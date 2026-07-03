Tukaj so najboljši programi tega tedna na obali Blatnega jezera – 29. junij – 5. julij 2026

Prvi teden julija je poln vznemirljivih programov za vas okoli Blatnega jezera, pa naj gre za gastronomska doživetja, oglede ali koncerte. Eno je gotovo, ne smete zamuditi nobenega od njih!

Po stopinjah Egryja, v luči Udvardija, z vinom v kozarcu // Badacsonytomaj (2. julij 2026)

Vabljeni na ekskluzivni vodeni ogled delavnic dveh ikoničnih slikarjev iz Badacsonyja v juliju. Med ogledom si lahko ogledate delo Józsefa Egryja in Erzsébet Udvardi: njuna umetnost ujame luči, barve in posebno vzdušje Blatnega jezera. Umetniško doživetje dopolnjuje prijeten sprehod z imerzivnim vodnikom in trihodna degustacija vina Badacsony.

Tulipani večeri // Balatonalmádi (2. julij 2025)

Poletni festival Tulipani večeri želi vdihniti novo življenje eni od pomembnih, a zanemarjenih lokacij v Balatonalmádiju, Tulipán Udvarju in njegovi okolici. Štiri zaporedne poletne četrtkove večere konec junija in v prvi polovici julija obiskovalce čakajo koncerti, večerna tržnica, sejemska komedija, sprehodi po lokalni zgodovini in skupnostna doživetja.

Krisz Rudi – Ljubezen narisana v pesku // Plázs Siófok (2. julij 2025)

Edini koncert Krisza Rudija poletja 2026 bo 2. julija v Plázsu.

Festival Rév-Hang // Révfülöp (2.–4. julij 2026)

Od 2. do 4. julija bodo ljubitelje kulture na odprtem odru Révfülöp pričakali trije zaporedni večeri brezplačnih koncertov klasične glasbe in swinga na prostem – vključno s Swing á la Django in Győrskim filharmoničnim orkestrom.

Gospel dnevi // Balatonfüred (2.–4. julij 2026)

Odprti oder Kisfaludy v Balatonfüredu bo med 2. in 4. julijem že 37. zapored napolnjen z melodijami, ki dvigujejo dušo. Na tridnevnem festivalu, ki ga je mogoče obiskati popolnoma brezplačno, bodo nastopili odlični izvajalci, kot so Attila Kökény, Gergő Oláh, Füred Dixieland Band in etno-gospel skupina Új Forrás.

Klavirski večer Imreja Rakonczaija v Tagyon Birtoku (3. julij 2026)

Nepozaben večer v Tagyon Birtoku, kjer se prepletata prijetna glasba v živo in gastronomska okusna doživetja. Del doživetja je prijetna dvohodna večerja na panoramski terasi s čudovitim razgledom, medtem ko nekronani kralj neutrudnih melodij, Imre Rakonczai, ta poseben dogodek spremlja s svojim čarobnim igranjem klavirja.

Glasbeni večeri na gradu Balaton: ulica 4S // Szigliget (3. julij 2026)

Po lanskem prvencu bo transilvanska skupina drugič zavzela grad Szigliget. Pripovedujem ti o vinu, Sporočilo od daleč, Deset let, to je življenje – te pesmi lahko zagotovo zapojete z njimi.

P. Mobil & Ős-P.Box // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (3. julij 2026)

Dva nepozabna dinozavra madžarskega rocka, P. Mobil in Ős-P.Box, sta zdaj na istem odru – in skupaj vam prinašava več kot 100 let rocka. Obe skupini bosta izvedli svoje najboljše pesmi, dopolnjene z nekaj novimi.

Retro zabava // Siófok (3. julij 2026)

3. julija se lahko v Angi Hekker Büfe v Siófoku zabavate ob glasbi DJ Papszija od 22.00 do 1.00.

Bazaltovi dnevi // Badacsonytördemic (3.–5. julij 2026)

Ob vznožju Badacsonyja Badacsonytördemic letos spet oživi prvi vikend v juliju. Bazaltovi dnevi bodo vas tri dni napolnili z glasbo, literaturo, gastronomijo in umetnostjo.

KeszthelyFest (3.–5. julij 2026)

Glavni trg in peš ulica v Keszthelyju bosta tri noči znova napolnjena z melodijami in okusi. Poletje v Keszthelyju je nepozabno ne le na obali: letos bo KeszthelyFest ponovno ponudil raznolike glasbene izvajalce, vznemirljive družinske programe, gastronomska doživetja in pravo mestno festivalsko vzdušje.

Festival rockabillyja Feel The Rhythm // Balatonalmádi (4. julij 2026)

Na brezplačnem koncertu na prostem, ki bo potekal v okviru festivala rockabilly v Balatonalmádiju, bo skupina Nyugahatlan v soboto, 4. julija, od 18.00 na trgu pred plažo Wesselényi popestrila vzdušje s pristnimi, energičnimi rock ‘n’ roll in jive melodijami.

Razstava starodobnih avtomobilov // Balatonfenyves (4. julij 2026)

Razstava in srečanje starodobnih avtomobilov v Balatonfenyvesu, ki jo organizira Oldtimer Club, 4. julija pričakuje ljubitelje klasičnih avtomobilov in motornih koles s spektakularno mestno parado in celodnevno razstavo v pristanišču jahtnega kluba Balatonfenyves.

CityMatiné – Balatoni Boogie // Káptalanfüred (4. julij 2026)

4. julija se CityMatiné vrača na severno obalo Blatnega jezera. Bosonogi ples, spontana srečanja, pogovori, ki se spremenijo v sončni zahod. Tokrat bodo za glasbeni program poskrbeli Captain Knuckles, Geopard Tourist, Karim, Sabani, Sobek in Treehouse Crew (SNP), ki bodo občinstvo spremljali na tem izletu ob Blatnem jezeru od popoldneva do večera.

Pilates, vino in žar ob sončnem zahodu // Siófok (4. julij 2026)

Bonita Studio in vinarija Kecskés Szilárd and Son se pripravljata na svoj drugi skupni dogodek. Tokrat resnično aktivna poletna zabava ob sončnem zahodu. program. Dogodek se začne z Lili Balogh in njenim tečajem pilatesa, možje in prijatelji pa se lahko udeležijo degustacije vin s štirimi hodi. Večer bo nato okronal skupni žar ob sončnem zahodu.

Ste pozvonili, moj lord? // Kultkikötő, Balatonboglár (4. julij 2026)

Ovdoveli lord Meldrum živi življenje višjega razreda v Londonu v dvajsetih letih prejšnjega stoletja s svojim bratom, taščo in dvema hčerkama. Kuhar, strežaj, butler in služkinja, ki strežejo njihovemu udobju, so vsaj tako barviti posamezniki kot gospodarji hiše. Po komični seriji, ki temelji na kontrastu med zgoraj in spodaj, je tukaj odrska različica, v kateri zdaj kultni liki še naprej sledijo svojim strastem, nekateri v smeri denarja, nekateri v smeri kril.

Dzsúdló // Plázs Siófok (4. julij 2026)

Mladi, a bolj prepoznavni glas Dzsúdlója je s svojimi odkritimi, edinstvenimi pesmimi hitro postal priljubljen. Pevec je od septembra 2022 šestkrat napolnil budimpeštanski park, imel pa je tudi koncert v Areni in letos začel s svojim največjim nastopom doslej, razprodanim koncertom MVM Dome. Julija obiskovalce Plázsa pričakuje z nepozabnim večerom.

XVII. Festival Keszeg // Gyenesdiás (4.–5. julij 2026)

Tržnica in prireditveni trg Gyenesdiás bosta prvi vikend v juliju polna življenja, okusov in glasbe! XVII. Festival Keszeg ponuja vznemirljive programe za vse starosti: na obali Blatnega jezera obiskovalce čakajo koncerti, gastronomska doživetja, družinski programi in tradicionalni dogodki.

Csárdáskirálynő // Peter’s Terasz, Balatonakarattya (5. julij 2026)

Najbolj znana, največkrat izvajana in več kot sto let stara velika opereta v dveh dejanjih Imreja Kálmána.