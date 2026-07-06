20+ brezplačnih programov v Budimpešti v juliju za cenovno ugodno poletno sprostitev

Tudi v Budimpešti vam julija ne bo primanjkovalo brezplačnih programov: čakajo vas briljantni koncerti, brezplačen kino na prostem, kvizi, plesne dvorane, ulični plesi in stand-up večeri z zabavo, ki je cenovno ugodna.

Koncerti na prostem v Hiši glasbe (ves julij)

To poletje se bo na zunanjem odru Hiše glasbe izmenjevalo še več edinstvenih izvajalcev, pa naj bo to poživljajoč pop koncert, živahna plesna dvorana, atmosferski jazz večer ali celo dogodek klasične glasbe. Skoraj vsi programi na prostem so brezplačni, najboljše pa je, da jih zaradi zasnove odra ne more odplakniti niti dež. Juci Lovas, Taste of Swing, Cafuné, Kanóc Banda, Budapest Afro Ska Orchestra, Temesi Blanka, Vibe Changers – če naštejemo le nekaj tistih, ki v vročih mesecih popestrijo večere v Mestnem parku z glasbo.

Zenélő Budapest (ves julij)

Zenélő Budapest v sezoni 2026 pričakuje svoje glasbeno ljubeče občinstvo z brezplačnimi koncerti na prostem na treh čudovitih zgodovinskih lokacijah. Izjemni glasbeniki prestolnice bodo s svojimi edinstveno orkestriranimi programi, ki se začnejo ob 17. uri na dvorišču Csikós gradu Buda, na bazarju Várkert in pred stopnicami parlamenta, pričarali najlepše trenutke poletja: repertoar med drugim vključuje baročno glasbo, koncert tárogata in cimbala, jazzovske priredbe klasik in celo kariljon. Ustvarjalec in umetniški vodja serije je nihče drug kot Nándor Götz, klarinetist-saksofonist in skladatelj.

Vrtni kino v mestnem parku // Pavilon Kert (ves julij)

Do konca julija vas v osrčju mestnega parka, v Pavilon Kert, čaka brezplačen vrtni kino. Trikrat na teden bodo pod stoletnimi drevesi v parku predvajani filmi, kjer bodo klasike ob sredah, romantični favoriti ob petkih in družinski filmi ob sobotah prinesli enega najbolj atmosferskih programov v Budimpešti to poletje. Ta mesec si lahko ogledate mojstrovine Moja ljubezen, Doctor Who, Dobri Will Hunting in Briljantina. Projekcije se vedno začnejo ob 18. uri.

Kurstni glasbeni koncertni serija na Kossuthovem trgu (četrtek)

Vsakič ob poletnih četrtkovih popoldnevih glavni trg v državi napolnijo različni slogi melodij, kjer kakovostna kultura postane prosto dostopna vsem. Koncertna serija Tér–Zene, ki poteka pred parlamentom, čaka ljubitelje glasbe in mimoidoče z brezplačnimi nastopi na prostem na Kossuthovem trgu. Zvoki, ki odmevajo v impresivnem arhitekturnem okolju, obljubljajo popolno kulturno sprostitev in pravo osvežitev ob popoldanskem sprehodu.

Glasbeni večeri na Ferenčevem trgu (četrtek)

Od 2. julija bo Ferencov trg, ki se nahaja v osrčju 9. okrožja, vsak četrtek poln glasbe. Serijo dogodkov, na katere je vstop brezplačen, bodo od 18. ure naprej obogatili nastopi Helkine solo produkcije Folk on 45 in skupin Sefardito.

Bakátsov petek // Ferencváros (ob petkih)

Tudi petkovi večeri v Ferencvárosu ne bodo brez dogodkov, saj bo Bakátsov trg v petkovih večerih ves julij poln brezplačnih koncertov. Uživate lahko v nastopih Zalavári Álmos Tria, Mártona Hangácsija, Fekete Jenő – Horváth Misi Blues Dua in Zrínyi Popa.

Hollán Jazz Street (ob petkih)

Zahvaljujoč sodelovanju med budimpeštanskim jazz klubom in Kult13 peš ulica Hollán Ernő, vhod v Újlipótváros, poleti oživi z jazz koncerti. Na brezplačnih glasbenih dogodkih si lahko ogledate nastope sedanjih in nekdanjih študentov Konservatorija Bartók in Glasbene akademije Liszt Ferenc.

Splošni kviz v Dürerjevem vrtu (6. julij 2026)

Preizkusite svoje znanje in začnite teden z živahno vadbo za možgane v ponedeljek zvečer, 6. julija, ob bregu Donave! Skupine prijateljev v prijetnem vrtu Dürerjevega vrta čaka vznemirljiv in popolnoma brezplačen kviz. Poleg hitrih vprašanj na različne teme najbolj spretne ekipe čakajo tudi dragocene nagrade, zato je poleg hladnih pijač in dobrega vzdušja zagotovljen tudi okus zmage.

Okus swinga // Alagút-tető (6., 13., 20., 27. julij 2026)

PepitaKlub ljubitelje jazza in gibanja poleti čaka z brezplačnimi, sproščenimi plesnimi tečaji na prostem. Programi se začnejo že od popolne začetne ravni, na enourne demonstracijske tečaje pa se lahko udeležite celo brez partnerja. Dogodki potekajo ob ponedeljkih na čudovitem Alagút-tető.

Brezplačni koncerti na ulici Bacsó Béla (7. in 21. julij 2026)

Že tradicionalno je, da edinstveni mali svet ulice Bacsó Béla, ki se odpira s trga Rákóczi, poleti napolni glasba mladih, vzhajajočih umetnikov. Dogodki atmosferske koncertne serije bodo potekali vsaka dva tedna ob torkih med 18. in 19. uro na terasi kavarne Csiga: 7. julija bo nastopila skupina Hajdubianka, 21. julija pa bo mikrofon prijel pevec iz Veszpréma Zoli Juhász, znan po svoji zadržani iskrenosti, tako da tudi torkov večer ne bo ovira za glasbeno sprostitev. n pregrada.

Dürer Kert dopolni 18 let (8., 11., 23. in 29. julij 2026)

Dürer Kert je polnoleten in to praznuje na način, ki se spodobi za novopečenega odraslega, z vrsto zabav, ki bodo trajale vse poletje. Naslednjič se lahko razveselite na koncertu Kale Lulugyija 8. julija, Prosecture in Nem Mind1 11. julija, na vrtnem odru pa si lahko ogledate tudi nastope Shell Beach in Csongor Bálint Trió.

6Szóljon // Hunyadijev trg (9. in 16. julij 2026)

Eötvös10 bo poskrbel, da se bo glasba to poletje preselila tudi v Terézváros: 6Szóljon, priljubljena poletna koncertna serija 6. okrožja, se vrača! Brezplačni program ponuja nekaj za vsakogar, saj je tokrat poudarek na žanrski raznolikosti na Hunyadijevem trgu. 9. julija si lahko privoščite koncert kluba Hét Hat, 16. julija pa se lahko pod senčnimi drevesi na trgu Hunyadi sprostite ob nastopu budimpeštanske ragtime skupine.

Poletni večeri v plesnih dvoranah // Várkert Bazár (10. in 24. julij 2026)

To poletje lahko živahno vzdušje plesnih dvoran na terasi Várkert Bazárja doživite štirikrat. 10. in 24. julija bodo ob petkih igrale skupine, kot sta Pál István Szalonna and his Band in Stenk. V program so dobrodošli tudi začetniki.

Best of Diploma // HAB (od 10. julija 2026)

V enem najbolj impresivnih umetniških središč na aveniji Andrássy si lahko ogledate najnovejše in najbolj vznemirljive trende v sodobni likovni umetnosti. Razstava Best of Diploma 2026 širši javnosti predstavlja najbolj izjemna diplomska dela talentov, ki so nedavno diplomirali na Madžarski univerzi za likovno umetnost. Brezplačna razstava, ki si jo lahko ogledate do začetka avgusta, je popoln kulturni program, kjer lahko iz prve roke odkrijete neomejena, prelomna dela odločilnih madžarskih umetnikov prihodnosti.

Ulični ples Francoskega inštituta // Ulica Fő (11. julij 2026)

V okviru čarobne poletne večerne zabave bodo luči luči, osvežilne pijače in privlačne melodije pričakale tiste, ki se želijo sprostiti na ulici Fő 11. julija. Francoski inštitut vas pričakuje s posebnimi koncerti in različnimi dobrotami, kjer bodo utripajoči ritmi in čarovnija francoskih in mednarodnih uličnih zabav zagotovo naredili vaš vikend nepozaben!

Kino na vrtu Hunyadi Square: L’ecsó (11. julij 2026)

Oskarjevska animirana klasika studia Pixar, ki se dogaja v Parizu, bo 11. julija na velikem platnu oživila vzvišene okuse, družinski humor in nostalgično vzdušje. Prinesite odejo, prigrizek in uživajte v kultni gastronomski pustolovščini, ki jo je ustvaril L’ecsó in ki zahvaljujoč angleškim podnapisom obljublja popolno poletno večerno sprostitev za tuje prijatelje.

Gospodovi psi na Zajčjem otoku – Sprehod po mestni zgodovini // Margaretin otok (12. julij 2026)

12. julija se lahko od 11. ure dalje udeležite brezplačnega sprehoda po mestni zgodovini, ki ga organizira gradski muzej BTM. Na dogodku z naslovom Gospodovi psi na Zajčjem otoku se lahko med drugim naučite, kako je sveta Margareta živela svoje meniško življenje, kakšni čudeži so povezani z njo in kje so danes njene relikvije. Sprehod bo osvetlil tudi, zakaj je bil njen oče, kralj Béla IV., jezen na Margareto, izveste pa lahko tudi, kdo so bili “Gospodovi psi” in kdo je zavetnik astronomov. Program zahteva predhodno prijavo.

Večeri na Jókaijevem trgu: Tako so pili kavo (15. julij 2026)

Na vzdušnem večeru pisatelja in literarnega zgodovinarja Krisztiána Nyáryja ter igralca Zsolta Máthéja bomo dobili vpogled v svet madžarske kavarniške kulture od Csokonaija do Sándorja Csoórija. 15. julija se bomo pogovarjali o ustvarjalcih, razpravah, vsakdanjem življenju in legendarnih krajih, recitirali pa bomo tudi znane replike pisateljev.

Stand-up Budimpešta na kmetiji Bike Maffia (16. julij 2026)

Obstaja tisti smeh, ki te naslednji dan boli obraz. V četrtek, 16. julija, bo Stand-up Budimpešta prišel na kmetijo Bike Maffia, kjer šale ne bodo niti malo prizanesle vašim obraznim mišicam. Ob smehu, poletnem večernem vzdušju in dobrih zgodbah seveda ne bo manjkalo tudi osvežilnih pijač.

Popoldne družabnih iger s projektom Playhouse // Muzej Józsefvárosi (16. julij 2026)

Vsak tretji četrtek v mesecu, torej letos 16. julija, vas projekt Playhouse vabi na popoldne družabnih iger. Tokrat bodo glavno vlogo v skupnostnem prostoru muzeja Józsefvárosi igrale družabne igre, igre s kartami, strateške in logične igre ter seveda vesele igre. Program se bo začel ob 15. uri.

AUFESZT // Angyalföld (17. julij 2026)

Festival ulične glasbe Angyalföld ali AUFESZT vas pričakuje že tretjič. Na brezplačni seriji dogodkov, ki bodo potekali 17. julija, boste lahko prisluhnili nastopom Másodika verlomása, Szabolcsa Dörnyeija ter Erike Stepe in Mátyása Rácsaija, lahko pa tudi glasujete za svojega favorita!

Zabava Pont Ott 2026 // Kampus ELTE Lágymányosi (23. julij 2026)

Na največjem študentskem dogodku leta, zabavi Pont Ott 23. julija, se lahko navdušite in skupaj praznujete, ko bodo objavljene mejne točke za visokošolsko izobraževanje. Napete trenutke čakanja in večerno projekcijo mejnih točk bodo nadomestili koncerti v živo priljubljenih madžarskih izvajalcev, vznemirljivi programi in divja zabava. se zavezuje, da bodo ure pred točkami polne doživetij. Za vstop je potrebna registracija.

Poletne igre Palotai // Park generacij (23.–26. julij 2026)

Med 23. in 26. julijem se bo najboljša kultura preselila v Park generacij v Újpaloti, da bi 15. okrožje štiri dni napolnila z doživetji skupnosti in kakovostnimi programi. Na brezplačni seriji dogodkov na prostem si lahko ogledate enoosebno komedijo Sándorja Csányija in veselo glasbeno komedijo Jaz in moj mali brat, nato pa zaplešete do solz na koncertu 100-članskega komornega orkestra Gypsy Orchestra in tribute dua skupine ABBA.