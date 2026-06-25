Seznam želja za Balatonboglár: 5 doživetij in znamenitosti, ki jih ne smete zamuditi v jugozahodnem obalnem mestu

Seveda nam prva stvar pride na misel, ko pomislimo na Balatonboglár, so super brezplačne plaže, ki se nahajajo tukaj, vendar južno obalno mesto obljublja tudi številne znamenitosti poleg kopališč, ki bi jih bilo škoda zamuditi med počitnicami.

Xantus János Gömbkilátó in Magasösvény

Ikonični simbol Balatonboglárja je Gömbkilátó, ki izstopa iz množice zaradi svojega značilnega videza in panorame, ki jo lahko doživite od tam. S sprehodom okoli 165 metrov visokega razglednega stolpa lahko hkrati občudujete Blatno jezero, Badacsony in razgled na mesto pod vami. S kombinirano vstopnico se lahko sprehodite tudi po Magasösvényju ob razglednem stolpu, ki ponuja tudi odlične lokacije za fotografiranje in učno pot.

8630 Balatonboglár, Kilátó utca

Bob steza in pustolovski park Balatonboglár

Najbolj priljubljen pustolovski park na južni obali, bob steza in pustolovski park Balatonboglár, se nahaja tik ob Gömbkilátóju in Visoki poti. Gostje lahko uživajo v bob stezi, vrvnem poligonu, plezalni steni, snežnem stožcu, lokostrelstvu, trampolinu, napravi za skoke, napihljivem gradu in 3D obroču, zato park ponuja celodnevno zabavo za vse starosti. Lokacija je še posebej priljubljena destinacija za družine, skupine prijateljev, šolske in vrtčevske skupine, lahko pa tukaj organizirate celo team building za podjetja.

8630 Balatonboglár, Kilátó utca 8.

Rdeča in modra kapela

V dveh cerkvah Balatonboglárja z edinstvenim vzdušjem, rdeči in modri kapeli, presenetljivo ni v glavnem poudarek na veri, temveč na odličnih umetniških razstavah, ki se nahajajo tukaj in si jih lahko ogledate od torka do nedelje skozi vse poletje za minimalno vstopnino. Cerkvi je vredno raziskati med prijetnim poletnim sprehodom: obe stavbi se nahajata na pokopališkem griču, od koder se odpira čudovit razgled na Blatno jezero.

8630 Balatonboglár, Kápolna utca 8.

Zgodovinska ladja na vijak Balaton

Če obiščete pristanišče Balatonboglár, lahko doživite izjemno muzejsko izkušnjo. Ko pa boste tukaj, ne iščite stavbe: razstava se dejansko nahaja v stari ladji na obali. Prenovljeni prostori parnika, zgrajenega leta 1872, vključujejo odličen skupni prostor in fascinantno razstavo pomorske zgodovine, medtem ko se lahko malčki zabavajo na otroškem igrišču na premcu ladje.

8630 Balatonboglár, Mólósétány

Galerija opeke in kmetija Bugaszeg

V državi je le malo krajev, kot je Galerija opeke Balatonboglár – ali kot jo imenuje njen lastnik János Csere, Republika Bugaszeg. Stric Jani je večnadstropni muzej in spominski park ob njem na treh hektarjih posestva zgradil povsem sam, ki ga še danes širi. Večno mladi arhitekt seveda z veseljem razkazuje naokoli radovednim popotnikom – vse brezplačno.

8630 Balatonboglár, Bugaszeg