New Orleans Jazz Festival (10.–12. julij 2026)

Tridnevni brezplačni dogodek bo potekal med 10. in 12. julijem v središču Siófoka, na Glavnem trgu, kjer bodo na oder stopili najboljši madžarski in mednarodni predstavniki tradicionalnega jazza, dixielanda in swinga.

Szemes Days // Balatonszemes (10.–12. julij 2026)

Festival Szemes Days bo potekal v Balatonszemesu med 10. in 12. julijem v Glasbenem paviljonu in njegovi okolici. Obiskovalce na južni obali čakata raznolik glasbeni program in obrtni sejem.

1. madžarski mednarodni festival klezmerja // Balatonfüred (10.–12. julij 2026)

Med 10. in 12. julijem bo na obalo Blatnega jezera potekal brezplačen tridnevni festival klezmerja. 1. madžarski mednarodni festival klezmerja bo na odru Kisfaludy poskrbel za kulturno doživetje. Poleg madžarskih izvajalcev bodo vzdušje v Balatonfüredu poskrbeli tudi češki, slovaški in izraelski izvajalci, ki ga bo dopolnjevala tradicionalna judovska gastronomska ponudba.

Festival Rozé, Rizling in jazz // Veszprém (10.–19. julij 2026)

Med 10. in 19. julijem bo festival Rozé, Rizling in jazz na slikovitem starem mestnem trgu v Veszprému pričaral neponovljivo, elegantno gastro-kulturno vzdušje. Na popolnoma brezplačnem dogodku bodo obiskovalci lahko poskusili najboljše osvežilne pijače Blatnega višavja, poleg tega pa bodo nastopili tudi vodilni izvajalci madžarskega jazza, bluesa in soula.

Razstava Makkos Ildikó Arta z naslovom Impulse // Balatonfüred (10. julij 2026 – 6. avgust 2026)

Razstava Makkos Ildikó Arta z naslovom Impulse bo odprta 10. julija v centru Villa Gyetvai v Balatonfüredu. Razstavo si lahko ogledate do 6. avgusta in predstavlja dela, ki temeljijo na vtisih, notranjih navdihih in simbolih, ki presegajo vidni svet.

Tali Balatonakali! (11. julij 2026)

Srečanje avtomobilov Daewoo–Chevrolet v Balatonakaliju v soboto, 11. julija, od 9.00 naprej pričakuje ljubitelje avtomobilskih znamk in njihove družine z deljeno vožnjo, avtomobilskimi čudesi in neformalnimi pogovori.

DörDan vasi Gicsei (11. julij 2026)

V soboto, 11. julija, vas Dörgicsé čaka na tiste, ki se želijo sprostiti na Glavni ulici, dan vasi Dörgicsé z brezplačnimi družinskimi programi, kmečko tržnico, kuharskim tekmovanjem, degustacijo domačih vin, pravljično predstavo na hoduljah in glasbenimi produkcijami v živo.

Akt z violino // Kultkikötő, Balatonszárszó (11. julij 2026)

Po smrti slikarja iz tistega obdobja se njegova družina sooča s pomanjkanjem oporoke in skrivnimi pismi, medtem ko mojstrovina “Akt z violino” v njegovi zapuščini ohranja umetniški svet v vročici. Živahna glasbena komedija v režiji Armanda Kautzkyja, v glavni vlogi pa Andrea Szulák.

Poletni sprehod po kletih II. // Tagyonhegy (11. julij 2026)

11. julija bo vinograd Tagyon-hegy, s panoramskim razgledom na Blatno jezero, gostil dogodek Poletni ogled kleti II. V gostoljubju Horváth Borház in lokalnih vinarjev se lahko sprostite ob odličnih vinih, okusnih prigrizkih, prijetnih melodijah in plesni dvorani.

Koncerti Partkert // Tihany (11. julij 2026)

Prostor za gostinstvo Partkert v Tihanyju pričakuje svoje goste z vrsto brezplačnih kulturnih programov. Med 11. julijem in 28. avgustom bodo nastopajoče skupine večere ob Blatnem jezeru napolnile z melodijami jazza, rocka in bluesa. 11. julija bo na odru nastopila skupina Moodified.

Knjižni festival Fonyód (11.–12. julij 2026)

Knjižni festival Fonyód bo potekal na osupljivi panoramski promenadi Fonyód Szaplonczay drugi vikend v juliju. Med predstavljenimi programi sta panelna razprava Jánosa Háya in Anne Juhász ter srečanje z Jánosom Lackfijem.

Poletni večerni ogled ruševin pavlinskega samostana v Salföldu (12. julij 2026)

Kdo so bili pavlinski menihi, kaj so počeli? Kakšno vlogo so imeli v madžarski zgodovini? Kdo je bil sveti Pavel Puščavnik? Če ste radovedni, lahko dobite odgovore na svoja vprašanja in seveda se med strokovno vodenim ogledom seznanite s posebno geologijo hriba Örsi, njegovimi živimi in neživimi naravnimi vrednotami ter številnimi drugimi zanimivostmi.

Parno Graszt // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (12. julij 2026)

Ena najbolj izvirnih, pristnih ciganskih glasbenih skupin, ki s svojim edinstvenim odrskim nastopom, tradicionalnimi instrumenti, neponovljivim plesnim nastopom in bujno energijo prispeva k zagotovljenemu, prevladujočemu vzdušju občinstva.