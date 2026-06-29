Več kot 30 vznemirljivih vikend programov v Budimpešti in okolici – 24.–28. junij 2026

Ta teden vas v Budimpešti in okolici čaka veliko vznemirljivih vikend programov, pa naj gre za muzeje, sprehode, koncerte ali kino.

Večdnevni vikend programi v Budimpešti in okolici

Razstava DeForma // Galerija Virág Judit (do 27. junija 2026)

Po izjemno uspešni secesijski razstavi Zsolnayja, ki je privabila več deset tisoč obiskovalcev, Galerija Virág Judit zdaj predstavlja sodobno, postmoderno razstavo. Razstava z naslovom FormabontóDeForma izbira nekaj najbolj vznemirljivih del skupine DeForma in jih ne le predstavlja, temveč ponuja tudi nakup posebnih kosov. Obiskovalci se lahko srečajo z dekorativnimi in sodobnimi vsakdanjimi predmeti, čajnimi in kavnimi servisi ter domiselno keramiko, od katerih je vsak edinstveno umetniško delo. Nekatera ročno poslikana dela so izdelana s postopkom visokega ognja, po tehnologiji, podobni tradiciji Zsolnayja.

Razstava Metallice // Rock muzej (do 1. avgusta 2026)

Junija 2026 se je ena najvplivnejših metal skupin na svetu, Metallica, vrnila na Madžarsko z dvema koncertoma. V povezavi z budimpeštanskim dogodkom se bo po 10 letih v madžarski rock dvorani slavnih v RAM Koloseju ponovno odprla obsežna razstava, kjer bodo na ogled relikvije Metallice iz zasebnih zbirk. Razstava, ki bo odprta med 6. junijem in 1. avgustom 2026, ne bo predstavila le spominkov skupine, temveč tudi stalno razstavo madžarske rock zgodovine, s čimer bo obiskovalcem ponudila edinstveno glasbeno potovanje skozi čas.

Snemanje! – Trenutki iz 125-letne zgodovine madžarskega filma // Hiša Mai Manó (do 23. avgusta 2026)

Snemanje! Razstava predstavlja 125-letno zgodovino filma in fotografije, prepleteno skozi madžarske kabinske in delovne fotografije. Razstava v hiši Mai Manó ponuja vpogled v zakulisje, rojstvo filmskih trenutkov in legendarne prizore madžarskega filmskega spomina skozi posnetke, posnete med snemanjem ikoničnih filmov, vključno s Körhinta, Egri csillagok, Priča ali Szerelem. V drugem nadstropju je nevidni svet filmskega ustvarjanja orisan skozi skoraj devetdeset, večinoma nevidnih posnetkov madžarskega poklica kabinske fotografije. Razstava je hkrati dokument in vizualna izkušnja, ki obuja skupno zgodovino filmov in fotografije.

Sredini programi v prestolnici (24. junij 2026)

sIKERtorna se vrača! // Park Bikás

Zahvaljujoč zelo uspešni sIKERtorni ste se lahko to poletje udeležili tudi brezplačnih skupinskih vadb na prostem v parku Bikás. V okviru serije dogodkov od junija do avgusta se lahko vsako sredo zvečer skupaj gibljete na svežem zraku. Odprte tečaje, ki ne zahtevajo posebne opreme, vodita priljubljena dvojčka Kata Szamos-Németh in Nóra Németh. S seboj morate prinesti le dobro voljo, organizator bo na kraju samem poskrbel za poliuretansko penasto maso in osvežilno mineralno vodo, dokler bodo zaloge na voljo.

Városliget SUP JOGA

Fizična in mentalna regeneracija na jezeru Városliget vsako sredo.

Gozsdu Salsa Matiné // Gozsdu Udvar

Vsako sredo vas nešteto nočnih klubov in teras v Gozsdu Udvarju pričaka z veselo salsa glasbo. Po delu plešite od šestih do osmih, za delo z nogami bo poskrbel DJ Greg. Sprostitev ob glasbi, plesu, ruedi in presenečenjih sredi mestnega središča, pod odprtim nebom.

Partmozi: Nouvelle Vague – Novi val // Fellini Roman Cultural Bistro

Črno-beli film Richarda Linklaterja ujame mladostno energijo in osvobajajočo ustvarjalno svobodo ter vas popelje nazaj v Pariz poznih petdesetih let prejšnjega stoletja. Film je hkrati del obdobja in poklon legendam preteklosti, ki slavi trenutek prenove filmske umetnosti in preobrazbeno moč filma.

Program v Budimpešti v četrtek (25. junija 2026)

Brezplačna ulična glasba na ulici Dob

Priljubljena, brezplačna serija ulične glasbe se je že petič vrnila v judovsko četrt in jo lahko en mesec doživite na ulici Dob, nasproti spomenika Carlu Lutzu. Letos se bo nastopajočim prvič pridružila tuja skupina: zadnji dan festivala si lahko ogledate koncert slovaške skupine Samaria Klezmer Band.

25 let življenja v getu – otvoritev razstave // Dugattyús

Formacija, ki je v mnogih delih sveta zasluženo znana ali razvpita, želi predstaviti težave, veselja in neuspehe preteklih 25 let v še nikoli objavljenih slikah, sadove neprespanih noči, nepozabne trenutke, ki se inovativno prilagajajo izzivom sedanje dobe. S svojo zbirko fotografij predstavljajo skrajno resničnost sveta grafitov.

Gently Da Spittah’ // Pontoon

S svojo skupino Gently ustvarja povsem drugačen svet, skoraj evforično vzdušje, celo sredi mesta pod odprtim nebom. Bistveno prepletanje hip-hopa in jazza ustvarja edinstveno in neponovljivo izkušnjo, ki jo ponuja raznolikost glasbe za poslušalce. Ob vznožju Verižnega mostu v Pešti bo Gently to vzdušje priklical s programom Pontoonon Live Band.

Program v Budimpešti v četrtek (25. junija 2026)

Brezplačna ulična glasba na ulici Dob

Priljubljena, brezplačna serija ulične glasbe se je že petič vrnila v judovsko četrt, ki jo lahko en mesec doživite na ulici Dob, pri spomeniku Carlu Lutzu nasproti gledališča Spinoza. Letos se bo nastopajočim prvič pridružila tuja skupina: zadnji dan festivala si lahko ogledate koncert slovaške skupine Samaria Klezmer Band.

25 let življenja v getu – otvoritev razstave // Dugattyús

Formacija, ki je v mnogih delih sveta zasluženo znana ali razvpita, želi predstaviti boje, veselja in neuspehe preteklih 25 let v še nikoli objavljenih slikah, sadove neprespanih noči in nepozabne trenutke, pri čemer se inovativno prilagaja izzivom sedanje dobe. S svojo zbirko fotografij predstavljajo skrajno resničnost sveta grafitov.

Gently Da Spittah’ // Pontoon

S svojo skupino Gently ustvari povsem drugačen svet, skoraj evforično vzdušje, celo sredi mesta pod odprtim nebom. Bistveno prepletanje hip-hopa in jazza naredi izkušnjo, ki jo ponuja raznolikost glasbe, edinstveno in neponovljivo za poslušalce. Ob vznožju Verižnega mostu v Pešti bo Gently s skupino Pontoon Live Band priklical to vzdušje.

Programi v Budimpešti v petek (26. junija 2026)

Koncert Capella Savaria in zbora Purcell // Vác

42. Dnevi stare glasbe bodo od konca junija letos ponudili številne posebne koncerte za ljubitelje glasbe. 26. junija bo v Beli cerkvi v Vácu otvoritveni koncert programske serije, na katerem bo izvedeno eno najbolj znanih del Josepha Haydna, ki ima madžarske vezi, Nelsonova maša v d-molu.

Zsombor Zsebők // Fellini Római Kultúrbistró

Zsombor Zsebők, frontman in tekstopisec skupine Kvaterka, se včasih poda na oder tudi solo. Naslednjič ga bomo slišali pri Felliniju, kjer si boste lahko ogledali njegove lastne pesmi, aranžmaje, uglasbitve verzov, prevode in doslej še ne slišane skladbe. Vstop je prost.

Ripoff Raskolnikov Band // Virág Benedek Ház

Ripoff Raskolnikov Band je eden najvidnejših domačih predstavnikov sloga americana, ki na edinstven način združuje blues, folk in kantavtorske zvrsti. Raskolnikov živi na Madžarskem že več kot 40 let in je priznan tekstopisec, ki govori angleščino kot materni jezik, njegov bend pa sestavljajo najizjemnejši glasbeniki tega žanra.

Koncert Mari Nyeső in Ádáma Pettika // Gödör Klub

Glasbenika sta že v začetku 90. let igrala skupaj v Budimpešti, nato pa sta vsak začela svojo glasbeno kariero. Ádám Pettik je ustanovil skupino Besh o droM, ki od takrat igra z velikim uspehom. Mari Nyeső je od takrat izdala 4 samostojne albume z lastnimi pesmimi. Glasbenika se ponovno srečata in tempo je še bolj strog kot pred 35 leti, v njunem nastopu pa so predstavljene tudi nove pesmi z veliko igre in humorja.

Sobotni programi v Budimpešti in okolici (27. junij 2026)

Szimpla Bolha Kultúrzsibi // Szimpla Kert

27. junija bo Szimpla Kert med 12. in 17. uro ponovno gostil kulturni festival. To soboto v juniju vam ne bo preostalo drugega, kot da iščete, lovite najboljše zaklade in se po menjavi ali kupčiji srečno vrnete domov z blagom, ki ste ga pridobili na sejmu.

Re-Flea Market // Vilenji vrt, otok Molnár

Re-Flea Market se bo 27. junija preselil v Vilenji vrt na otoku Molnár v Soroksárju. Dogodek, ki bo potekal v okviru Sobotnih družinskih dogodivščin, je odprt za vse, mlade in stare, od 9. do 17. ure.

Izmenjava plošč in sejem izdelkov // Dürerjev vrt

Prava podzemna oaza, iz katere se noben pravi oboževalec ne vrne praznih rok.

Gospodar prstanov – originalna risanka // Kino Bem

Ameriška risanka, ki je izšla leta 1978, je bila prvi resen poskus filmske adaptacije Tolkienovega romana.

SUP tura ob sončnem zahodu v ovinku Donave

Bi radi pobegnili od vsakdanjega življenja? Ta SUP tura ne ponuja le športne izkušnje, temveč tudi pravo polnjenje baterij v objemu narave. Med programom lahko veslate od Višegrada do Dunabogdányja.

Akustični koncert skupine Kósza Band // Kacsakő, Szentendre

Donavski breg, ukulele, violina, kontrabas, aludu, pesmi, poezija, občutki, čustva, spomini, ljudje.

aurevoir. // Barlang kert, Szentendre

Aurevoir. je etno-beat skupina, ki jo sestavljajo mladi iz Zsámbéka in okolice Zsámbéka. V njihovi glasbi je konceptualno prisotna raznolikost; tako kot motivi madžarske, ciganske, irske in južnoslovanske ljudske glasbe ter beat glasba šestdesetih let prejšnjega stoletja, svet francoskih kavarniških šansonov ter stare renesančne in baročne glasbe služi kot osnova za njihove pesmi.

Várhegyutca // Dunyi

Várhegyutca je eksperimentalna etno-funk skupina, v kateri vesela glasba desetih mladih potuje skozi žanre z vsega sveta in ustvarja osvobajajoče, skupnostno vzdušje – kjer se čustva ne le izražajo, ampak se lahko tudi odplešejo, včasih pa na površje privrejo z elementarno silo.

Дeva, posebna gostja: El Búho // Budapest Park

Čarobno glasna Дeva se bo 27. junija vrnila na oder Budapest Parka. Tokrat bo na slavni dan prisoten tudi poseben gost, El Búho. Britanski Robin Perkins, znan tudi kot El Búho, je svoj naravni glasbeni zvok našel v Južni Ameriki. Med svojim bivanjem v Argentini je potoval po celini, da bi črpal navdih iz živega, utripajočega okolja.

Koncert Vad Fruttik // Poletni otvoritveni festival v zalivu Óbuda

Betonsko zveneča elektronika, surova energija in srhljiva besedila. To vas čaka na brezplačnem koncertu Vad Fruttik na festivalu v zalivu Óbuda.

Nedeljski programi v Budimpešti in okolici (28. junij 2026)

Otroški športni in igralni park Óbudai Grund // Hajógyári-sziget

Pred kratkim je svoja vrata odprl Óbudai Grund, ki vsako nedeljo navduši malčke z več deset programi. V brezplačnem športno-igralnem parku imajo glavno vlogo aktivna doživetja v bližini narave: med pustolovščinami, ki čakajo na odkrivanje, boste našli velikanski šah, biljard, trampolin, kotiček za ročna dela, posebno strelišče na tarče in večnamensko športno igrišče. Medtem ko ste tukaj, obvezno preizkusite največji evropski park napihljivih gradov, HopCity, kjer se lahko otroci zabavajo do mile volje.

Veresi Bolhapiac // Veresegyház

28. junija bo glavna ulica Veresegyháza ponovno oživela z bolšjim sejmom. Na ta zgodnji poletni dan se bo ulica drug za drugim vrstila s tržnim blagom, starinami, zakladi, ki čakajo na nov dom, knjigami in kdo ve koliko drugimi dragocenostmi, razloženimi na mizah in rjuhah.

Železniška postaja Keleti: Obisk s strehe na peron – voden sprehod

Od jutra do večera 28. junija vas bodo vodeni sprehodi, ki se začnejo vsako uro, vodili na odkrivanje s perona na streho železniške postaje Keleti. Tokrat se bo sprehod Imagine Walk osredotočil na skrite kotičke in prostore znane železniške postaje, ki so zaprti za potniški promet. Keleti ni le prometno središče: je tudi znana priča zgodovine Budimpešte in države: tukaj se vsak dan odvijajo srečanja, slovesi, vrnitve domov in nove dogodivščine. Na ekskluzivnem obisku, ki ga spremljajo mojstrska dela Károlyja Lotza, Gyule Jungferja in Móra Thana, se bodo udeleženci lahko ne le povzpeli na najvišje dele fasade, temveč bodo lahko tudi razumeli delovanje železniške postaje.

Knjižni klub za samorazvoj in koktajl zabava // Textilgyár

28. junija se lahko na podlagi knjige Hagyd náhradás aletérot (Prepustite jim) pogovorite o tem, kako lahko ponovno prevzamete nadzor nad svojim življenjem. Strokovnjak Bori Szöllős bo diplomirani trener in inštruktor čuječnosti.

Duran Duran // László Papp Sportaréna

Britanske glasbene ikone Duran Duran se bodo v okviru svoje junijsko-julijske poletne turneje prvič po 14 letih vrnile v Budimpešto. Na koncertu bodo predstavljene njihove največje uspešnice in novejše pesmi.