Več kot 45 družinam prijaznih krajev in nepozabnih doživetij ob Blatnem jezeru za skupne poletne spomine

To poletje se osvežite s smiselnimi programi ob Blatnem jezeru! Za vas smo zbrali nešteto odličnih krajev in doživetij v šopku, ne glede na to, ali iščete interaktivne programe, kulturno sprostitev, morda bi radi preživeli nekaj časa v parkih z divjimi živalmi, poteh za boso hojo ali v primeru slabega vremena v topli vodni kopeli.

Parki z divjimi živalmi in živalski vrtovi za božanje

Živalski vrt Veszprém

Živalski vrt Veszprém, ki se nahaja 15 kilometrov od Blatnega jezera, lahko obiščete vse dni v letu. Lahko je odlična izbira za nekaj ur sprostitve, lahko pa je tudi celodnevni družinski program. Med obiskom boste obiskali tudi Park dinozavrov in igrišče Afriška savana, obiskovalcem pa je na voljo več gostinskih enot.

8200 Veszprém, Kittenberger Kálmán utca 17.

Rezervat bizonov Kápolnapuszta

Obiskovalci lahko v rezervatu bizonov Kápolnapuszta od blizu opazujejo vodne bivole, ki so avtohtoni v naši državi, v njihovem naravnem okolju. Izleti z džipi in interaktivna sprehajalna pot vam pomagajo spoznati vedenje teh impresivnih, ogromnih živali, ki rade brodijo. Odprt je vsak dan od 9. do 18. ure med 1. junijem in 31. avgustom.

8751 Zalakomár-Kápolnapuszta

Afriški muzej // Balatonederics

Afriški muzej in živalski vrt, ki se nahaja na obrobju Balatonedericsa, pričara vzdušje eksotične celine z zbirko trofej, zanimivo etnografsko razstavo in masajsko kočo, spleteno iz trstike in obloženo z blatom. Posestvo, ki se razprostira na več hektarjih, ima tudi mini safari park, kjer živijo zebre, noji, antilope in bivoli.

8312 Balatonederics, Kültelek 11.

Živalski vrt Fenyvespuszta

Živalski vrt Fenyvespuszta je dom 150 prijaznih domačih živali, vključno z miniaturnimi prašiči, konji, kunci in jagnjeti. Ustanovljen je bil kot družinsko podjetje leta 2011, da bi čim več ljudi spoznalo lepote podeželske živinoreje. Živali lahko sprehajate, hranite ali božate v večini ograd.

8753 Balatonmagyaród, Fenyvespuszta hrsz. 039.

Salföldi Major

Salföld, eno najbolj očarljivih naselij v kotlini Káli, je dom največjega živalskega parka v Blatnem višavju. Obiskovalci Salföldi Major si lahko ogledajo vsakdanje življenje delujoče kmetije med sprehodom med domačimi madžarskimi živalmi. Nepozabno izkušnjo obogatijo spektakularne konjske predstave, vožnja s kočijo, jahanje in seveda osupljiva panorama.

8256 Salföld, Kossuth utca 1.

Živalske sobote // Szántódpuszta

To poletje se bodo predstavili prebivalci Szántódpuszte Majorság, ki jih bodo ob sobotah mladi in stari lahko spoznali po različnih temah. Poleg interaktivnih živalskih razstav, peke kruha in izobraževalnih predstavitev vas bodo strokovnjaki seznanili tudi s skrivnostmi kovaštva.

8622 Szántódpuszta, Szántód puszta 1.

Živalski vrt El Valle Grande Ranch za božanje // Hegymagas

Ljubitelje živali v Hegymagasu čaka edinstven program: na ranču El Valle Grande, skritem med hribi, lahko pobožajo očarljive kosmate živali. Na majhnem posestvu živi nešteto hišnih ljubljenčkov – zajčkov, piščancev, kozličkov in seveda pernatih bitij –, ki jih njihov oskrbnik Adri z največjo ljubeznijo predstavi obiskovalcem. Blizu narave, družinam prijazna izkušnja, ki bo všeč tako mladim kot starim!

8265 Hegymagas, Kisapáti út

Ptičji park Koloska-völgyi // Balatonfüred

Ptičji park Koloska-völgyi v Balatonfüredu, ki ga je mogoče obiskati brezplačno, ponuja prijetno preživljanje prostega časa in obljublja še posebej vznemirljiv program za družine z otroki. Trenutno na tem območju živi osem vrst divjih živali, v njihovo vsakdanje življenje pa lahko vpogledamo na več kot dveh hektarjih velikem območju, vsak dan v letu.

8230 Balatonfüred, Táncsics Mihály utca 19.

Ptičji park Balaton // Kereki

Že več kot 30 let je prvi ptičji park na Madžarskem dom najbolj edinstvene vrste, ki jo lahko spoznate v sredozemskem vzdušju, tudi med profesionalnim vodenjem, če obiščete Kereki. Naj bo to zlatoprsi strnad ali emu, pogled na ptice bo zagotovo navdušil družino.

8618 Kereki, Petőfi utca 58/A-B

Center doživetij Festetics Imre // Gyenesdiás

V živalskem parku Centra doživetij Festetics Imre lahko spoznate svet divjih in avtohtonih madžarskih domačih živali, seveda pa imate tudi možnost, da jih nahranite. Poleg tega interaktivni programi, družabne in spominske igre ter doživetja AR in VR naredijo družinski dan še bolj zabaven.

8315 Gyenesdiás, Dornyai út 4.

Pustolovski parki in interaktivni programi

Balatoni Élménypark // Csopak

Podajte se na pustolovščino: v parku Balatoni Élménypark, ki se nahaja na Nosztori-tető v Csopaku, adrenalinske odvisnike čaka 105 vznemirljivih ovir, velikanski tobogan in ekstremni plezalni sistem. Medtem ko lahko odrasli podoživijo veselje otroških iger, se bodo malčki zabavali v svojem Mini Cityju in na varnih kolesarskih poteh. Podajte se na nepozabne dogodivščine, preizkusite svoje meje in se nato napolnite z okusnimi jedmi lokalne restavracije Park Bisztró!

8229 Csopak, ob glavni cesti 73

Bob steza in pustolovski park Balatonboglár

Najbolj priljubljen pustolovski park na južni obali, bob steza in pustolovski park Balatonboglár, se nahaja v neposredni bližini mestnih simbolov, Gömbkilátója in Visoke poti. Gostje lahko uživajo v bob stezi, vrvnem poligonu, plezalni steni, snežnem stožcu, lokostrelstvu, trampolinu, napravi za skoke, napihljivem gradu in 3D-obroču, zato park ponuja celodnevno zabavo za vse starosti. Lokacija je še posebej priljubljena destinacija za družine, skupine prijateljev, šolske in vrtčevske skupine, lahko pa tukaj organizirate celo team building za podjetja.

8630 Balatonboglár, Kilátó utca 8.

Zabaviščni park Bobo // Alsópáhok

Zabaviščni park Bobo, ki se nahaja v bližini Blatnega jezera, se razprostira na 3000 kvadratnih metrih in ponuja ninja poligon, trampoline, interaktivne plezalne stene, jamo, notranji vrvni poligon, laserski labirint in dvorano za balvansko plezanje. Ne glede na to, ali prihajate z družino ali pa prirejate rojstnodnevni dogodek ali dogodek za krepitev timskega duha, lahko gostje družinam prijaznega letovišča Kolping Family Resort v sosednji bližini ob rezervaciji dobijo tudi 4-urno vstopnico.

8394 Alsópáhok, Kolping utca

Športni park BalatoniBob // Balatonfűzfő

Športni park BalatoniBob v Fűzfőu čaka ljubitelje adrenalina vse leto: na dveh 1,5 kilometra dolgih bob stezah lahko uživate v panorami Blatnega jezera s hitrostjo do 40 km/h, celodnevno sprostitev pa dopolnjujeta pustolovski park in igrišče za paintball.

8184 Balatonfűzfő, Uszoda utca 2.

CODE Veszprém: Vasarely – oče op-arta

V centru digitalnih izkušenj CODE v Veszprému ikonična dela očeta op-arta oživijo v povsem novi dimenziji s pomočjo digitalne tehnologije. Na koncu ekskluzivnega vodenega ogleda z omejeno kapaciteto lahko obiskovalci sami postanejo aktivni ustvarjalci in preoblikujejo vizualni prostor tako, da primejo v roke virtualni čopič.

8200 Veszprém, Dózsa György utca 2.

Center doživetij Katica Tanya // Patca

Katica Tanya, ki se nahaja med hribi Zselica, ponuja zabavo na 13 čudovitih hektarjih: od velikanskega parka s tobogani do živalskega vrta in tradicionalnih programov do notranjih plezalnih sten, vse najdete v tem vremensko odpornem centru doživetij. Samo izberite med programi!

7477 Patca, Katica Tanya 1.

Lahka železnica Balatonfenyves

Lahka železnica med Balatonfenyvesom in Somogyszentpálom obratuje že skoraj sedemdeset let in v njeni burni zgodovini so jo večkrat poskušali ustaviti, vendar nikoli ni uspelo. Čeprav se proga vse manj uporablja za lokalni prevoz, so navdušeni ljubitelji narave in železnice kmalu našli cenovno ugodno turistično pot, s katere se vidijo močvirja in termalno kopališče Csisztapuszta.

8646 Balatonfenyves, Kölcsey utca 9.

Westernpark // Nemesvita

V rekreacijskem parku z vestern tematiko v Nemesviti lahko tako mladi kot stari najdejo pustolovščino, ki jo iščejo: mini živalski vrt, gokarti, vodni tobogani, jahanje ponijev, športni izzivi in lokostrelstvo zagotavljajo, da bo vaš družinski dan poln nepozabnih doživetij.

8311 Nemesvita, Kültelek 051/3.

Park dinozavrov in pustolovščin // Rezi

Odkrijte svet dinozavrov v parku dinozavrov in pustolovščin Rezi! V čudovitem okolju vas čakajo dinozavri v naravni velikosti, ki se premikajo in oddajajo zvoke, ter odlične igrače. V parku lahko tako mladi kot stari najdejo pustolovščine, medtem ko lahko skupaj premikate svoje meje.

8373 Rezi, Ibolya utca 13.

Otroški čolni BAHART // Siófok

Na otroških čolnih BAHART čakajo malčke čarobne dogodivščine, kjer bodo med 75-minutnim potovanjem preživeli nepozabne trenutke s pirati, čarovniki in vznemirljivim lovom na zaklad. Medtem ko se otroci brezskrbno igrajo na krovu motornega čolna Keszthely ali nostalgične ladje Kelén, starše čaka prijeten bife na čolnu.

8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

Kultkikötő // več lokacij

Kot kulturna trdnjava južne obale bo Kultkikötő to poletje obale Blatnega jezera napolnil z gledališkimi predstavami, koncerti in skupnimi doživetji. Programi na prostem čakajo tiste, ki iščejo kakovostno sprostitev v zvezdnatih večerih v Balatonföldvárju, Balatonszárszóju in Balatonboglárju.

Csillagvár // Balatonszentgyörgy

Nekdanji lovski grad družine Festetics, Csillagvár, bo navdušil vso družino. Starejše otroke bodo zagotovo očarale razstave, ki predstavljajo srednjeveško življenje, najmlajši pa bodo uživali na igrišču in v živalskem vrtu. Ne zamudite jedi, pripravljenih v peči in kotlu restavracije!

8710 Balatonszentgyörgy, Irtás dülő

Konjske igre // Sümeg

Ob sredah in sobotah zgodovina oživi in predstava konjskih iger se začne ob vznožju gradu Sümeg, v viteški areni. Predstava orožja, viteški turnir, glasba iz tistega obdobja in kostumi vas popeljejo nazaj v čas, doživetje pa se zaključi s čim drugim kot s pojedino – tako kot v srednjem veku.

8330 Sümeg, Vársétány

Zgodovinska razstava dvorca Georgikon // Keszthely

V Keszthelyju se lahko udeležite potovanja v realnem času, kjer zgodovinski dvorec in interaktivne razstave ponujajo nepozabne dogodivščine. t. Zgodovinska razstava in pustolovska kmetija Georgikon Major predstavlja svet madžarske kmetijske dediščine z avtohtonimi živalmi, družinam prijaznimi programi in številnimi doživetji, 25. julija pa se lahko udeležite tudi srečanja strojev Majorbéli in družinskega dne.

8360 Keszthely, Bercsényi Miklós utca 65-67.

Naravni zakladi, programi na prostem

Arboretum Folly // Badacsonyörs

V Badacsonyörsu zimzeleni, družinam prijazen rajski vrt čaka obiskovalce z edinstvenimi igrišči, ki lahko uživajo v pogledu na posebne ciprese, cedre in rože na 5 hektarjih Arboretuma Folly. Odrasli lahko uživajo celo v vinih posestva arboretuma, medtem ko jih navdušuje neprimerljiva panorama.

8257 Badacsonyörs, Kápolnavölgyi út 25.

Vrt sivke Dörgicsé

Ekološka kmetija Levendula Major se nahaja na pobočjih Dörgicséja, znanega po ruševinah srednjeveških cerkva, kjer skoraj 30 vrst sivke in zelišč, demonstracijski vrt, prostori za meditacijo, trgovina z ekološkimi izdelki in čajnica služijo za ponovno polnjenje telesa in duše. Pogled na vijolična polja in dišeč zrak vam bosta zagotovo pomagala, da se osvobodite veveričjega kolesa. Bodite pozorni na datum: svojo sivko naberite 4. in 5. julija!

8244 Dörgicsé, Fő utca 56-58.

Obiskovalni center Berek World // Fonyód

Na senzacionalistični interaktivni razstavi se lahko seznanite s posebnim močvirskim svetom jugozahodne regije Blatnega jezera, zaliva Nagyberek. Razstavni prostor Svetovnega obiskovalnega centra Berek gosti zanimivo naravoslovno in družbenozgodovinsko razstavo za vse starosti, lokalno divjad pa lahko spoznate neposredno s sprehodom po en kilometer dolgi naravni poti močvirskih želv.

8640 Fonyód, Hangár utca 17.

Park tulipanov in sivke Kőröshegy

Dišeča čudežna dežela Kőröshegy je tudi letos odprla svoja vrata, da bi lahko svoje košare temeljito napolnili z najlepšimi cvetovi sezone. S svojim osem hektarjev velikim poljem sivke, razkošnim parkom, foto kotički, lastnimi specialitetami pijač in osupljivo panoramo, ki jo ponuja svojim obiskovalcem, je park sivke Kőröshegy prava destinacija s seznama želja, ki bi jo moral vsakdo vsaj enkrat videti.

8617Kőröshegy, Persevölgyi dűlő

Koruzni labirint // Szőlősgyörök

Na poletni lokaciji posestva Mutschler se nahaja pravi grad labirint, vgrajen v ogromno koruzno polje. Labirint ponuja vznemirljivo izkušnjo za vse starosti: uganke, naloge in orientacijske točke naredijo potepanje nepozabno za družine, skupine prijateljev in poslovne ekipe.

8692 Szőlősgyörök

Termalno jezero in eko-plaža Zalakaros

Termalna voda Zalakarosa je vsekakor vredna raziskovanja tudi med počitnicami ob Blatnem jezeru, saj se lahko v termalnem jezeru sprostite in zdravite v idiličnem okolju. Vendar pa eko-plaža ne vabi k sprostitvi le odraslih: rekreacijski park, dva tobogana 21 metrov visokega tobogana in igrišče bodo zaposlili tudi najmlajše, medtem ko se lahko skupaj sprehajate po vodnem toboganu.

8749 Zalakaros, Gyógyfürdő tér 6.

Csodabogyós-barlang // Balatonederics

Čeprav je ime Csodabogyós-barlang, ki se nahaja v narodnem parku Blatno gorje, že samo po sebi očarljivo, vas moramo razočarati: naravna tvorba je dobila ime po grmu, ki je viden pri vhodu. Kljub temu pa lahko seveda doživite čarobno pustolovščino, če raziščete rove jame, ki se nahaja na nadmorski višini 393 metrov, kjer lahko občudujete celo kapnike.

8312 Balatonederics

Kányavári-sziget

Do Kányavári-szigeta se lahko pride po očarljivem lesenem mostu, kjer vas 15-postajalna učna pot Búbos vechsök predstavi močvirnato, ptičje bogato divjad Blatnega jezera. Prijeten sprehod še popestri čarobna panorama Malega in Velikega razgledišča ter klopi ob vodi. Obiskovalci lahko svojo naravi prijazno sprostitev popestrijo z vodenimi izleti s kanuji na tem strogo zavarovanem območju.

8753 Otok Kányavári

Jama Lóczy // Balatonfüred

Edinstvena lepota Balatonfüreda, 141 metrov dolga in 20 metrov globoka jama Lóczy, je bila odkrita leta 1882, njen 52-metrski del pa je odprt za javnost. Apnenčasta jama, ki jo je oblikovala mlačna voda in skriva različne oblike raztapljanja, ter pripadajoči center za obiskovalce obiskovalce vsak dan v tednu s strokovnimi vodniki čakata. Vendar se je vredno toplo obleči, saj stalna temperatura v notranjosti ne presega 12 stopinj!

8230 Balatonfüred, Öreghegyi út 51.

Poti za bosonoge

Mezítkáli – Sprehajalec bosonogih // Mindszentkálla

V Mindszentkálli, na vogalu ulic Petőfi Sándor in Levendula, vas čaka mestni park za bosonoge, kjer se lahko sprostite brez čevljev in se sprehajate po posebnih poteh. V Mezítkáliju so obiskovalcem na voljo tudi druge igre.

8282 Mindszentkálla, vogal ulic Levendula in Petőfi

Talpkaland // Mencshely

Talpkaland ponuja smiselno rekreacijo za vse, od najmlajših do najstarejših članov družine. Park za bosonoge v Mencshelyju je miren kraj, kjer lahko vsa družina preživi kakovosten čas v okolju blizu narave.

8271 Mencshely, Fő utca 10.

Bosa pot // Csopak

V Csopaku jeKneippova pot, ki se nahaja v rekreacijskem parku na Mladinski promenadi, je kot nalašč za aktivno preživljanje prostega časa: preizkusite se lahko na površini z gramozom, kamenjem, borovim lubjem, lesnimi sekanci, storži in med drugim tudi s češnjevimi koščicami.

8229 Csopak, Mladinska promenada 6.

Kneippova kopel za noge // Hévíz

V vrtu ruševin, na obrisu neizkopanih, podzemnih sten, suha Kneippova pot ponuja utrujenim turistom telesno in duševno osvežitev. Pot je bila ustvarjena tik ob vrtu ruševin, saj se njen tloris popolnoma ujema z obrisi ostankov rimske stavbe, povezane z rimsko vilo.

8380 Hévíz, Zrínyi utca 132.

Kneipp-rest // Balatongyörök

Kneipp-rest se nahaja v Balatongyöröku, tik ob obali Blatnega jezera, v senci platan. 800-metrska promenada se začne pri čolnarni, kjer so na voljo mokre in suhe steze, igrišče in zeliščni otoki, ki pomirjajo telo in dušo.

8313 Balatongyörök, Böngyér utca 1.

Pot za bosonoge v Szántódpusztai Majorságu

Poleg priljubljenega tematskega igrišča v Szántódpusztai Majorságu sta bila na veliko veselje mladih in starih ustvarjena tudi taktilna postaja in park za bosonoge, kjer lahko z dotikom odkrivate različne materiale in površine.

8622 Szántód, Szántód puszta

Jezersko kopališče Hévíz

Hévíz, ki se nahaja le 9 kilometrov od Keszthelyja, ponuja nepozabne možnosti kopanja. Tu se nahaja največje šotno blatno naravno termalno jezero na svetu, katerega vroča voda bruha na površje iz 38 metrov globoke kraške jame. Zaradi svojih blagodejnih fizioloških učinkov se lahko uspešno uporablja pri zdravljenju različnih mišično-skeletnih bolezni.

8380 Hévíz, Dr. Schulhof Vilmos sétány 1.

Termalno kopališče in pustolovsko kopališče Kehida // Kehidakustány

Tako kot v Hévízu gre tudi v Kehidakustányju uživanje v vročini in čofotanje z roko v roki, ne glede na vremenske razmere. Zdravilna voda tukaj ne vsebuje radona, njene pozitivne fiziološke učinke pa uživajo predvsem tisti, ki se spopadajo z mišično-skeletnimi, kožnimi in ginekološkimi težavami. Tristopenjsko pustolovsko kopališče zadovolji potrebe vseh starosti.

8784 Kehidakustány, Kossuth utca 62.

Termalna plaža Tapolca

Ne glede na to, ali dežuje ali piha, Tapolca, znana po svoji izvirski jami in bazaltnih orglah, ponuja zatočišče za tiste, ki se želijo kopati. Njihovo termalno kopališče ima bazene in igrišče za odbojko na mivki, kar zagotavlja obmorsko življenje, ki bi ga v oblačnem vremenu pogrešali na obali Blatnega jezera. Imamo dobro novico: za tiste, ki se želijo okopati, so odprti vsak dan do 31. avgusta!

8300 Tapolca, Strand utca 1.

Koplje Zalakaros

Priporočamo Zalakaros, ki ponuja doživetja blizu narave, ne le za lahke izlete ali pohodništvo. Zahvaljujoč lokalnemu notranjemu kopališču lahko vreme preživite v prijetnem okolju. Poleg pustolovskega kopališča in parka s tobogani so na voljo tudi svet savn, wellness tretmaji in zdravstveni center.

8749 Zalakaros, Termál út 4.

Termalno kopališče Igal

Družinam prijazno termalno kopališče Igal, ki se nahaja 40 km od Blatnega jezera, se uvršča med najboljše v Evropi. Poleg zunanje plaže ima kopališče notranje termalno in pustolovsko kopel: 13 bazenov, zdravilno kopališče, ki izvira iz globine 651 metrov, svet savn, potopni bazen in prostoren prostor za sprostitev.

7275 Igal, Rákóczi tér 30.

Csisztafürdő // Buzsák

Csisztafürdő, ki se nahaja le streljaj od Blatnega jezera, s svojo termalno vodo, bogato z minerali, in notranjim bazenom olajša preživetje deževnega vremena. Čeprav je termalna voda s temperaturo 42 °C primerna za zdravljenje različnih zdravstvenih težav, se vanjo vseeno splača potopiti, če je vaš cilj le osvežitev telesa in duha.

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