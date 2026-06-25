Tu so najboljše brezplačne plaže na severni in južni obali Blatnega jezera poleti 2026

Če bi se radi ohladili in osvežili v poletni vročini, smo tokrat za vas v en šopek zbrali ne le brezplačne plaže, ampak tudi plažne novosti!
Novice na plaži in novice ob Blatnem jezeru
Začenjamo z dobrimi novicami: najnovejša plaža Balatonfüred se je odprla v začetku junija! Plaža Aranyhíd je odprla svoja vrata na novo zgrajenem delu plaže, kjer lahko tisti, ki si želijo čofotanja in sprostitve, pričakujejo visokokakovostne storitve, restavracije, sodobne vodne bloke in garderobe, ležalnike in senčnike ter najem SUP in vodnih koles.
Z veseljem sporočamo novico, da plaža Helikon v Keszthelyju to sezono ponuja prost vstop ne samo domačinom, ampak vsem. Terme obiskovalce pričakujejo na 20.000 kvadratnih metrih z urejeno, zeleno zelenico, ogromnimi senčnimi drevesi, igrišči in bifeji.
Nasprotno pa Balatonszemes experience spa, ki ga je treba posodobiti, to poletje ne bo odprt. Dokler ne najdemo novega upravljavca, bodo za kopalno izkušnjo brez oblačka poskrbele tri bližnje odprte plaže.
Na srečo lahko izbirate tudi med plažami, kjer lahko uživate na plaži s svojim psom ali štirinožnim prijateljem. Primeri vključujejo psom prijazno plažo v Fonyódu, pasji park Keszthely, Piknikkert in plaža, psom prijazno kopališče v Balatonföldvárju, obstaja pa tudi plaža, namenjena tistim, ki prihajajo s psi, v jugovzhodnem kotu Belső-tó v Tihanyju.
Tukaj so najboljše brezplačne plaže Balatona v letu 2026:
JUŽNA OBALA
Balatonberény
Škripajoča pot
Balatonboglár
Nered je
Plaža Fiume
Plaža Jankovich-telep
Plaža Zoltán Kodály
Sycamore
Otoška plaža
Balatonfenyves
Balatonfenyves-spodnji
Slavčeva ulica
Borova plaža
Huszka ulica
Centralno
Bratislavska ulica
Balatonföldvár
zahodni
Centralno
Psom prijazno kopališče
Balatonkeresztúr
Ulica Vitorlás
Balatonlelle
Veliko ljudi
Ulica Határ
Ulica Hulám
zahodni
Listni sklep
Cvetlična plaža
Balatonmáriafürdő
Plaža Bardos
ulica Faluház
Ladijska postaja
ulica Polgár
Ulica Őrház
ulica Őz
Ulica Szabadság
Balatonőszöd
Gozdnata plaža
Balatonszárszó
Trg Bendegúz
Ulica Olöd
Ulica Móricz
Ulica Vízpart
Balatonszemes
Ulica Berzsenyi
Cesta valov
veselo
Balatonvilagos
Čas nedelovanja
Plaža vasi Balatonaliga
Fonyód
Plaža Árpád
Ulica Báthori
Kolonija
Fonyód gaj
Fürdő ulica
Huszka ulica
Mestna plaža
Siófok
Zlata obala
Balatonszabadi – Sóstó
Srebrna obala
Szabadstrand za vlak v Pešto
Novo mesto
Nameravate
Zabava na plaži
Ulica Rigó
Zamárdi
Bácskai ulica
Gyöngyvirág in Makova ulica
trg Jegenye
ulica Keszeg
Kiss Ernő Street
Klapka ulica
Centralno
T-plaža
SEVERNA OBALA
Balatonakarattya
Trgovina z žvečilnimi gumi
Balatonkenese
Iz Alsóréta je
Keszthely
Plaža Helikon
Vrtinčenje
Sycamore
Tihany
Gödrösi
Somos