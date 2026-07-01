Več kot 40 osvežilnih poletnih programov za zniževanje vročine v Budimpešti julija 2026

Življenje v prestolnici se ne ustavi niti v žgoči vročini: julija vas v Budimpešti čakajo glasbeni nastopi, festivali na prostem, kvizi, brezplačni koncerti in nešteto drugih programov.

Prenovljeno // Jane Haining Quay (do 3. julija 2026)

Spodnja peštanska obala oživi v duhu trajnostne mode in ustvarjalnega recikliranja: v organizaciji Repair Cafe in MOME ADM lahko popravite ali preoblikujete svoja utrujena, poškodovana oblačila, namesto da bi jih zavrgli. Po delavnicah lahko svoja dokončana oblačila in dodatke pokažete na modni reviji v petek.

Svetovno prvenstvo v nogometu – projekcije v živo v Fröccsteraszu (do 19. julija 2026)

Od 11. junija do 19. julija bo v Fröccsteraszu v središču pozornosti nogomet: projekcije tekem v živo, hladne pijače, prigrizki z ulično hrano in pravo poletno vzdušje na terasi ob panoramskem kolesu. Pridite v srce mestnega središča, si oglejte najpomembnejše tekme in skupaj navijajte na terasi! Med projekcijami bodo pripravljene tudi posebne ponudbe, ne glede na to, ali navijate za svoje najljubše ekipe ali ste prišli le zaradi tekemskega vzdušja.

Borszerda // Madžarska narodna galerija (ob sredah)

Ob sredah v juliju se med patiniranimi stenami gradu Buda prepletajo posebne luči, osupljiva panorama in najlepše mojstrovine likovne umetnosti. V večernih urah obiskovalce priljubljene serije dogodkov Borszerda v Madžarski narodni galeriji čakajo ekskluzivni vodeni ogledi, navdihujoča predavanja in koncerti žive glasbe. Kulturno doživetje dopolnjuje degustacija vrhunskih vin, tako da se lahko s kozarcem v roki potopite v fascinanten svet madžarske in mednarodne umetnosti pod zvezdnatim nebom.

Serija koncertov Trg–Glasba na Kossuthovem trgu (ob četrtkih)

Vsakič ob poletnih četrtkovih popoldnevih melodije različnih slogov napolnijo glavni trg naroda, kjer je kakovostna kultura prosto dostopna vsem. Koncertna serija Square–Music, ki poteka pred stavbo parlamenta, čaka ljubitelje glasbe in mimoidoče z brezplačnimi nastopi na prostem na Kossuthovem trgu. Zvoki, ki odmevajo v impresivnem arhitekturnem okolju, obljubljajo popolno kulturno sprostitev in pravo osvežitev ob popoldanskem sprehodu.

Glasbeni večeri na Ferenčevem trgu (vsak četrtek)

Od začetka julija do 6. avgusta bo Ferencov trg, ki se nahaja v osrčju 9. okrožja, vsak četrtek poln glasbe. Serija dogodkov, na katere se lahko udeležite brezplačno, bo vključevala Helkino solo produkcijo, od 18. ure dalje pa bodo nastopili skupini Sefardito in Canto Drum.

Valami Swing Quartet na terasi MITZI (četrtki)

Ob četrtkovih večerih se terasa MITZI ziblje od swinga, kjer se lahko prepustite pristnemu vzdušju ulice Bartók Béla út z najboljšimi koktajli in jedmi, navdihnjenimi s poletjem. Valami Swing Quartet bo večer začel ob 19. uri – če ne želite zamuditi, se splača rezervirati mizo!

Bakátov petek // Ferencváros (vsak petek)

Tudi petkovi večeri v Ferencvárosu ne bodo brez posebnosti, saj bo na Bakátovem trgu ves julij z brezplačnimi koncerti. Uživate lahko v nastopih skupin Zalavári Álmos Trió, Márton Hangácsi, Fekete Jenő – Horváth Misi Blues Duo, Zrínyi Pop in 4Winds.

Sprostitev v muzeju // Muzej likovne umetnosti (ves mesec)

Kul Muzej likovne umetnosti pričakuje osnovnošolce na počitnicah z zanimivimi dopoldanskimi programi. Med dogodki, ki so organizirani med poletnimi počitnicami, lahko otroci in njihovi spremljevalci na interaktiven in igriv način v hladu sten odkrivajo skrite zaklade in zgodbe muzeja. Družinska pustolovščina, obogatena z ustvarjalnimi nalogami, nudi popolno zatočišče pred vročino, hkrati pa nevsiljivo in na doživetja poln način približa kulturo najmlajši generaciji.

Tango za vsakogar – Ulični ples na Hunyadijevem trgu (1. julij 2026)

Privlačne melodije, strast in iskrivo vzdušje se 1. julija preselijo v srce Terézvárosa. Na prijetnem, zelenem Hunyadijevem trgu bo čarovnija argentinskega tanga oživela pod zvezdnim nebom zahvaljujoč skupini Tango Harmony Budapest, kjer je plesišče odprto za vse. Po predstavitvah boste povabljeni na kratko, igrivo lekcijo tanga, nato pa boste večer nadaljevali s prostim plesom (milongo). Ne glede na to, ali ste izkušen plesalec ali le gledalec, ki uživa v mediteranskem vzdušju z osvežilno pijačo v roki, vas bo ta neformalna poletna večerna zabava zagotovo popeljala na ulice Buenos Airesa.

Poletni otvoritveni festival Nagyonmini na Árasztó-partu (1. julij 2026)

Bližina narave in predstave se srečajo na hladnih bregovih Donave prvi julijski dan. Na dogodku lahko uživate v glasbi in igrah v družinskem vzdušju v hladni senci dreves. Program, organiziran v duhu sprostitve in pozabe nase, je odlična priložnost, da z ledeno mrzlimi pijačami v roki pozdravite najnovejšo brezplačno plažo v Budimpešti.

Salsa ob jezeru // Drsališče in jezero za čolnarjenje v mestnem parku (2., 16. in 30. julij 2026)

Karibski ritmi in privlačne melodije se selijo v prestolnico julija v osrčje zelene oaze. Dogodek, ki bo potekal ob gradu Vajdahunyad, tik ob obali, bo mesto skupaj prebudil ob iskrivi salsi, bachati in kizombi pod zvezdnatim nebom. Ne glede na to, ali ste profesionalni plesalec ali se šele spoznavate s koraki, se lahko udeležite tečajev salse v osupljivem okolju in odprti skupnosti ter se nato zabavate.

Vodeni ogledi s kustosom – Atila // Madžarski narodni muzej (3. julij 2026)

Zgodovina oživi s posebnimi vpogledi v zakulisje in strokovnimi spoznanji 3. julija na razstavi o Atili v Narodnem muzeju. Med strokovnim ogledom se lahko obiskovalci iz prve roke, od samega kustosa razstave, seznanijo z legendo o hunskem vladarju, najnovejšimi arheološkimi najdbami tistega obdobja in rezultati najnovejših zgodovinskih raziskav. Začasna razstava oživlja 1600 let Atilove podobe in mitov ter predstavlja okoli 400 umetniških zakladov od hunskega obdobja do danes.

Festival svetovne glasbe in plesa Romano // Hiša glasbe (3. julij 2026)

Utripajoči ritmi, impresivna virtuoznost in pristna kulturna raznolikost se bodo prvi dan festivala svetovne glasbe in plesa Romano, 3. julija, preselili v srce prestolnice. Na otvoritvi serije dogodkov bodo na oder stopili domači in mednarodni romski izvajalci in plesne skupine, ki bodo očarali občinstvo s kombiniranjem tradicionalnih korenin s sodobnimi elementi svetovne glasbe.

Ana Karenina – muzikalska premiera // Gledališče na prostem Margaretin otok (3. in 4. julij 2026)

Eden najuspešnejših madžarskih muzikalov zadnjih desetletij prihaja na Margaretin otok v spektakularni dvojni predstavi na prostem 3. in 4. julija. Osupljiva glasba Tiborja Kocsáka z brezmejnimi čustvi temelji na brezčasni klasiki, delu Leva Tolstoja. Muzikal Ana Karenina v dveh zasedbah oživi eno največjih ljubezenskih zgodb v svetovni literaturi, z odličnimi pevci v glavnih vlogah, kot so Flóra Széles / Anita Mózes, Zoltán Miller / Balázs Nagy, Dénes Kocsis / Bence Vaszkó, Tibor Nemes / Tibor Hajdu, Virág Nagy Alma / Lilla Buvári. Očarljiv muzikal, ki občinstvo popelje v 19. stoletje, kjer dobijo vpogled v glamur sveta ruskega plemstva. Sodeluje tudi ansambel Narodnega gledališča Győr.

Teleki Zsibi! – poletni lov na zaklad na tržnici Teleki Square (4. julij 2026)

Tržnica Teleki Square se bo ponovno spremenila v bolšji trg in sejem: izkušeni zbiratelji in radovedni opazovalci bodo med živahnimi stojnicami lahko našli retro redkosti, edinstvene starinske zaklade, knjige in ročna dela. Prijazen dogodek obljublja popoln vikend program, če želite trajnostno nakupovati, hkrati pa uživati v neprimerljivem, penečem vzdušju lokalne tržnice.

Valyo!Rakpart – V. vikend – Ples // Id. Antall József Rakpart (4.–5. julij 2026)

Na skupnostnem trgu brez avtomobilov na spodnjem nabrežju Pešte bosta gibanje in ritmi pozabe nase prvi vikend v juliju v središču pozornosti. V hladni bližini Donave, pod zvezdnatim nebom, se lahko mesto giblje skupaj z glasbo in gibanjem od Škotske, Amerike do Brazilije. Poleg običajne izposoje športne opreme, joge in plesa impresivna panorama in peneče skupnostno vzdušje zagotavljata nepozaben vikend sprostitve.

Csík Zenekar Feszt // Budapest Park (5. julij 2026)

Najlepša fuzija pristne madžarske ljudske glasbe in sodobne pop glasbe zaživi na največjem zunanjem koncertnem prizorišču v prestolnici. V Csík Zenekar Fesztu legendarna skupina in njihovi posebni gostje zagotavljajo nepozabno koncertno izkušnjo pod zvezdnatim nebom. Pripravite se na poletni večer, ki ga bodo na velikem koncertu Csíka Zenekarja pripravili Balázs Szabó Band, Besh O Drom, Szalonna in Banda. Po znanih melodijah, ki povezujejo generacije, pravo festivalsko vzdušje zaokroži plesna dvorana Tarsoly Zenekar.

Splošni kviz v Dürer Kertu (6. julij 2026)

Preizkusite svoje znanje in začnite teden z zabavno miselno uganko v ponedeljek zvečer, 6. julija, ob bregu Donave! Vaše prijatelje v prijetnem vrtu Dürer Kerta čaka vznemirljiv in popolnoma brezplačen kviz. Poleg živahnih vprašanj na različne teme najbolj spretne ekipe čakajo tudi dragocene nagrade, zato je poleg hladnih pijač in dobre volje zagotovljen tudi okus zmage.

Okus swinga // Alagút-tető (6., 13., 20., 27. julij 2026)

PepitaKlub ljubitelje jazza in gibanja poleti čaka z brezplačnimi, sproščenimi plesnimi tečaji na prostem. Programi se začnejo že od popolnega začetnega nivoja, na enourne demonstracijske tečaje pa se lahko udeležite celo brez spremljevalca. Dogodki potekajo ob ponedeljkih na čudoviti strehi Alagúta.

Móra Raktárvásár // 6szín (8.–10. julij 2026)

Raktárvásár v Móri je skoraj obvezna destinacija za ljubitelje pravljic, romanov in literature, kjer lahko z velikimi popusti osvežijo domače knjižne police svojih družin. Na dogodku lahko izbirate med brskalniki, neleposlovnimi knjigami in najbolj priljubljenimi romani za mlade odrasle, ki ustrezajo vaši denarnici. po znižanih cenah.

Dürer Kert dopolni 18 let (8., 11., 23. in 29. julij 2026)

Dürer Kert je polnoleten in to praznuje z vrsto zabav skozi vse poletje, na način, ki se spodobi za novopečenega odraslega. Naslednjič, 11. julija, se lahko razvedrite na koncertu skupin Prosectura in Nem Mind1, na vrtnem odru pa si lahko ogledate tudi nastope skupin Shell Beach, Csongor Bálint Trió, DUCKSHELL, beck@grecsó, Besh o droM in Palo Canto. Med programi boste našli veliko brezplačnih koncertov, a vstopnice za dogodke z vstopnico stanejo le 1800 forintov.

beck@grecsó: mir ljubezni // Oder na prostem Városmajor (9. julij 2026)

Bili ste priča najlepšemu srečanju glasbe in literature pod zvezdnatim nebom, kjer se prepletata misli dveh epohalnih ustvarjalcev. 9. julija bosta Zoltán Beck (30 let) in Krisztián Grecsó s skupnim nastopom na odru očarala občinstvo, v katerem se ustvarjalca ozirata na preteklost in dediščino. V intimnem, globokem in hkrati osvobajajočem nastopu se izmenjujejo pesmi, pesmi, osebne zgodbe in improvizacije, kar zagotavlja nepozaben in vznemirljiv poletni večer.

Najboljše od diplome // HAB (od 10. julija 2026)

V enem najimpresivnejših umetniških središč na aveniji Andrássy si lahko ogledate najnovejše in najbolj vznemirljive tokove sodobne likovne umetnosti. Razstava Najboljše od diplome 2026 predstavlja širši javnosti najbolj izjemna diplomska dela nedavnih diplomantov Madžarske univerze za likovno umetnost. Brezplačna razstava, ki si jo lahko ogledate do začetka avgusta, je odličen kulturni program, kjer lahko iz prve roke odkrijete neomejena, prelomna dela odločilnih madžarskih umetnikov prihodnosti.

Poletne večerne plesne dvorane // Várkert Bazár (od 10. julija 2026)

To poletje lahko štirikrat doživite živahno vzdušje plesnih dvoran na terasi Várkert Bazárja. Med 10. julijem in 28. avgustom bodo ob petkih igrale skupine, kot so Pál István Szalonna in njegov Band, Stenk in Fanfara Complexa. V program so dobrodošli tudi začetniki.

Poletni večerni sprehod po parku // Hiša tisočletja (10. in 24. julij 2026)

10. in 24. julija ste vabljeni na prijeten večerni sprehod po mestnem parku, kjer lahko v urah pred sončnim zahodom odkrijete park, ki se lesketa v tisočih odtenkih zlata. Sprehod se začne ob 18.30 z vrtnice Hiše tisočletja, po občudovanju Zsolnayjeve keramike pa se boste odpravili še do Hiše glasbe, ki spreminja obliko. Kje drugje bi končali svojo pustolovščino, če ne na strešnem vrtu Etnografskega muzeja, od koder se odpira čudovit razgled na postopoma umirjajoče mesto. Cena vstopnice poleg ogleda vključuje tudi kozarec osvežilne alkoholne ali brezalkoholne pijače dobrodošlice!

Ulični ples Francoskega inštituta // Glavna ulica (11. julij 2026)

V okviru čarobne poletne večerne zabave bodo tiste, ki se želijo sprostiti na Glavni ulici, 11. julija pričakali luči laternov, osvežilne pijače in privlačne melodije. Dogodek bo poln posebnih koncertov in različnih dobrot, kjer bodo utripajoči ritmi in čarovnija francoskih ali mednarodnih uličnih plesov zagotovo naredili vikend nepozaben!

Noč girosov // Zugligeti Gyro (11. julij 2026)

Čarobna nočna pustolovščina in osupljiva panorama prestolnice čakata obiskovalce v soboto, 11. julija, na Noči girosov. Na ta poseben poletni večer bo Zugligeti Gyro deloval s podaljšanim delovnim časom, tako da boste lahko občudovali večerne luči Budimpešte, medtem ko lebdite pod zvezdnatim nebom, nad listjem dreves.

Vrtni kino Hunyadi Square: L’ecsó (11. julij 2026)

Oskarjevska animirana klasika studia Pixar, ki se dogaja v Parizu, bo 11. julija na velikem platnu oživila vzvišene okuse, družinski humor in nostalgično vzdušje. Prinesite odejo, prigrizke in uživajte v kultni gastro-pustolovščini, ki jo je ustvaril L’ecsó in ki zahvaljujoč angleškim podnapisom obljublja popolno poletno večerno sprostitev za tuje prijatelje.

Poletne suite – koncert orkestra Danubia // Várkert Bazár (13. julij 2026)

13. julija se bodo najbolj priljubljene suite klasične glasbe preselile na dvorišče bazarja Várkert, zahvaljujoč orkestru Danubia. V čarobnem poletnem prizorišču bodo zato zazvenele najbolj znane melodije iz Carmen, Peer Gynta in Sna kresne noči. Program bo v primeru dežja potekal v zaprtih prostorih.

Večeri na Jókaijevem trgu: Tako so pili kavo (15. julij 2026)

Na tem vzdušnem večeru, ki ga bosta vodila pisatelj in literarni zgodovinar Krisztián Nyáry ter igralec Zsolt Máthé, bomo dobili vpogled v svet madžarske kavarniške kulture od Csokonaija do Sándorja Csoórija. 15. julija se bomo pogovarjali o ustvarjalcih, razpravah, vsakdanjem življenju in legendarnih krajih, recitirali pa bomo tudi znane replike pisateljev.

DOME_LIVE 039 Vasarelyjev učinek // Hiša glasbe (15. julij 2026)

15. julija bo pod kupolo Zvočne kupole Hiše glasbe zaživela fascinantna fuzija digitalne umetnosti in optičnih iluzij. Posebna avdiovizualna razstava z najsodobnejšo 360-stopinjsko projekcijsko tehnologijo oživi geometrijske oblike Victorja Vasarelyja in gibanje op-arta.

Joga za dojenčke in starše v muzeju // Muzejski vrt (julij 2026) nas 16.)

Madžarski narodni muzej 16. julija pričakuje najmlajše otroke in njihove starše s posebnim in poživljajočim dopoldanskim programom. Dojenčki do 2. leta starosti in njihovi spremljevalci se lahko skupaj gibljejo na svežem zraku, v hladni senci dreves. Po skupni, usklajujoči uri joge si lahko udeleženci ogledajo tudi stalne razstave ustanove, tako da se telesna osvežitev dopolni s prijetno kulturno izkušnjo.

AUFESZT // Angyalföld (17. julij 2026)

Festival ulične glasbe Angyalföld ali AUFESZT vas pričakuje že tretjič. Na brezplačni seriji dogodkov, ki bodo potekali 17. julija, boste lahko prisluhnili nastopom Másodika Vellomása, Szabolcsa Dörnyeija ter Erike Stepe in Mátyása Rácsaija, lahko pa tudi glasujete za svojega favorita!

Pablo Reyes (nekdanji ustanovni član skupine Gipsy Kings) in koncert Fiesta // Barba Negra (18. julij 2026)

Ognjeni ritmi latinske glasbe se bodo 18. julija preselili v budimpeštansko noč, ko se bo na oder Barba Negra povzpel Pablo Reyes, nekdanji ustanovni član legendarnih Gipsy Kings, s svojo skupino. Nepozabno mediteransko vzdušje bodo ustvarili nekronani kralji madžarskega latinskega popa, Fiesta, ki praznujejo 25. obletnico.

Maraton Gospodar prstanov // Kino Bem (18. julij 2026)

Podajte se na nepozabno potovanje v Srednji svet v enem najbolj atmosferskih kinodvoran v Budimpešti! 18. julija bodo oboževalci lahko na velikem platnu znova doživeli legendarno trilogijo J.R.R. Tolkiena, z osupljivimi vizualnimi in zvočnimi elementi, eno za drugo. Pripravite se na celodnevno, hitro, nostalgično kino izkušnjo, kjer ikonične bitke in trenutki iz filmske zgodovine oživijo v družbi najbolj navdušenih oboževalcev.

Projekcija tekme svetovnega prvenstva v Dürerju – finale // Dürerjev vrt (19. julij 2026)

Spremljajte najbolj razburljivo tekmo poletnega svetovnega prvenstva v nogometu, tik ob bregovih Donave! V nedeljo zvečer, 19. julija, bo na ogromnem vrtu Dürerjevega vrta potekala uradna projekcija tekme svetovnega prvenstva. Pred velikanskim zunanjim projektorjem bodo stare in nove oboževalce pričakali ledeno mrzla piva, slastna izbira tovornjakov s hrano in pravo stadionsko vzdušje.

Sex Pistols // Budapest Park (20. julij 2026)

Punk gibanje letos praznuje 50. obletnico, Sex Pistols pa se tega glasbenega sloga spominjajo z vrsto mednarodnih koncertov. Britanska skupina bo skupaj s Frankom Carterjem in še eno veliko skupino tistega časa, The Damned, 20. julija zavzela budimpeštanski park.

Zabava Pont Ott 2026 // Kampus ELTE Lágymányosi (23. julij 2026)

Na največjem študentskem dogodku leta, zabavi Pont Ott 23. julija, se lahko navdušite in skupaj praznujete, ko bodo objavljene mejne točke za visokošolsko izobraževanje. Koncerti v živo priljubljenih madžarskih izvajalcev, vznemirljivi programi in divja zabava bodo poskrbeli, da bodo ure pred mejnimi točkami polne doživetij. Vstop je za vse prost, vendar je potrebna registracija.

Poletni festival Palotai // Park generacij (23.–26. julij 2026)

Med 23. in 26. julijem se bo najboljša kultura preselila v Park generacij v Újpaloti, da bi 15. okrožje za štiri dni napolnila z doživetji skupnosti in kakovostnimi programi. Na brezplačni seriji dogodkov na prostem si lahko ogledate enoosebno komedijo Sándorja Csányija in urnebesno glasbeno komedijo “Jaz in moj mali brat”, nato pa zaplešete do solz na koncertu 100-članskega komornega orkestra Gypsy Orchestra in tribute dua skupine ABBA.

Odprti stand-up dogodek Májkrém // Úri Muri (24. julij 2026)

Stand-up dogodek ÚriMuri 24. julija bo poletni večer začinil z zagotovljenim smehom in underground vzdušjem. Izkušeni izvajalci in pogumni pokuševalci bodo s svojimi najnovejšimi, najbolj surovimi šalami preizkusili reakcije občinstva in izpilili svoj šov do popolnosti. Če iščete sproščen, vesel četrtkov večer v središču mesta, kjer lahko ob hladnih pijačah uživate v najnovejših šalah madžarske stand-up komedije, potem je to pravi kraj za vas!

Paskál 10 – Noč plaž // Spa in wellness center Paskál (25. julij 2026)

Noč plaž vas ponovno čaka z veliko vznemirljivimi programi, med katerimi bi radi izpostavili Spa in wellness center Paskál, ki letos praznuje deseto obletnico. 25. julija bodo priljubljeni spa v Zuglóju napolnili z animacijskimi programi, zabavnimi igrami, dogodki za otroke in nastopom brazilskih plesalcev. Med obiskom se splača opraviti brezplačen dermatološki pregled, ki je na voljo na kraju samem, kar je lahko še posebej pomembno poleti – po tem vam preostane le še podaljšan odpiralni čas in plavanje, ki traja pozno v noč!

Najboljše iz svežega mesa 2026 – s pogovorom pred projekcijo // Kino Várkert (29. julij 2026)

Kino Várkert bo 29. julija pod zvezdnim nebom predstavil najboljše madžarske kratke filme in dela najnovejših talentov. Ob impresivni panorami Donave si bodo gledalci lahko ogledali ne le najbolj prepoznavne in nagrajene madžarske kratke filme leta, temveč si jih bodo ogledali tudi med navdihujočo okroglo mizo. Lahko pa si ogledate tudi zakulisje ustvarjalcev.

Koncert Rite Ore // Budapest Park (29. julij 2026)

Rita Ora bo 29. julija v Budapest Parku imela svoj prvi samostojni koncert na Madžarskem! Svetovna zvezda kosovsko-albanskega porekla je osvojila lestvice z privlačnimi uspešnicami, kot sta Anywhere in Let You Love Me, ki jih bomo kmalu lahko doživeli v eksplozivno energičnem šovu.

Seal // MVM Dome (30. julij 2026)

Seal po 15 letih znova obiskuje Madžarsko! Kantavtorica z žametnim glasom je pustila trajen pečat v svetu popa, R&B-ja in soula s pesmimi, kot so Kiss From a Rose, Crazy ali Killer, 30. julija pa bo v MVM Dome prinesla svoja dela, nagrajena z grammyjem.