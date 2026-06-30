Najbolj priljubljena poletna serija dogodkov v Budi se vrača z raznolikimi družinskimi programi

Serija dogodkov Marczi Nyaraló se bo začela ta konec tedna in bo s svojimi vznemirljivimi otroškimi predstavami in visokokakovostnimi koncerti ponovno privabila na desetine družin v srce 2. okrožja.

V okviru serije dogodkov Marczi Nyaraló bo priljubljeni skupnostni prostor 2. okrožja, Marczibányi Téri Művelődesi Központ, ponovno oživel. Zahvaljujoč dogodku bo notranje dvorišče prizorišča od zadnjega vikenda v juniju do konca poletja polno lutkovnega gledališča, koncertov, otroških programov, ustvarjalnih delavnic in vznemirljivih zgodovinskih predstav, kjer boste lahko uživali v predstavah, medtem ko se boste ohladili v senci dreves.

Vendar pa, kot opozarjajo organizatorji, je število mest omejeno, zato se vsekakor splača kupiti vstopnice vnaprej, če ne želite zamuditi te fantastične priložnosti!

Letošnji programi v počitniški hiši Marczi:

27. junij, sobota 16:30: Delavnica izdelave nakita Romani Design

27. junij, sobota 20:00: Koncert Helene Varga

3. julij, petek 20:00: Koncert skupine Zádor Trió

7. julij, torek 10:00: Zbudi se, sonce! – Lutkovna predstava skupine Délibáb

Četrtek, 9. julij, 16.00: Danny Bain: Lev in hrošč – Pravljična priredba in igranje na instrumente

Torek, 14. julij, 20.00: Koncert Moods Ambient – Poletna sproščenost

Ponedeljek, 24. avgust, 10.00: Trije mucki in druge zgodbe – Lutkovna predstava skupine Délibáb

Torek, 25. avgust, 16.00: Sivkast travnik – Glasbena lutkovna predstava skupine Incorrect Company

Sreda, 26. avgust, 20.30: Poletni zgodovinski koktajl: Zakaj imamo radi prevarante in upornike? – Zgodovinski stand-up nastop Péterja Antallfyja

Več informacij o programih najdete na Facebook strani Kulturnega centra Marczibányi Téri in na spletni strani Kult2.