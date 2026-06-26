Brezplačni koncerti na prostem bodo to poletje napolnili najlepša zgodovinska prizorišča Budimpešte

Eden najbolj pričakovanih glasbenih dogodkov prestolnice v sezoni 2026 ne bo razočaral: letos vas pričakuje z brezplačnimi koncerti na prostem na treh čudovitih zgodovinskih prizoriščih.
To poletje vam bo serija dogodkov Zenélő Budapest ponovno predstavila več kot deset odličnih koncertov. Podobno kot prejšnja leta boste tudi to sezono lahko priča edinstveno orkestriranim programom izjemnih glasbenikov prestolnice, ki bodo pričarali najlepše trenutke poletja na dvorišču Csikós gradu Buda, na bazarju Várkert in pred stopnicami parlamenta.
Umetniški vodja brezplačnega programa je Nándor Götz, klarinetist-saksofonist, skladatelj in zamisel skupine Zenélő Budapest.
Koncerti, ki bodo potekali julija in avgusta, se bodo vedno začeli ob 17. uri.
Brezplačni glasbeni koncerti v Budimpešti leta 2026:
Sobota, 4. julij: Klasike v jazzovskih priredbah – nastop Kvarteta saksofonov Götz – Budimski grad, dvorišče Csikós
Nedelja, 5. julij: renesansa godbe na pihala Huszár, baročna predstava – Várkert Bazár
Sobota, 11. julij: renesansa godbe na pihala Huszár, baročni nastop – Várkert Bazár
Nedelja, 12. julij: Klasike v jazzovskih priredbah – nastop Kvarteta saksofonov Götz – Budimski grad, dvorišče Csikós
Sobota, 18. julij: renesansa godbe na pihala Huszár, baročni nastop – Várkert Bazár
Nedelja, 19. julij: Madžarska romantika, nastop pihalnega kvarteta aCon Fuoco – dvorišče budimskega gradu Csikós
Četrtek, 23. julij: Pesem palisandra – koncert tárogató umetnika Zoltána Erdőja, cimbalista Jenő Lisztesa – Kossutha Trg
Sobota, 25. julij: Koncert ansambla Campanelli Carillon s solo flavto – Bazar v grajskem vrtu
Nedelja, 26. julij: Madžarska romantika, program pihalnega kvarteta Con Fuoco – Grad Buda, Csikós Udvar
Sobota, 1. avgust: Program godalnega kvarteta Capriccio s solo saksofonom – Grad Buda, Csikós Udvar
Nedelja, 2. avgust: Program godalnega kvarteta Capriccio s solo saksofonom – Grad Buda, Csikós Udvar
Četrtek, 27. avgust: Zmagoslavni pohod lovskega roga v glasbeni zgodovini – Koncert kvarteta rogov Danubia – Kossuthov trg