Sončno okusno potovanje: 14 senzacionalnih restavracij na severni obali Blatnega jezera za poletje 2026

To poletje na severni obali Blatnega jezera ne manjka gurmanskih okusov in kulinaričnih doživetij. Kot vedno smo tudi tokrat za vas izbrali najboljše: tukaj je več kot ducat bistrojev, restavracij, slaščičarn in drugih nepozabnih gastropubov, ki vas čakajo v objemu strmin in valov.

Borbarátok, Badacsonytomaj

Zgodba o Borbarátoku, ki sega skozi generacije, se je začela na starodavnem posestvu Badacsony, za katerega je skrbel pradedek. V zadnjih skoraj 100 letih se gostoljubnost družine ni spremenila: tukaj goste čakajo jedi, ki razveseljujejo oči in brbončice, odlična vina in nepozabni trenutki.

8258 Badacsonytomaj, Római út 88.

Restavracija in slaščičarna Muskátli, Badacsonytomaj

Že skoraj štirideset let domači okusi in toplina doma oživljajo v srcu Badacsonytomaja, zahvaljujoč družinski restavraciji Szita. V Muskátliju ne strežejo le sveže pripravljenih madžarskih jedi, temveč tudi domače, slastne torte – s srcem in dušo, v prijetnem okolju.

8258 Badacsonytomaj, Balaton utca 2.

Mélúton Bisztró, Badacsonytomaj

V srcu Badacsonyja, v objemu vinogradov, vas čakajo nebeški okusi, na gastronomskem otoku, polnem spominov, a hkrati prenovljenem. To poletje lahko gostje Félúton Bisztró uživajo v dobrotah, kot sta madžarska pisana svinjina ali enolončnica iz petelina z rdečim vinom – skupaj z badacsonyjskim nedűsom.

8258 Badacsonytomaj, Kisfaludy Sándor utca 5.

Vitéz Kürtős, Tihany

Trgovina Vitéz Kürtős v Tihanyju praznuje svojo šesto sezono in letos na promenadi Pisky, ki se sprehaja od razglednega stolpa samostana proti Visszhangu, pozdravlja tudi vse sladkosnede. Njihovi sveže pečeni kürtőskalác se ponašajo tudi s čudovitim razgledom na Blatno jezero! Ponujajo tri resnično posebne sladice, pečene na oglju: poleg tradicionalnih kürtőskalác lahko najdete tudi kürtős fondue, ki ni nič drugega kot narezan kürtőskalác, prelit s čokolado, marelično marmelado ali pistacijevo kremo.

Največja senzacija pa je edinstveni Kürtősbo, saj lahko to kürtősbo pecivo, napolnjeno z različnimi kremami, okusite samo v Vitéz Kürtős. Letos Vitéz Kürtős svojim gostom ponuja tudi tematske dneve: prvi vikend v mesecu so dobrote pripravljene iz veganskih sestavin, zadnji vikend pa iz sestavin brez glutena in mlečnih izdelkov, tako da lahko vsi delijo veselje ob kürtőskalácsu. Trgovina Vitéz Kürtős poleti pozdravlja obiskovalce vsak dan od 10. do 19. ure.

8237 Tihany, Halász köz 9., Pisky sétány

Casa Christa, Balatonszőlős

Nad Balatonszőlősom, na hribu Kis-Gella, leži toskanski raj, ki je nepogrešljiva postaja za gurmane na severni obali. Posestvo Casa Christa na svojih 60.000 kvadratnih metrih vzbuja duh sladkega življenja, ki ga v restavraciji oživlja kombinacija madžarskih elementov – veličastne jedi postrežejo tudi v sodelovanju z lokalnimi pridelovalci. Kuhinja, ki je prejela številne nagrade – vključno s štirikratno kvalifikacijo Michelin Bib Gourmand, dvema klobukoma Gault&Millau in nagrado Dining Guide za najljubšo restavracijo leta 2023 – je to poletje za jedilnik pripravila številne posebne jedi, poleg tega pa ponujajo tudi odlična vina z Balatona, ki spremljajo njihove jedi.

Med drugim so del sezonske ponudbe brancin, strozzapreti iz jajčevcev, hladna sadna juha, parfait z jogurtom in pehtranom ter celo prenovljena cezarjevska drobtina! Terasa, prekrita z jadrnico, ponuja čudovit panoramski razgled na madžarsko morje, Tihany, okoliške hribe in dva tisoč mandljevcev, ki obdajajo restavracijo – vse, kar potrebujete, da uživate v edinstveni harmoniji sredozemskega okolja in okusov.

8233 Balatonszőlős, Izabella út 1.

Sissi Fagyizó, Balatonakarattya

Sissi Fagyizó na vhodu v Blatno jezero, v Balatonakarattyi, pričakuje svoje goste z ogromno izbiro 48 vrst domačega sladoleda. Med njihovimi posebnimi dobrotami boste našli tudi številne nagrajene kreacije: Sissi Fagyizó je v preteklih letih osvojila glavno nagrado Balaton Ice Cream 2022, posebno nagrado 2023 in 2026 ter zlate medalje na številnih nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih. Ni čudno, da je tako priljubljena in jo obožujejo ne le domačini, ampak tudi kopalci, dopustniki in kolesarji!

Naj vas ne zavede dolga vrsta, ki se v sezoni, še posebej ob vikendih, vije pred Sissijino sladoledarno: postrežba je na voljo na 4-6 mestih hkrati, tako da boste svojo najljubšo poletno sladico dobili zelo hitro. Če ste na poti do najslajšega kotička v Balatonakarattyi, lahko naročite tudi druge dobrote – poleg sladoleda vam bodo pripravili tudi kavo in limonado. Ko izberete zasluženo hladilno pijačo, se lahko sprostite pod senčnimi drevesi na brezplačnem parkirišču, kjer je veliko sedežev, klopi, miz, polnilnic za steklenice, kolesarji pa imajo na voljo celo zračni kompresor.

8172 Balatonakarattya, parkirišče Napfényes

Jóbaratok Halsütöde, Balatonalmádi

Jóbaratok Halsütöde s skoraj 50-letno zgodovino sprejema goste vse leto. Na jedilniku so sveže ocvrte ribe, ribja juha in celo vikend ponudbe izven sezone – izkušnjo dopolnjuje čudovit panoramski razgled in zimski vrt, začinjen z družinskim vzdušjem in prijazno postrežbo.

8220 Balatonalmádi, Lóczy tér 1.

Restavracija Balaton, Balatonfüred

Restavracija Balaton v Füredu pozdravlja goste s prostorno teraso, zgodovinsko preteklostjo in čudovitim razgledom. Medtem ko na seznamu pijač prevladujejo izjemna vina iz regije, njihova kuhinja združuje tradicionalne okuse s sodobnimi trendi: ribja juha, madžarske jedi, italijanska pica, burgerji in sladice so vse zelo priljubljene!

8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 5.

Restavracija in penzion Taverna, Balatonfüred

Restavracija in penzion Taverna je pravi dragulj na obali Blatnega jezera, brez katerega obisk Füreda ne bi bil popoln. Njihove dobrote so narejene iz najboljših sestavin, na vinskem seznamu pa so večinoma vina iz Blatnega višavja. Goste čaka zajtrk, pet sob za goste in to poletje tudi italijanska pica!

8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 6.

Fogás Csárda, Tihany

Okusna hrana, balatonska vina in panoramska terasa s pogledom na Notranje jezero: to čaka tiste, ki obiščejo Fogás Csárdo v Tihanyju. Prijetna restavracija je opremljena v rustikalnem slogu z ročno izrezljanim pohištvom, lokalnim tekstilom in keramiko – kar ustvarja edinstveno okolje, ki je redko na Blatnem jezeru. Fogás Csárda ima tudi dve terasi, tako da lahko uživate v svojih najljubših madžarskih ali celo mednarodnih jedeh v največjem udobju v bližini Blatnega jezera.

8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 9.

Öböl Piknik, Balatonfüred

Ne glede na to, ali gre za družinsko kosilo, sproščeno pijačo, kolesarjenje po Blatnem jezeru ali večerjo s prijatelji, je Öböl Piknik odlična izbira poleti. Ta gastropub, ki je prijazen do psov, se nahaja med Csopakom in Balatonfüredom in ponuja vse, kar potrebujete za upočasnitev – lahko prigriznete v čudovitem okolju pod sončnimi jadri. Na jedilniku so največje priljubljene jedi: goveja enolončnica, ribe s krompirčkom, jajčni nokedli, makova torta, če naštejemo le nekatere. In o njihovih odličnih dogodkih še nismo govorili!

8230 Balatonfüred, Kerekedi utca 1.

Zala Bistro, Kehidakustány

V Zala Bistru s pogledom na jezero mir sončnega zahoda in harmonija vrhunskih okusov ustvarjata posebno doživetje v zdravilišču in golf centru Zala Springs. V elegantnem okolju goste čakajo prefinjene jedi in skrbno izbrana vina, kjer vsak večer postane nekoliko bolj prazničen. Naj gre za romantično večerjo, srečanje s prijatelji ali mirno sprostitev, tukaj naglico vsakdanjega življenja nadomesti bližina narave in spokojnost panorame.

V kuhinji je posebna pozornost namenjena lokalnim sestavinam, zato na krožnikih postrežejo najkakovostnejše, slastne jedi v sodelovanju z lokalnimi malimi pridelovalci in dobavitelji. Jedilnik je oblikovan v ritmu letnih časov, zaradi česar se ponudba nenehno osvežuje, sezonske sestavine pa vedno igrajo vodilno vlogo. Sodobna kuhinja v slogu bistroja združuje mednarodne okuse in madžarske gastronomske tradicije ter ustvarja enotnost sodobnega pristopa, lahkotne elegance in edinstvenega naravnega okolja.

8784 Kehidakustány, Golf utca 1. | Spletna stran

Restavracija Liget Royal, Hévíz

S skrbno pripravljenimi, kakovostnimi gurmanskimi jedmi in mirnim, a modernim vzdušjem je restavracija Liget Royal ena najboljših restavracij v Hévízu. Poleti se splača posedeti na cvetlični, senčni terasi, če pa prihajate za več dni, se nastanite v prijetnih prostorih restavracije!

8380 Hévíz, Petőfi Sándor utca 7.

Zenit Balaton Étterem & Bar, Vonyarcvashegy

Zenit vam že tri leta prinaša najboljše iz sezonske kuhinje Blatnega višavja, zgodovina restavracije s certifikatom Gault&Millau pa sega skoraj desetletje in pol nazaj. To se odraža tudi v skrbno izbranem meniju hrane in vina, kjer ni prostora za nepotrebne jedi.

8314 Vonyarcvashegy, Helikon utca 22.