Najljubši festival na Donavskem ovinku prihaja s svetovnimi zvezdami in spektakularnimi produkcijami

Vstopnice so še vedno na voljo po znižani ceni do polnoči 28. junija za najbolj poseben dogodek, posvečen umetnosti na Donavskem ovinku, Festival in gledališko srečanje VéNégy, ki obiskovalce v Nagymarosu čaka med 1. in 4. julijem.

Letos je dogodek namenjen tudi ljubiteljem glasbe in umetnosti: mednarodne zvezde, koncerti, posebne avdiovizualne produkcije, predstave uličnega gledališča, obrtniške delavnice in programi vodnih dogodivščin dopolnjujejo festivalsko izkušnjo.

Glasba, gledališče in sodobna umetnost

Festival VéNégy, ki poteka v slikovitem okolju Donavskega ovinka, je že leta edinstveno stičišče glasbe, gledališča in sodobne umetnosti. Program je izjemno raznolik, poleg domačih priljubljenih bodo na glavne odre prišle tudi mednarodne produkcije, med njimi svetovno znana francoska Nouvelle Vague, ki s svojo posebno zvočno kuliso obljublja nepozabno koncertno izkušnjo, vrnila pa se bosta tudi nizozemska Kraak & Smaak in češki pihalni orkester Tygroo.

Poljsko bo zastopal mladi, vzhajajoči talent MIN T, iz Slovaške bo prispelo več produkcij elektronske glasbe, Daniu, Hasky in Makepeace pa bodo na VéNégy Partu zaživeli vzdušje.

Najboljši z madžarske glasbene scene se bodo srečali v Nagymarosu, kjer bodo nastopili Bagossy Brothers Company, Elefánt, Parno Graszt, Dánielfy, Analog Balaton, Bohemian Betyars, Aurevoir., Kolibri, Lil Frakk, FILO, Anima Sound System, Lenkke_, Palo Canto, Obadu, na voljo pa bo tudi plesna dvorana. Ena najbolj vznemirljivih produkcij festivala, avdiovizualna predstava, navdihnjena s Stranger Things, bo potekala 4. julija zvečer, DJ YODA pa bo s spektakularno svetlobno in zvočno tehnologijo pričaral svet kultne serije.

Impresivna doživetja za mlade in stare

Program bogatijo impresivne ulične gledališke predstave, spektakularna ognjena predstava, demonstracija zračnih telovadcev, žongliranje z LED lučmi in nastopi na hoduljah očarajo občinstvo. Festival je za mlajše od 12 let brezplačen, organizatorji pripravljajo tudi lutkovne predstave za družine, ponovno se bo odprl VéNégy Ovi, mlade in stare pa čakajo športni programi in edinstvena izkušnja VR-gledališča.

Dnevni programi vključujejo tudi jutranjo meditacijo, jutranjo telovadbo, ustvarjalno sprostitev pa bodo poskrbele obrtne delavnice. Ničli dan tabornike na bregu Donave čakata večerno druženje z odejami in zabava za samske.

Letos je festival še tesneje povezan z naravnimi posebnostmi Donavskega ovinka. Poleg umetniških doživetij lahko obiskovalci uživajo v številnih izbirnih programskih možnostih: lahko odkrivajo skrite lepote Donave na organiziranih kanu izletih, se sprehajajo pod Donavo do Višegrada in nazaj, izkoristijo ogled Donavskega ovinka MAHART s popustom in se celo udeležijo križarjenja z motornim čolnom.

Med vožnjo z motornim čolnom in križarjenjem lahko udeleženci občudujejo ikonično panoramo Donavskega ovinka z Donave, pogled na gore in posebne luči poletnega sončnega zahoda.