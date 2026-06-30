Navijanje v svoji najboljši luči: 9 prizorišč za ogled tekem v Budimpešti, kjer lahko spremljate svetovno prvenstvo 2026

Za tedne svetovnega prvenstva se številne restavracije v Budimpešti pripravljajo z velikanskimi projektorji, posebnimi ponudbami in seveda neponovljivim navijaškim vzdušjem. Če tekem ne spremljate doma, vam pokažemo, kje v Budimpešti se splača rezervirati mizo!

Trefort Kert

V bližini Muzejskega bulvarja, v središču mesta, vas Treffort Kert čaka v prijaznem okolju ves čas trajanja svetovnega prvenstva. Zahvaljujoč ogromni LED steni lahko vsako tekmo spremljate v odlični kakovosti, tako da ne boste zamudili niti enega gola, briljantne obrambe ali odločilnega trenutka. Neizogibni dodatki stadionskega vzdušja, osvežilne pijače, prav tako niso izpuščeni. Poleg tekem bo na voljo veliko spremljevalnih programov, vključno s cornholeom, namiznim nogometom, pivskim pongom, večpivskim pongom, velikanom, ki se na koncu smeji, in nogometom z gumbi. Nenazadnje organizatorji pripravljajo tudi vznemirljive nagradne igre in posebne pakete pijač za svetovno prvenstvo. Zaradi velikega zanimanja se splača rezervirati mizo vnaprej, saj se mesta hitro polnijo.

1088 Budimpešta, Múzeum körút 4.

Vapiano

Če želite ogled tekme dopolniti z dobro pico in hladnim pivom, se odpravite v restavracijo Vapiano na trgu Vörösmarty, kjer bodo navijače ves čas svetovnega prvenstva zabavali s projektorjem. Tekme lahko spremljate v pravem tekmovalnem vzdušju na terasi, vendar vam ni treba skrbeti za slabo vreme, saj bo prenos tudi v zaprtih prostorih. Izkušnjo še dodatno izboljša dejstvo, da so letos vse pice Vapiano narejene s kislim testom, zato bodo tudi običajne priljubljene jedi ob tekmah dvignjene na novo raven. Poleg tega boste, če prispete z rezervacijo, prejeli nogometno žogo kot darilo!

1051 Budimpešta, Vörösmarty tér 3. | Spletna stran

Akvárium Klub

Ves svet znova gori v nogometni mrzlici in seveda tudi srce mestnega središča, Akvárium Klub, ne sme zamuditi vzdušja svetovnega prvenstva. Med 12. junijem in 19. julijem 2026 vas na trgu Erzsébet tér znova čaka terasa za navijače, kjer lahko vse tekme spremljate na ogromni LED steni. Vstop je prost, ledeno hladne pijače, osvežilne pijače, okusne jedi in veliko sedežev pa bodo poskrbeli za vzdušje svetovnega prvenstva. Ker ni možnosti rezervacije mize, se splača priti pravočasno, da si zagotovite sedež za najbolj razburljive tekme.

1051 Budimpešta, Erzsébet tér 12.

Tereza

Če želite spremljanje tekem popestriti z malo mehiškega pridiha, je Tereza odlična izbira. Še posebej letos, ko Mehika med drugim gosti svetovno prvenstvo in se s tretjič gostiteljstvom tekem med turnirjem spušča v zgodovino. V prijetni restavraciji lahko na velikem zaslonu spremljate vse tekme po evropskem času, ponudba hrane in pijače, sestavljena za svetovno prvenstvo, pa zagotavlja popolno izkušnjo.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 3.

Pasarét Bisztró

Prijeten vrtni prostor Pasarét Bisztró je tudi odlično zbirališče za navijače med svetovnim prvenstvom. Tekme lahko spremljate v prijetnem, zelenem okolju, okusna hrana in ledeno hladne pijače pa dopolnjujejo izkušnjo. Ne glede na to, ali se pred tekmo usedete na obilno večerjo ali pa le navijate za svojo najljubšo ekipo s pivom v roki, ste prišli na pravo mesto!

1026 Budimpešta, Pasaréti út 100.

Dürer Kert

Če bi si radi tekme ogledali v bolj sproščenem, festivalskem okolju, je Dürer Kert tudi letos odlična izbira. Ob jezu Kopaszi vas čakajo hladna piva, udobni naslanjači in prijazna družba, medtem ko si boste lahko skupaj ogledali najpomembnejše tekme svetovnega prvenstva. Prenosi bodo potekali v prijetnem Fotelbárju, ki ima omejeno kapaciteto, zato se splača priti pravočasno, da si zagotovite sedež, saj se rezervacije sprejemajo po vrstnem redu prijave.

1117 Budimpešta, Öböl utca 1.

Parkszínpad Új Budai

Parkszínpad Új Budai, ki se nahaja na obali jezera Feneketlen, je poleti priljubljeno zbirališče, med svetovnim prvenstvom pa se spremeni v pravo bazo navijačev. Najlepše trenutke turnirja lahko doživite skupaj pred ogromnim projektorjem, medtem ko okolje ob jezeru in sproščeno poletno vzdušje zagotavljata prav posebno kuliso tekmam. Če bi raje navijali v prijetnem okolju na prostem kot v natrpanih športnih barih, je ta kraj vreden dodajanja na vaš seznam.

1113 Budimpešta, Edömér utca

Textilgyár

Če bi radi tekme svetovnega prvenstva spremljali na manj običajni lokaciji, se odpravite v Textilgyár v Óbudi. Ta skupnostni in kulturni prostor, ki je bil odprt leta 2024, je hitro postal priljubljena alternativa v mestu: zanj je značilno vzdušje v slogu puba v ruševinah, sproščeno vzdušje in vznemirljivi programi. Med svetovnim prvenstvom bodo tekme vključene tudi v ponudbo, tako da boste lahko navijali za svojo najljubšo ekipo v posebnem vzdušju, stran od vrveža mestnega središča.

1036 Budimpešta, Fényes Adolf utca 23.

Kopaszikert

Če raje navijate v bližini obale kot v natrpanem športnem baru, se odpravite v Kopaszikert! Oaza na bregu Donave se bo za tedne svetovnega prvenstva preoblikovala v zunanji nogometni center, kjer bo velikan Največje tekme lahko spremljate na smučiščih, ulična hrana in ledeno mrzle pijače pa bodo poskrbele za vzdušje tekme.

1117 Budimpešta, Kopaszi gat 6-8.