Ikonično mesto ob Donavskem ovinku kaže svoj slikovit obraz na poletnem doživetju, ki ga moramo vsekakor poskusiti

Medtem ko se živo srebro na termometru dviga, se v našem uredništvu vse pogosteje postavlja vprašanje: katera doživetja v naši državi moramo vsekakor poskusiti poleti? Na srečo smo prvo našli v hipu, ko smo brskali po voznem redu križarjenj MAHART.

Naš vlak je z železniške postaje Nyugati odpeljal že nekaj več kot eno uro in že vidimo znak. Smo v Esztergomu, saj smo se odločili, da bomo dragulj Donavskega ovinka raziskali z ladjo. Ker je pristaniško mesto, si ne bi mogli predstavljati boljšega načina – in dejstvo, da je program z MAHART Cruises tudi cenovno ugoden, je le pika na i.

Po nekaj avtobusnih postajah in nekaj minutah hoje opazimo modro-belo vozilo v parku Erzsébet oziroma natančneje na tamkajšnji postaji za čolne. Na pravem mestu smo: to je ladja MAHART Cruises, ki to poletje skriva pravo zakladnico dogodivščin.

Lokacijo smo komaj načrtovali, a nas je takoj presenetila bližina obale in neprimerljiv občutek miru, ki ga prinaša – ne pravijo zaman, da zibanje valov in peneča se gladina Donave v trenutku znižata raven kortizola.

Z edinstvenim vzdušjem reke se brez težav povežemo, poleg tega pa nas naša vozovnica ne veže na sedež, zato se lahko med enournim križarjenjem prosto sprehajamo po krovu. Vse je poskrbljeno za nepozabno poletno doživetje!

Zgodovinski in naravni zakladi med križarjenjem

Ko pomislimo na Esztergom, nam najprej pride na misel največja cerkev v naši državi, bazilika v Esztergomu. Na naše veliko veselje nas ikonična stavba skoraj spremlja kot sopotnik, saj je njen slikovit razgled med križarjenjem včasih viden od daleč, včasih pa zelo od blizu.

Katedrala Marijinega vnebovzetja in svetega Vojteha že od svoje posvetitve leta 1856 v Esztergom privablja katoliške vernike in tiste, ki jih zanima arhitektura. Ponosno se dviga nad Donavo na Grajskem griču, njena kupola – vključno s križem – pa se proti nebu razteza kar 100 metrov visoko.

Ni dvoma, da je bazilika zvezda panorame, a zunaj cerkve v klasicističnem in staroegipčanskem slogu je veliko stvari, ki pritegnejo pogled.

Tukaj je na primer znameniti most Marije Valerije, ki povezuje Esztergom s Slovaško. Na drugi strani mejnega mostu, poimenovanega po habsburški nadvojvodinji, nas čaka Párkány – med križarjenjem si lahko na hitro ogledamo tudi sosednje mesto.

Mimo naravnih zakladov ne moremo mimo, ne da bi ga omenili, saj je na poti veliko za odkriti. Donavski ovinek je tukaj resnično zvest svojemu imenu: oster ovinek obdaja hribovita obala, bujno zelenje pa nas vse bolj vabi v nežno naročje narave.

Nekateri se sončijo na obali, nekateri se hladijo v vodi, spet drugi pa se vozijo po valovih Donave – gotovo je, da tako kot mi tudi oni doživljajo nepozabna doživetja.

Pogleda na Donavski ovinek se preprosto ne morete naveličati – dobra novica je, da lahko z MAHART Cruises raziščete številne njegove točke! Če želite obiskati mesto v stilu, je križarjenje z ladjo Visegrád hop-on najboljša izbira, ki se ustavi tudi v Nagymarosu in Zebegényju. Tudi pot Visegrád-Esztergom ponuja impresivno doživetje, MAHART Cruises pa vas vabi celo na ogled mesta s hidrogliserjem.

Kar zadeva palubo, ima vse, kar potrebujete za brezskrbno sprostitev: zgornja paluba je ob straneh odprta, a od zgoraj pokrita, tako da vam med ogledovanjem ni treba skrbeti za UV-sevanje. In če se raje ohladite, se lahko namestite v klimatizirani kabini na spodnji palubi, obdani z ogromnimi okni. Zahvaljujoč majhnemu baru si lahko celo naročite osvežilne pijače!

Prostor v naši galeriji se nevarno izčrpava – ni kaj početi, toliko fotografij kliče po njih – ko se ladja vrne na izhodišče. Sploh nam ni treba vprašati, že vemo: dan še zdaleč ni končan, še vedno imamo dovolj časa za raziskovanje mesta!

Če bi se radi udeležili te poletne izkušnje s seznama želja, lahko to storite ob petkih, sobotah in nedeljah. Križarjenje se začne dvakrat v vseh treh dneh, ob 13.00 in 14.30, z odhodom s postaje za čolne v parku Erzsébet. Vstopnice stanejo 3000 forintov za odrasle in 2500 forintov za otroke in študente za 60-minutni program.