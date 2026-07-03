Več kot 50 nezamudljivih poletnih programov in festivalov okoli Blatnega jezera – julij 2026

Če je poletje, potem Blatno jezero! Madžarsko morje je zasluženo priljubljena destinacija, kar ni čudno, saj mesta in naselja na obali Blatnega jezera ponujajo različne programe za tiste, ki se želijo sprostiti vse poletje. Julij 2026 obljublja še posebej razburljiv mesec!

Po Egryjevih stopinjah, v luči Udvardija, z vinom v kozarcu // Badacsonytomaj (2., 7., 9., 14., 16., 21., 23. julij 2026)

Vabljeni na ekskluzivni voden ogled delavnic dveh ikoničnih slikarjev iz Badacsonyja v juliju. Med ogledom lahko dobimo vpogled v delo Józsefa Egryja in Erzsébet Udvardi: njuna umetnost ujame luči, barve in posebno vzdušje Blatnega jezera. Umetniško doživetje dopolnjuje atmosferski sprehod s poglobljenim ogledom in tridelno degustacijo vin Badacsony.

Festival Rév-Hang // Révfülöp (2.–4. julij 2026)

Med 2. in 4. julijem bo odprti oder Révfülöp ljubitelje kulture pričakal s tremi zaporednimi večeri brezplačnih koncertov klasične glasbe in swinga na prostem, vključno s Swing á la Django in Győrskim filharmoničnim orkestrom.

Gospel dnevi // Balatonfüred (2.–4. julij 2026)

Že 37. zapored bo odprti oder Kisfaludy v Balatonfüredu med serijo dogodkov Gospel Days med 2. in 4. julijem napolnjen z melodijami, ki dvigujejo dušo. Na tridnevnem festivalu, ki ga je mogoče obiskati popolnoma brezplačno, bodo nastopili odlični izvajalci, kot so Attila Kökény, Gergő Oláh, Füredi Dixieland Band in etno-gospel skupina Új Forrás.

Festival Klassz a pARTon! // na več lokacijah (2. julij – 3. avgust 2026)

Festival Klassz a pARTon! bo na obali Blatnega jezera potekal že 12. zapored, zato boste letos lahko tudi vi del čarobnih koncertov klasične glasbe v parkih, na plažah in pomembnih zgodovinskih lokacijah. Vstop na festival, ki je poimenovan po pianistu Tamásu Érdiju, je brezplačen, zato se morate le prepustiti melodijam, ki vam govorijo v srce. Interaktivni, otvoritveni koncerti so priporočljivi tudi za otroke in družine, zato se splača obiskati programe, tudi če se v svetu klasične glasbe ne počutite udobno.

Klavirski večer Imreja Rakonczaija v Tagyon Birtoku (3. julij 2026)

Nepozaben večer v Tagyon Birtoku, kjer se prepletata prijetna glasba v živo in gastronomska okusna doživetja. Del doživetja je prijetna dvohodna večerja na panoramski terasi s čudovitim razgledom, medtem ko nekronani kralj neutrudnih melodij, Imre Rakonczai, ta poseben dogodek spremlja s svojim čarobnim igranjem na klavir.

Vodena vinska tura v Badacsonyju – vinogradi, vina in panorama // Badacsonytomaj (3. in 17. julij 2026)

Ta posebna vinska tura vas popelje skozi najbolj znane vinograde Badacsonyja, kjer obiskovalce čakajo tri vinarne, devet vrst vin in osupljiva panorama Blatnega jezera. Med programom vam bodo vinarji sami pripovedovali o vinih in zgodovini gore.

KeszthelyFest (3.–5. julij 2026)

Glavni trg in peš ulica Keszthelyja bosta tri večere znova napolnjena z melodijami in okusi. Poletje v Keszthelyju je nepozabno ne le na obali: KeszthelyFest vas letos čaka z raznolikimi glasbenimi izvajalci, vznemirljivimi družinskimi programi, gastronomskimi doživetji in pravim mestnim festivalskim vzdušjem.

Dnevi bazalta // Badacsonytördemic (3.–5. julij 2026)

Ob vznožju Badacsonyja Badacsonytördemic letos spet oživi prvi vikend v juliju. Dnevi bazalta bodo vas tri dni napolnili z glasbo, literaturo, gastronomijo in umetnostjo.

Pilates, vino in zabava ob sončnem zahodu // Siófok (4. julij 2026)

Bonita Stúdió in vinarija Kecskés Szilárd és Fia se pripravljata na svoj drugi skupni dogodek. Tokrat vas pričakujeta z resnično aktivnim poletnim programom ob sončnem zahodu. Dogodek se začne z vadbo pilatesa na tleh Lili Balogh, možje in prijatelji pa se lahko udeležijo štirihodne degustacije vin. Večer bo nato kronan s skupnim žarom ob sončnem zahodu.

Ste pozvonili, gospod? // Kultkikötő, Balatonboglár (4. julij 2026)

Ovdoveli lord Meldrum živi življenje višjega razreda v Londonu v dvajsetih letih 20. stoletja s svojim bratom, taščo in dvema hčerkama. Kuhar, strežaj, butler in služkinja, ki strežejo njihovemu udobju, so vsaj tako barviti posamezniki kot gospodarji hiše. Po komični seriji, ki temelji na kontrastu med zgornjim in spodnjim nadstropjem, je tukaj odrska različica, v kateri zdaj kultni liki še naprej sledijo svojim strastem, nekateri v smeri denarja, nekateri v smeri kril.

Seznam želja Balatonboglárja: 5 nezamudljivih doživetij in znamenitosti v jugozahodnem obalnem mestuSeznam želja Balatonboglárja: 5 nezamudljivih doživetij in znamenitosti v jugozahodnem obalnem mestu

Poleg kopališč Balatonboglár obljublja številne znamenitosti, ki jih med počitnicami ne bi želeli zamuditi.

Festival rockabillyja Feel The Rhythm // Balatonalmádi (4. julij 2026)

Na brezplačnem koncertu na prostem v okviru festivala rockabilly v Balatonalmádiju bo skupina Nyugahatlan v soboto, 4. julija, ob 18. uri na trgu pred plažo Wesselényi popestrila vzdušje s pristno, energično rock glasbo. ock ‘n’ roll in jive melodije.

CityMatiné – Balatoni Boogie // Káptalanfüred (4. julij 2026)

4. julija se CityMatiné vrača na severno obalo Blatnega jezera. Ples bosih nog, spontana srečanja, pogovori, ki se spremenijo v sončni zahod. Tokrat bodo za glasbeni program poskrbeli Captain Knuckles, Geopard Tourist, Karim, Sabani, Sobek in Treehouse Crew (SNP), ki bodo občinstvo na tem izletu ob Blatnem jezeru spremljali od popoldneva do večera.

Dzsúdló // Plázs Siófok (4. julij 2026)

Mladi, a bolj prepoznavni glas Dzsúdló je s svojimi odkritimi, edinstvenimi pesmimi hitro postal priljubljen. Pevec je od septembra 2022 šestkrat napolnil budimpeštanski park, imel pa je tudi koncert v Areni, letošnje leto pa je začel s svojim največjim nastopom doslej, razprodanim koncertom v MVM Dome. Julija obiskovalce Plázsa pričaka z nepozabnim večerom.

XVII. Festival Keszeg // Gyenesdiás (4.–5. julij 2026)

Tržnica in prireditveni trg Gyenesdiás bosta prvi vikend v juliju polna življenja, okusov in glasbe! XVII. Festival Keszeg ponuja vznemirljive programe za vse starosti: na obali Blatnega jezera obiskovalce čakajo koncerti, gastronomska doživetja, družinski programi in tradicionalni dogodki.

Čardáskirálynő // Petrova terasa, Balatonakarattya (5. julij 2026)

Najbolj znana, največkrat izvajana in več kot sto let stara velika opereta v dveh dejanjih Imreja Kálmána.

XII. Festival piva v Alsóörsu (8.–12. julij 2026)

Že dvanajstič vas skoraj 30 pivovarn vabi, da med 8. in 12. julijem v parku Sirály v Alsóörsu poskusite in nazdravite z več kot 100 vrstami piva. Pričakujete lahko madžarska, češka, belgijska, angleška in nemška piva, tekmovanja v pitju piva, degustacije piva, ulično hrano in klasično festivalsko hrano.

Vinski dnevi // Gyenesdiás (9.–12. junij 2026)

Vinski dnevi v Gyenesdiásu bodo potekali med 9. in 12. julijem z odličnimi izdelki vinarn Badacsony in Zala, slastnimi prigrizki, obrtnim sejmom in pisanimi kulturnimi izvajalci – vključno z orkestrom Bordó Sárkány in ognjeno predstavo – za ljubitelje gastronomije in poletja ob Blatnem jezeru na Kárpáti korzó v Gyenesdiásu.

Jazz fiesta // Balatongyörök (9. in 30. julij 2026)

Balatongyörök Jazz fiesta bo julija dvakrat napolnila večere ob Blatnem jezeru s koncerti na prostem znanih zvezdniških gostov in nadarjenih mladih jazz skupin.

Glasbeni večeri na gradu Blatni jezero: Gyula Deák // Szigliget (10. julij 2026)

Leta 2026 bo na grad Szigliget prispela ena največjih in najbolj pristnih osebnosti madžarske glasbe. Gyula Deák bo s svojo skupino prvič koncertiral v stoletni trdnjavi.

LégyOtt a Tóparton // Tapolca (10., 17., 24. in 31. julij 2026)

To poletje bo območje okoli Malom-tója v Tapolci ob izbranih petkovih večerih v juliju in avgustu od 19. ure dalje ponovno napolnjeno z živo glasbo, v okviru koncertne serije LégyOtt a Tóparton. V prijetnem vodnem okolju lahko uživate v akustičnih in zabavnih glasbenih produkcijah različnih žanrov s teras lokalnih restavracij, tudi med prijetno večerjo ali kozarcem vina.

23. Siófok New Orleans Jazz Festival (10.–12. julij 2026)

Tridnevni brezplačni dogodek bo potekal v središču Siófoka, na Glavnem trgu, med 10. in 12. julijem, kjer bodo na oder stopili najboljši madžarski in mednarodni predstavniki tradicionalnih jazz, dixieland in swing žanrov.

1. madžarski mednarodni klezmer festival // Balatonfüred (10.–12. julij 2026)

Med 10. in 12. julijem bo na obalo Blatnega jezera prispel brezplačni tridnevni klezmer festival, 1. madžarski mednarodni klezmer festival pa bo na odru Kisfaludy poskrbel za kulturno doživetje. Poleg madžarskih izvajalcev bodo za vzdušje v Balatonfüredu poskrbeli tudi češki, slovaški in izraelski izvajalci, ki ga bo dopolnjevala tradicionalna judovska gastronomska ponudba.

Festival Rozé, Rizling in jazz // Veszprém (10.–19. julij 2026)

Med 10. in 19. julijem bo festival Rozé, Rizling in jazz na slikovitem Staromestnem trgu v Veszprému pričaral neponovljivo, elegantno gastronomsko-kulturno vzdušje. Na popolnoma brezplačnem dogodku bodo obiskovalci poleg vodilnih madžarskih jazz, blues in soul izvajalcev lahko okusili tudi najboljše osvežilne sokove Blatnega višavja.

Poletni sprehod po kletih II. // Tagyonhegy (11. julij 2026)

11. julija bo vinograd Tagyonhegy, ki se ponaša s panoramskim razgledom na Blatno jezero, gostil Poletni sprehod po kletih II. Uživajte v gostoljubnosti vinarne Horváth in lokalnih vinarjev ter se sprostite ob odličnih vinih, okusnih prigrizkih, atmosferskih melodijah in plesni dvorani.

Akt z violino // Kultkikötő, Balatonszárszó (11. julij 2026)

Po smrti slikarja iz tistega obdobja se njegova družina sooča s pomanjkanjem oporoke in skrivnih pisem, medtem ko mojstrovina “Akt z violino” v njegovi zapuščini ohranja umetniški svet v vročici. Živahna glasbena komedija v režiji Armanda Kautzkyja, v glavni vlogi pa Andrea Szulák.

Kulturni program dogodkov se to poletje seli v priljubljena mesta na južni obali Blatnega jezera

Kulturni program dogodkov se to poletje seli v priljubljena mesta na južni obali Blatnega jezera

Za skoraj dva mesecaJužna obala Blatnega jezera bo polna glasbe, gledaliških predstav in otroških programov.

Festival knjig Fonyód (11.–12. julij 2026)

Festival knjig Fonyód bo potekal na osupljivi panoramski promenadi Fonyód Szaplonczay drugi vikend v juliju. Med predstavljenimi programi sta panelna razprava Jánosa Háya in Anne Juhász ter srečanje z Jánosom Lackfijem.

Poletni večerni ogled ruševin pavlinskega samostana v Salföldu (12. julij 2026)

Kdo so bili pavlini, kaj so počeli? Kakšno vlogo so imeli v madžarski zgodovini? Kdo je bil sveti Pavel Puščavnik? Če ste radovedni, lahko dobite odgovore na svoja vprašanja in seveda se med vodenim ogledom seznanite s posebno geologijo hriba Örsi, njegovimi živimi in neživimi naravnimi vrednotami ter številnimi drugimi zanimivostmi.

Parno Graszt // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (12. julij 2026)

Ena najbolj izvirnih, pristnih ciganskih glasbenih skupin, ki s svojim edinstvenim odrskim nastopom, tradicionalnimi instrumenti, neponovljivim plesnim nastopom in bujno energijo prispevajo k zagotovljeno osupljivemu vzdušju občinstva.

VeszprémFest (15.–18. julij 2026)

Julija vam bo VeszprémFest kot običajno v Historia Kert ponovno prinesel vse barve glasbene palete: Juanes je odgovoren za latino rock, Beth Hart za blues-rock, Kraftwerk za elektronsko glasbo, Pink Martini pa bo poslušalce navdušil s svojim repertoarjem v 25 jezikih in slogom, ki združuje klasične, jazz, latino in pop glasbene zvrsti. Vendar pa dogodek ne bo vreden obiska le zaradi raznolikih koncertov, saj bo brezplačni festival Rozé, Rizling in Jazz v mesto kraljic pripeljal tudi senzacionalne izvajalce in seveda odlične vinarne Balaton.

11. festival piva Keszthely (15.–19. julij 2026)

Vrhunec pivske sezone 2026 v Keszthelyju je festival piva, ki bo tokrat že 11. leto potekal v čudovitem mestu Festetics. Ne glede na to, katero pivo imate raje, lahko med 15. in 19. julijem na promenadi ob pomolu okusite vse vrste, v objemu dreves, ki nudijo prijetno senco.

Györöki BorKorzó // Balatongyörök (16.–19. julij 2026)

Med 16. in 19. julijem obiskovalce na promenadi pomola Balatongyörök čaka festival vina, okusna hrana, privlačne melodije, otroški programi in še veliko presenečenj. Panorama Blatnega jezera ni le ozadje, kozarci nikoli ne bodo ostali prazni: sprehodite se po promenadi ob pomolu, kjer najboljše vinarne v okolici prinašajo hladne italijanske rizlinge, sadna roséja in najdrznejša rdeča vina.

Trg je naš! // Hévíz (16.–19. julij 2026)

Med 16. in 19. julijem bo glavni trg v Hévízu znova oživel. Na otvoritvi festivala v četrtek bodo oder zasedli Hooligans, v petek pa bo Club77 ustvaril vzdušje pred nastopom skupine Wolf Kati Band. V soboto vas po kitarskem nastopu Petra Flamischa na posebno glasbeno potovanje vabita Bálint Bársony in madžarski projekt Rapsody. V nedeljo pa je na sporedu eleganca: po spektakularni filmski projekciji bo občinstvo navdušila produkcija Duna fergeteges skupine Duna Művészgegyüttes. Vse programe štiridnevnega dogodka si lahko ogledate brezplačno.

Krisna-völgyi Búcsú // Somogyvámos (17.–19. julij 2026)

Ena največjih ekovasi v srednji Evropi vas bo popeljala v čarobni svet Indije. V Krisna-völgyi, ki se nahaja 20 minut od Fonyóda, čakajo na vso družino senčni nasadi, bambusova pot, okusne vegetarijanske jedi, indijski mango, duhovna prenova in mirno naravno okolje, medtem ko Krisna-völgyi Búcsú med 17. in 19. julijem ponuja pisane programe, vodene sprehode in kulturna doživetja.

Kult/Szín/Tér // Keszthely (17.–26. julij 2026)

Leta 2026 bo park gradu Festetics ponovno gostil serijo dogodkov na prostem Kult/Szín/Tér, ki vas 10 dni čaka z gledališkimi predstavami, velikimi muzikali in koncertnimi predstavami.

Festival Dumafüred // Balatonfüred (17.–26. julij 2026)

Najbolj znana madžarska imena stand-up komedije bodo julija ponovno stopila na oder v okviru festivala Dumafüred in s svojimi humornimi zgodbami znova narisala nasmeh na obraz občinstva.

Povej mi, Atikam! – Večer Józsefa Attile Miklósa H. Vecseija in Gergelyja Balle // Kultkikötő, Balatonszárszó (18. julij 2026)

»Z močjo norosti je József Attila včasih z vsako besedo segel globlje kot kdorkoli pred njim« – o njem v svojem dnevniku piše Sándor Márai. Miklós H. Vecsei črpa iz te globine, od koder poskuša prikazati pesnikovo življenjsko pot, ljubezni in odlomke pesmi. Predstava se v repertoarju gledališča Vígszínház uprizarja od leta 2018, nastopa pa tudi potujoča različica frontmana skupine Platon Karataev, Gergelyja Balle.

Classic Fest // Plázs Siófok (18. julij 2026)

V Siófok se tudi letos vrača zabaviščno vzdušje preteklosti. Obudite spomine na legendarna zabavišča in obdobja, večne klubske himne in nepozabna leta 2000 v Plázsu.

Anna Festival // Balatonfüred (21.–26. julij 2026)

Festival ponuja 5 dni vznemirljivih programov za udeležence. jedci v Balatonfüredu, pa naj bo to vožnja s kočijo, predstava ljudskega plesa, operna gala ali 201. Annin ples.

Odkrijte restavracije na severni obali:

Sončno okusno potovanje: 14 senzacionalnih restavracij na severni obali Blatnega jezera za poletje 2026

Sončno okusno potovanje: 14 senzacionalnih restavracij na severni obali Blatnega jezera za poletje 2026

To poletje je na voljo veliko restavracij, ki ponujajo gurmanske jedi, skupaj z osupljivo panoramo na severni obali Blatnega jezera.

Vinski festival Vonyarc (22.–26. julij 2026)

V Vonyarcu ima vinarstvo več kot tisočletno tradicijo. V »Vinski vasi«, postavljeni na prizorišču dogodka, se med 22. in 26. julijem pričakujejo barviti kulturni programi za vse starosti, kjer bodo gostje lahko uživali v okusnih vinskih specialitetah in okusnih prigrizkih ter ulični zabavi, ki bo trajala pozno v noč.

XXXIII. Festival Queen // Balatonszemes (22.–26. julij 2026)

Med 22. in 26. julijem bo v glasbenem paviljonu Balatonszemes potekal XXXIII. festival Queen, ki letos za ljubitelje legendarne rock skupine predstavlja poseben mejnik. Vrhunec dogodka, polnega vznemirljivih tribute koncertov in pisanih skupnostnih programov, bo v soboto, 25. julija, na obali Blatnega jezera odkritje stalnega javnega doprsnega kipa Freddieja Mercuryja.

Večerni voden ogled Badacsonyja (23. julij 2026)

Med večernim ogledom ne boste mogli le uživati v panorami mraka, ki jo ponuja razgledna točka Kisfaludy, temveč se boste od turističnega vodnika naučili vse o zgodovini in kulturi vinske regije.

Festival ulične glasbe Veszprém (23.–25. julij 2026)

Letos se bo med 23. in 25. julijem zgodovinsko mestno jedro mesta kraljic ponovno spremenilo v en sam ogromen, utripajoč oder na prostem, zahvaljujoč Festivalu ulične glasbe Veszprém. Med tridnevnim brezplačnim dogodkom bodo raznolike melodije domačih in mednarodnih uličnih glasbenikov napolnile prostore od popoldneva do pozne noči.

Teden umetnosti Füred // Balatonfüred (24.–26. julij 2026)

Več kot 20 priznanih, uglednih galerij in dražbenih hiš bo predstavilo svoja klasična in sodobna umetniška dela. Poleg slik si bodo obiskovalci lahko ogledali in kupili tudi skulpture, pohištvo, preproge in nakit.

Dolina umetnosti // več lokacij (24. julij – 2. avgust 2026)

Letos se lahko za kar 10 dni udeležite največjega umetniškega festivala v naši državi, Doline umetnosti. Serija dogodkov, ki poteka že 35. zapored, tako kot v prejšnjih letih zajema tri naselja v bližini Blatnega jezera, Kapolcs, Taliándörögd in Vigántpetend, in z več kot 4000 različnimi programi ponuja nepozabne poletne spomine. Program vključuje koncerte, gledališke in literarne dogodke, razstave, predstave novega cirkusa in plesa, pa tudi delavnice in družinska doživetja. Le izberite pametno!

GRUND – Fantovski orkester gledališča Komedije // Kultkikötő, Balatonboglár (25. julij 2026)

GRUND – Fantovski orkester gledališča Komedije je bil ustanovljen 1. maja 2017 in je svoj prvi koncert imel ob 121. obletnici gledališča Komedije. Vsi člani orkestra so igralci na premieri zelo uspešne muzikalne igre Dés-Geszti-Grecsó: Fantje z ulice Pál v komedijskem gledališču. Repertoar skupine, ki se iz leta v leto širi, poleg pesmi iz skupine The Boys from Pál Street vključuje tudi več legendarnih komičnih gledaliških uspešnic, znane pesmi skupine Presser in seveda nekaj priljubljenih skladb iz sveta madžarskega in tujega klasičnega rocka.

Made in Hungária // Balatonlelle (25. julij 2026)

Made in Hungária, zelo uspešen rock ‘n’ roll muzikal skupine Magyarock Dalszínház, ki pripoveduje zgodbo o življenju Miklósa Fenyőja in uspešnicah skupine Hungária, bo predvajan v soboto, 25. julija 2026, ob 20. uri na odprtem odru Balatonlelle.

Charlie // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (25. julij 2026)

Ikonični izvajalec jazza, bluesa in rocka vas vabi na nepozaben večer. Charliejev edinstven glas in karizmatična prezenca že desetletja navdušujeta občinstvo. Njegovi koncerti niso le pesmi ena za drugo – ampak srečanja. So iskreni, neposredni, človeški. Vsak zvok ima težo, vsak trenutek šteje. Na koncertu bodo zaslišali Charliejeve največje uspešnice – tako kot jih lahko sliši le on.

beck@grecsó: mir ljubezni // Kultkikötő, Balatonföldvár (31. julij 2026)

Nova predstava dua beck@grecsó je ironična in vznemirljiva duhovna inventura. Obračun med dvema ustvarjalnima človekoma z njuno preteklostjo, dediščino, bivanjem na poti in prihodom. Mesta, trgi, garaže, železniške tire, ki se nikoli ne srečajo v neskončnosti.

Azahriah // Plázs Siófok (31. julij 2026)

Lani je manjkal, letos se Plázs vrača. Azahriah prinaša pesmi, ti pripelješ družbo, Balaton pa poskrbi za ostalo. Od tam naprej moraš samo biti tam.