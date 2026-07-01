Brezplačni koncerti popestrijo poletne večere na enem najbolj vzdušnih trgov v prestolnici

Brezplačni koncerti, ki nekoliko ublažijo poletno vročino, popestrijo poletne večere na enem najbolj vzdušnih trgov v prestolnici. Če je eno gotovo, je to, da se bo splačalo odpraviti v Ferencváros ob četrtkovih večerih do 6. avgusta.

Brezplačni koncerti popestrijo vsakdanje življenje na Ferenčevem trgu v Ferencvárosu zahvaljujoč seriji dogodkov Glasbeni večeri na Ferenčevem trgu, ki so iz leta v leto zasluženo zelo priljubljeni. Letos lahko od 2. julija do 6. avgusta uživamo v glasbi v prestolnici ob četrtkih od 18. ure dalje.

Letošnji program brezplačnega sklopa dogodkov Glasbeni večeri na Ferenčevem trgu:

2. julij 2026 – Folk on 45

9. julij 2026 – Juci in Hunor

16. julij 2026 – Helka

23. julij 2026 – Sefardito

30. julij 2026 – Presenečenje

6. avgust 2026 – Canto Drum

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