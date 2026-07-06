Brezplačni koncerti to poletje popestrijo petkove večere v osrčju Ferencvárosa

Kot ste morda pričakovali, prestolnica ponovno prinaša vrsto odličnih koncertov na ulice in javne prostore prestolnice. Ferencváros ni izjema, kjer se lahko vsak petek zvečer znajdete sredi odličnih koncertov, stran od vrveža ulice Ráday.

Trg Bakáts bo mesec dni poln kulture, saj boste med 3. julijem in 7. avgustom lahko priča odlični – in popolnoma brezplačni – seriji koncertov ob cerkvi.

Dogodek Bakátsov petek ni le zalogaj: koncerti potekajo zadnji delovni dan vsakega tedna od 19. ure dalje, ljubitelji jazza, bluesa, swinga in klasične glasbe pa bodo našli nekaj zase.

Na srečo se vam glasbi ni treba odpovedati niti v primeru dežja ali slabega vremena, programi bodo potekali v bunkerju Bakáts, ki se nahaja na trgu.

Tukaj je letošnji program za Bakáts petek:

3. julij 2026 – Bence Baruts – Tamás Müller Handpan Project

10. julij 2026 – Zalavári Álmos Trió

17. julij 2026 – Márton Hangácsi

24. julij 2026 – Jenő Fekete – Horváth Misi Blues Duo

31. julij 2026 – Zrínyi Pop

7. avgust 2026 – 4Winds

Več informacij o programih najdete na Facebook strani Ferencvárosi Művelődesi Központ és Intézményei – FMK in na Facebook dogodku.