Tu so najboljše brezplačne plaže na severni in južni obali Blatnega jezera poleti 2026

Če bi se radi ohladili in osvežili v poletni vročini, smo tokrat za vas v en šopek zbrali ne le brezplačne plaže, ampak tudi plažne novosti!

Novice na plaži in novice ob Blatnem jezeru

Začenjamo z dobrimi novicami: najnovejša plaža Balatonfüred se je odprla v začetku junija! Plaža Aranyhíd je odprla svoja vrata na novo zgrajenem delu plaže, kjer lahko tisti, ki si želijo čofotanja in sprostitve, pričakujejo visokokakovostne storitve, restavracije, sodobne vodne bloke in garderobe, ležalnike in senčnike ter najem SUP in vodnih koles.

Z veseljem sporočamo novico, da plaža Helikon v Keszthelyju to sezono ponuja prost vstop ne samo domačinom, ampak vsem. Terme obiskovalce pričakujejo na 20.000 kvadratnih metrih z urejeno, zeleno zelenico, ogromnimi senčnimi drevesi, igrišči in bifeji.

Nasprotno pa Balatonszemes experience spa, ki ga je treba posodobiti, to poletje ne bo odprt. Dokler ne najdemo novega upravljavca, bodo za kopalno izkušnjo brez oblačka poskrbele tri bližnje odprte plaže.

Na srečo lahko izbirate tudi med plažami, kjer lahko uživate na plaži s svojim psom ali štirinožnim prijateljem. Primeri vključujejo psom prijazno plažo v Fonyódu, pasji park Keszthely, Piknikkert in plaža, psom prijazno kopališče v Balatonföldvárju, obstaja pa tudi plaža, namenjena tistim, ki prihajajo s psi, v jugovzhodnem kotu Belső-tó v Tihanyju.

Tukaj so najboljše brezplačne plaže Balatona v letu 2026:

JUŽNA OBALA

Balatonberény

Škripajoča pot

Balatonboglár

Nered je

Plaža Fiume

Plaža Jankovich-telep

Plaža Zoltán Kodály

Sycamore

Otoška plaža

Balatonfenyves

Balatonfenyves-spodnji

Slavčeva ulica

Borova plaža

Huszka ulica

Centralno

Bratislavska ulica

Balatonföldvár

zahodni

Centralno

Psom prijazno kopališče

Balatonkeresztúr

Ulica Vitorlás

Balatonlelle

Veliko ljudi

Ulica Határ

Ulica Hulám

zahodni

Listni sklep

Cvetlična plaža

Balatonmáriafürdő

Plaža Bardos

ulica Faluház

Ladijska postaja

ulica Polgár

Ulica Őrház

ulica Őz

Ulica Szabadság

Balatonőszöd

Gozdnata plaža

Balatonszárszó

Trg Bendegúz

Ulica Olöd

Ulica Móricz

Ulica Vízpart

Balatonszemes

Ulica Berzsenyi

Cesta valov

veselo

Balatonvilagos

Čas nedelovanja

Plaža vasi Balatonaliga

Fonyód

Plaža Árpád

Ulica Báthori

Kolonija

Fonyód gaj

Fürdő ulica

Huszka ulica

Mestna plaža

Siófok

Zlata obala

Balatonszabadi – Sóstó

Srebrna obala

Szabadstrand za vlak v Pešto

Novo mesto

Nameravate

Zabava na plaži

Ulica Rigó

Zamárdi

Bácskai ulica

Gyöngyvirág in Makova ulica

trg Jegenye

ulica Keszeg

Kiss Ernő Street

Klapka ulica

Centralno

T-plaža

SEVERNA OBALA

Balatonakarattya

Trgovina z žvečilnimi gumi

Balatonkenese

Iz Alsóréta je

Keszthely

Plaža Helikon

Vrtinčenje

Sycamore

Tihany

Gödrösi

Somos