5 prijetnih restavracij v Budimpešti, ki vas bodo zvabile na breg Donave

Že dvanajsto leto več kot ducat držav ob Donavi po vsej Evropi praznuje mednarodni dan Donave, 29. junija. Ob tej priložnosti smo zbrali pet resnično prijetnih budimpeštanskih gastropubov, ki vas bodo zvabili na breg reke ne le na dan Donave.

Spoon the Boat

Na odprti terasi restavracije Spoon the Boat, ki se nahaja ob Verižnem mostu, boste reko našli na dosegu roke, slikovit razgled na budimsko stran podnevi in osvetljena panorama po temi pa ponujata edinstveno doživetje. To vzdušje še bolj dvigne glasbeni program restavracije s sodobno glasbo, instrumentalnimi in vokalnimi nastopi v živo. Zgodnje večerno vzdušje se postopoma spremeni v živahno glasbeno potovanje, tako da terasa vsako uro pokaže drugačen obraz. S kozarcem ledeno mrzlega koktajla v roki lahko v trenutku pobegnemo vrvežu vsakdanjega življenja, gastronomija pa nas vabi na kulinarično potovanje, ki prikliče okuse velikih mest ob reki.

1052 Budimpešta, Vigadó tér 3.

Evezős Sörkert

Evezős Sörkert vas pričakuje z neformalnim, prijaznim vzdušjem ob vodi na rimskem delu, ne glede na priložnost. Poleg vzdušja terase ob Donavi izkušnjo dopolnjuje tudi jedilnik: ljubitelji klasičnih madžarskih okusov lahko uživajo v ribji juhi, ocvrti klobasi, skutinih cmokih, palačinkah in hrustljavem osliču, tisti, ki iščejo bolj vznemirljive prigrizke, pa lahko izberejo enolončnico s kozicami, burgerje s jalapeno papriko ali tartufi ter sirove kroglice. Jedilnik je primeren za večgeneracijske skupine, Evezős Sörkert pa je tudi kraj, kjer so dovoljeni psi. Med tednom sprejemajo tudi goste, ki se želijo po napornem dnevu sprostiti z lahko večerjo, hladno limonado, pivom z okusom ali celo koktajlom.

1031 Budimpešta, Római – 34. del.

Duna Garden Bistro

Osvežilne pijače, hrana na plaži in nepozabni programi vas čakajo na bregovih Donave, saj Duna Garden x Dubicz Fröccterasz to poletje oživi. Vsak teden od srede do sobote lahko uživate v edinstveni ponudbi hrane in pijače, glasbenih večerih in skupnostnih programih v prijetnem okolju ob obali – lahko pridete na romantično večerjo, večerno druženje s prijatelji ali celo na pomenljivo popoldne z družino. Ob četrtkih pripravljajo večere z živo glasbo, ob petkih in sobotah DJ-je, redne otroške programe in možnosti za družinsko rekreacijo za goste.

1208 Budimpešta, Vízisport utca 12-18/A

Čolnarna VakVarjú

Na delu Donave ob Pesterzsébetu ne manjka gastronomskih doživetij, zahvaljujoč posebni ponudbi čolnarne VakVarjú. Ponudba trenutnega kuharja je tokrat navdihnjena s sredozemsko regijo: andaluzijska česnova kremna juha, paella de marisco, madridski vampi in crema catalana bodo goste med drugim popeljali na jug. Če bi se raje držali madžarskih okusov, so na jedilniku še Mátra borzaska, ocvrt zrezek in celo oslič. Očarljiva čolnarna vse to začini z domačim vzdušjem in bližino Donave: na prostorni terasi lahko uživamo v poletnem soncu, zvečer pa se lahko sprostimo ob zvokih živega klavirja. Ne glede na to, kdaj prispemo, ne bomo razočarani nad potomci družine VakVarjú!

1203 Budimpešta, Vízisport utca 12-18.

Szitakötő

Pred nekaj leti se je na Népszigetu rodil pravi stalni kraj, ki ga danes preprosto imenujejo najbolj kul gastro-kult v okolici. V Szitakötőu je glavno vlogo dobila ulična hrana: neapeljske pice pečejo v krušni peči, sprostite pa se lahko tudi na sončni terasi z odličnimi burgerji, medtem ko ste na dosegu roke ob šumečih valovih Donave. Dobro vedo, da Budimpeštane preplavlja mrzlica svetovnega prvenstva, zato so poleg okusnih prigrizkov in ledeno mrzlih osvežilnih pijač pripravili tudi projektorje. Težko si predstavljamo boljši kraj za skupni ogled tekme!

1138 Budimpešta, Népsziget út 727.