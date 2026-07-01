5 panoramskih restavracij v Budimpešti z najboljšim razgledom na prestolnico

Če ste lokalni patriot in ste si že ogledali vse zanimive gastronomske točke v Budimpešti ter se vam vaši najljubši kraji začenjajo dolgočasiti, je čas, da preklopite na turistični način in odkrijete nekaj novih krajev z veličastnimi panoramami. Lepota ikoničnih panoramskih točk prestolnice lahko za trenutek ali dva pospeši srčni utrip vsakogar, da ne omenjamo okusnih prigrizkov.

Spoon the Boat

Občudujte najbolj ikonično, razgledniško panoramo Budimpešte s palube Spoon the Boat, kjer osvetljeni Verižni most in Budimski grad predstavljata kuliso za večerjo. Bistrojska kuhinja, navdihnjena z madžarskimi in mednarodnimi okusi, vas bo navdušila s sladicami, ki jih navdihuje Budimpešta, vznemirljivi koktajli, ledena matcha in latte pa bodo poskrbeli za osvežitev. In čeprav vzdušje temelji na veličastni panorami in posebni lokaciji, krono temu nameščajo večeri z živo glasbo, ki zagotavljajo, da se bo vsak, ki stopi na krov, zaljubil v Budimpešto.

1052 Budimpešta, Vigadó tér 3.

Restavracija SOLID za pozni zajtrk na strehi

V zgornjem nadstropju enega najlepših dizajnerskih hotelov v mestu se skriva SOLID skybar, ki odlično razvija luksuz zajtrka, kjer se odpira neverjetna panorama tako proti zgodovinskemu mestnemu jedru kot proti hribu Gellért. Poleg razgleda se težko pritožujemo nad jedmi za pozni zajtrk v restavraciji, ki jo priporoča Michelinov vodnik in bi jo lahko označili tudi za SALT-ovega mlajšega brata. V SOLID-u, ki ponuja zajtrk po naročilu, lahko izbiramo tudi med klasičnimi jedmi, vendar je vredno biti pogumen, saj lahko med majhnimi krožniki, ki zagotavljajo vrhunsko kulinarično izkušnjo, okusimo tudi specialitete, kot sta rakitovec in yuzu pesa.

1053 Budimpešta, Királyi Pál utca 4.

Strešna terasa Sky Garden

Sky Garden prinaša naraven občutek betonu prestolnice, kjer, kot že ime pove, okoli nas raste toliko zelenih rastlin, posebno vzdušje pa dopolnjujejo visoki dorski stebri. Izbira pijač v baru na strehi hotela Mystery bi težko bila širša, a so lahko zelo ponosni tudi na svoj meni: od latinske ulične hrane do italijanskih testenin in angusovega zrezka iz ledvenega dela nas pričakajo z različnimi jedmi. In samoumevno je, da lahko koktajle srkamo na posebni terasi, ne da bi se ozirali na valovita pobočja Budimskih gričev.

1064 Budimpešta, Podmaniczky utca 45.

Bálna Bázis

Bálna Bázis je odličen primer, kako lahko panoramo čudes Bude uživamo ne le od zgoraj. In če si namesto elegantne notranjosti skybarov želite bolj sproščenega vzdušja, potem obstaja še en argument v prid temu, da je terasa na trgu Fővám pravi kraj za vas. Ko obiščete ulično hrano Kánaán, lahko izbirate med številnimi vrstami hamburgerjev in pivskih rolk, lahko pa izberete tudi testenine in mesne jedi. Kreativni koktajli, kakovostna vina in kraft piva so tukaj stalnica, prav tako peneče vzdušje in prijetna glasba.

1096 Budimpešta, Fővám tér 11-12.

Búsuló Juhász

Búsuló Juhász že nekaj desetletij stoji na vrhu hriba Gellért in čaka, da gosti duše, ki hrepenijo po kakovostnih prigrizkih. Čeprav je bila restavracija dolgo časa namenjena predvsem turistom, je v začetku 2000-ih doživela preobrazbo in že kar nekaj let je namenjena predvsem domačemu občinstvu. Elegantna restavracija ponuja sezonski meni, klasike madžarske kuhinje, kuharske kreacije in skrbno izbrano vinsko karto. Zaradi lokacije se lahko prepustimo nebeškim gastronomskim doživetjem, ki jih spremlja bleščeča panorama celotnega mesta.

1118 Budimpešta, Kelenhegyi út 58.