Budimpeštanska kopališča začenjajo letošnjo sezono na plaži s senzacionalnimi poletnimi programi

Z začetkom počitnic svoja vrata odpirajo tudi plaže prestolnice, da bi ponudile različne vznemirljive programe za vso družino.

Nočne kopeli // na več lokacijah (vse poletje)

Osvežilno kopel si lahko privoščite ne le v najbolj vročih urah vročinskega vala, kot je to v Budimpešti vsak dan v letu, zato seveda tudi poleti najdete vsaj eno kopališče, kjer se lahko potopite v osvežilne bazene do 22. ure. V prestolnici vas v skladu s tem čakajo Rudas ob ponedeljkih, Lukács ob torkih, Csillaghegyi ob sredah, Dandár ob četrtkih, Széchenyi ob petkih, Pesterzsébeti ob sobotah in Paskál Fürdő ob nedeljah s podaljšanim odpiralnim časom in posebnim večernim programom.

Kino CineSpa v termah Széchenyi (26. junij – 17. julij 2026)

Termalne kopeli Széchenyi vam prinašajo enega najbolj vzdušnih večernih programov poletja, kjer si lahko ogledate klasične filme v okviru serije CineSpa – We Screen for You. Projekcije bodo potekale v čudovitem zunanjem doživljajskem bazenu term ob petkovih večerih v juniju in juliju, od 20.45 dalje. Poletni kino program bo vključeval priljubljene filme, kot so The Bluff, The Devil Wears Prada, Mamma Mia! in 50 First Dates. Gostje z budimpeštansko kartico prebivanja lahko od 20. ure dalje kupijo tudi vstopnice za posebna kino doživetja s 50 % popustom.

Brezplačna plaža na plaži Árasztó (od 1. julija 2026)

Ljubitelji čofotanja v bližini narave lahko tudi letos uživajo na brezplačni plaži na plaži Árasztó v Újbudi. Brezplačen, divje romantičen del plaže bo kopalce na Donavi predvidoma sprejel 1. julija, v primerjavi z lanskoletnimi razmerami pa je bilo narejenih tudi več izboljšav, saj bodo na voljo stranišča in tuši s tekočo vodo. Plaža je bila prav tako prenovljena, saj so odstranili nevarne kamne, namestili pa so tudi novo stopnišče in plažno pohištvo. Na rečnem delu bo za vašo varnost dežural reševalec.

Paskál 10 – Noč plaž (25. julij 2026)

Noč plaž vas ponovno čaka z veliko vznemirljivimi programi, med katerimi bi radi izpostavili dogodek Zdravilne in plažne kopeli Paskál, ki praznuje deset let. 25. julija bodo priljubljene terme v Zuglóju v skladu z obletnico napolnjene z animacijskimi programi, zabavnimi igrami, dogodki za otroke in nastopom brazilskih plesalcev. Medtem ko ste tukaj, se splača opraviti brezplačen dermatološki pregled, ki je na voljo na kraju samem, kar je lahko še posebej pomembno poleti – po tem vam preostane le še podaljšan odpiralni čas in plavanje v noč!

Nacionalna bitka z vodnimi pištolami // na več lokacijah (8. avgust 2026)

Nacionalna bitka z vodnimi pištolami, pobuda Madžarske kopalne zveze, je vsako leto izjemno priljubljena. To nas ne more presenetiti, saj lahko tako mladi kot stari v zabavnem programu doživijo adrenalinski naval vodne bitke. Številna kopališča po vsej državi so se pridružila dogodku, ki je potekal 8. avgusta, zato seveda ne boste zamudili niti zabave na plaži v Budimpešti: v prestolnici se lahko igrate v kopališču Palatinus na Margaretinem otoku, ki vas poleg vznemirljivega programa letos čaka tudi s sveže prenovljenim bazenom z valovi. Za več informacij spremljajte Facebook stran kopališča!

+1 Okopajte se s čarobno panoramo!

Vse poletje vas čakajo čudoviti panoramski bazeni Budimpešte, kjer bo sproščanje v soju zahajajočega sonca nepozaben spomin. Na primer, iz panoramskega bazena termalnega kopališča Rudas na bregu Donave si lahko 20. avgusta ogledate ognjemet iz povsem edinstvene perspektive, medtem ko Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő ponuja osupljiv razgled na Óbudo, od koder lahko vidite vse od zelenja budimskih gričev do znamenitosti peštanske strani. Zagotovo bi bilo škoda zamuditi to popolno poletno priložnost!