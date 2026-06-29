S kolesom ob Blatnem jezeru: To poletje odkrijte območje na dveh kolesih!

Območje jezera vse leto čaka ljubitelje aktivnega oddiha z raznoliko pokrajino, posebnimi naravnimi vrednotami, zgodovinskimi spomeniki in gostoljubnimi naselji. BalatonBike365 je bil ustvarjen tako, da lahko vse to preprosto raziščete s kolesom.

S pomočjo več kot 1000 kilometrov dolgega, nenehno rastočega kolesarskega omrežja in skoraj 100 priporočenih, označenih pohodniških poti lahko vsakdo najde idealno pot zase. Naj gre za družinski izlet, udobno vožnjo z električnim kolesom, trening na cesti ali terensko pustolovščino, za vsako priložnost se najde pot.

Poleg znane kolesarske ture se splača narediti tudi ovinek z obale, saj hribi Blatnega višavja, naravni zakladi Malega Blatnega jezera, hribi Šomođa ali manj znana naselja na južni obali ponujajo doživetja, ki jih z avtomobilom pogosto ne opazimo.

Spletna stran Balatonbike365 ponuja podrobne ponudbe izletov, načrtovalec poti in datoteke GPX, ki vam pomagajo pri načrtovanju, poti pa lahko preprosto spremljate z navigacijo ali aplikacijo BB365. Poleg tega si lahko na več lokacijah izposodite tradicionalna ali električna kolesa.

Več informacij o poteh najdete na spletni strani BalatonBike365 na tej povezavi.

Kolesarske baze ob Blatnem jezeru

Stran z zbirko Balaton Bike Hotel, ki predstavlja nastanitve v okolici Blatnega jezera in so specializirane za kolesarske goste, je lahko koristna pomoč pri načrtovanju. Spletna stran ima trenutno 25 partnerjev, ki čakajo na tiste, ki želijo združiti svoje počitnice ob Blatnem jezeru z aktivno rekreacijo, nastanitve pa vključujejo hotele, penzione, gostišča in apartmaje.

Posamezne lokacije imajo različne sloge in cenovne kategorije, vendar imajo vse skupno eno stvar: zagotavljanje kolesarskih storitev, ki kolesarjem olajšajo kolesarjenje. Tako povsod čakajo na obiskovalce varna skladišča, servisne točke, pralnice koles, polnilne postaje za električna kolesa in informacije o najboljših poteh v okolici.