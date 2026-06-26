5+1 brezplačnih športnih programov v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi poleti 2026

Če iščete brezplačne športne programe za poletje, imamo dobro novico! Predstavljamo vam pet ponavljajočih se in eno enkratno priložnost, ki je ne smete zamuditi, da med počitnicami ne boste zamudili vadbe.

Kinti Kondi – Brezplačne vadbe v 13. okrožju // športno dvorišče Orszábíró (torki)

Od pomladi naprej bo vsak torek med 18.00 in 19.30 na športnem dvorišču Orszábíró potekala brezplačna serija skupnostnih vadb Kinti Kondi. Med skupnimi vadbami na prostem se lahko naučite osnov vadbe z lastno težo, za sodelovanje pa niso potrebne predhodne športne izkušnje ali posebna športna oprema. Organizatorji v dobrohotno in motivirajočo skupnost vabimo vse, ne glede na starost ali telesno pripravljenost.

Vadba na prostem v Zuglóju // športno igrišče Mogyoródi úti (do 8. avgusta 2026, vsako soboto)

Brezplačne vadbe v skupnosti se bodo v Zuglóju nadaljevale tudi letos. V okviru serije programov, ki bodo trajali do 8. avgusta, bodo tisti, ki želijo telovaditi, dobrodošli ob sobotah od 9. ure dalje na športnem igrišču Mogyoródi úti. Vaje raznolikih, dinamičnih vadb so strukturirane tako, da se lahko k skupnemu delu pridruži vsak, ne glede na stopnjo telesne pripravljenosti. S seboj morate prinesti le udobna športna oblačila in podlogo za jogo, da boste vikend začeli polni energije.

Taste of Swing // Tunnel Roof (do 31. avgusta 2026, vsak ponedeljek)

Zahvaljujoč PepitaKlubu se bo tudi to poletje začela serija dogodkov Taste of Swing, ki bo ljubiteljem jazza in gibanja ponudila brezplačne plesne tečaje na prostem. Priljubljena pobuda poteka vsak ponedeljek na enem najbolj ikoničnih prizorišč v mestu, Alagút-tető. Programi se začnejo na popolni začetni ravni, tako da se lahko enournih uvodnih tečajev udeleži vsakdo brez predhodnega plesnega znanja ali partnerja. Po zabavni in sproščeni osnovi se začne živahna swing družabna zabava, kjer lahko takoj preizkusite na novo naučene korake.

Roundnet na Margaretinem otoku (ob sredah do 30. septembra 2026)

Preizkusite hitri roundnet oziroma spikeball na Margaretinem otoku, ki ga organizira Aktív Budapest! Vsako sredo med 19.00 in 20.30 se lahko udeležite popolnoma brezplačnih vadb na prostem v Atletskem centru Margaretinega otoka, kjer lahko igrate v ekipah po dva okoli krožne mreže. Cilj je žogico zadeti v mrežo tako, da je nasprotnik ne more pravilno vrniti. Za sodelovanje je potrebna registracija.

SIKERtorna se je vrnila! // Park Bikás (24. junij, 8. in 22. julij, 5. in 19. avgust 2026)

Zahvaljujoč izjemno uspešnemu projektu sIKERtorna se lahko tudi to poletje udeležite brezplačnih skupinskih vadb na prostem v parku Bikás. V okviru serije dogodkov od junija do avgusta se lahko vsako sredo zvečer skupaj razgibate na svežem zraku. Odprte vadbe, ki ne zahtevajo posebne opreme, vodita priljubljeni dvojčici Kata Szamos-Németh in Nóra Németh. S seboj morate prinesti le dobro voljo, organizator pa bo na kraju samem poskrbel tudi za poliuretansko peno in osvežilno mineralno vodo, dokler bodo zaloge na voljo.

+1 Vožnja z Valyo RakPartON! (18. julij 2026)

To poletje bo pomol id. Antall József, kjer vas po zaslugi Valyo čaka živahno skupnostno življenje in vznemirljivi programi. 18. julija od 18. ure dalje se lahko na tleh med Verižnim mostom in Parlamentom preizkusite v spektakularnem in hitrem notranjem kolesarjenju na prostem. Med prijetno vadbo s spinningom lahko kolesarite v ritmu energične glasbe, kar ponuja odlično priložnost za sproščanje stresa in izboljšanje vzdržljivosti. Udeležba v prepotnem poletnem večernem izzivu je popolnoma brezplačna, vendar je potrebna predhodna registracija.