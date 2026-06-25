Vrvež kulturnih programov se to poletje seli v priljubljena mesta na južni obali Blatnega jezera

Že zdaj je gotovo, da tudi letos poletje na Blatnem jezeru ne bo minilo brez kulturnih dogodkov, saj bodo tri mesta na južni obali skoraj dva meseca polna glasbe, gledaliških predstav in otroških programov.

V priljubljenih mestih na južni obali se bo kmalu začel pravi vrtinec kulturnih programov, saj vas med 3. julijem in 29. avgustom znova čaka Kultkikötő.

Letos se bo festival znova osredotočil na srečanja v živo in raznolike umetniške dogodke, zato se bodo na odrih Balatonföldvárja, Balatonszárszója in Balatonboglárja izmenjevale klasične in sodobne gledališke igre, intimnejši večeri, veliki odrski uspehi, posebni koncerti in otroški programi.

Tudi glede zasedbe nastopajočih ni pripomb: niz dogodkov bodo obogatili umetniki, kot so Piroska Molnár, Andrea Szulák, Judit Schell, Andrea Malek, Réka Tenki, Kata Dobó, Gabriella Hámori, Viki Lábas, Pál Mácsai, Zoltán Mucsi, Miklós H. Vecsei, Renátó Olasz, Róbert Koltai, Tamás Jordán, Zoli Beck, Krisztián Grecsó, Tamás Veréb, Budimpeštanski bar, lahko pa ujamete tudi Grund – fantovsko skupino komedijskega gledališča.

Seveda so organizatorji mislili tudi na najmlajše: otroke čakajo razburljive, pravljične predstave, predstavitve in glasbeni programi, nastopila pa bo tudi Judit Halász, ki jo obožujejo tako mladi kot starejši.