Kraj, kjer je zabava omejena le z domišljijo: Zgodba o legendarnem nočnem klubu Blue Cat

Ena najbolj priljubljenih ulic v prestolnici je še vedno dom številnih nočnih klubov, a si niti v najbolj divjih sanjah ne bi predstavljali, kakšne zabave so se tukaj odvijale v preteklosti.

Prvo zabaviščno okrožje v 19. stoletju je bilo na območju današnje Királyjeve ulice, kjer so se drug za drugim vrstili zloglasni bordeli in nočni klubi, ki so uživali velik uspeh. Trinadstropna stanovanjska stavba na številki 15 v ulici, v kateri je bil legendarni nočni klub Blue Cat, je vsekakor izstopala iz raznolike ponudbe.

Vogalno stavbo je zasnoval Ágoston Pollack, preden je zrasla v svetovno znan nočni klub, pa je imela v svojih zidovih lokalno in kul pivnico.

János Feistinger, ki je pogosto nastopal kot igralec, je leta 1855 odprl nočni klub Blue Cat, v tujini znan kot Blaue Katze, ki je uradno deloval kot pevska dvorana. Razlog za to je bil, da je bil to edini način, da bi dobili dovoljenje policije, saj bi bilo zaradi resničnih, dvomljivih dejavnosti težko ostati odprt.

Nočni klub v Pešti, ki je hitro pridobil veliko priljubljenost in številne redne goste, je imel vse, kar ste potrebovali za nebrzdano zabavo: odlične jedi, neskončne količine alkohola in seveda najboljše produkcije. Oder so si delili umetniki, komiki, čarovniki in pevci kupletov, največji uspeh pa so dosegli plesalci Leder, ki so se na zahtevo po nastopu z veseljem odpravili z bogatimi gosti.

Kraj, kjer so se odvijale precej pikantne produkcije, je kmalu postal znan v tujini, zahvaljujoč temu pa niso prihajali le gostje od daleč, temveč so nastopali tudi čarovniki in plesalci, priljubljeni v Evropi.

Mačke na ulici Király

Čeprav se podoba mačke odraža v napisu, je ne smemo povezovati z mačkami, saj se ime nanaša na dame, ki dajejo kraju njegov profil.

Takrat je območje na ulici Király odmevalo tudi s štirimi nočnimi klubi, poimenovanimi po mačkah, toda nočni klubi Modri, Črni, Rdeči in Pisani so bili očitno prvi, ki so si pridobili največjo prepoznavnost.

Mimogrede, ime mačka ni delovalo le na Madžarskem, ampak se pojavlja tudi v imenu najbolj znanega nočnega kluba v Parizu, Chat Noir, saj chat v francoščini pomeni mačka.

Modra mačka v madžarski literaturi

Priljubljenost kluba dobro dokazuje tudi dejstvo, da je pritegnil pozornost znanih ljudi tistega časa, ki so bili vedno na voljo za zabavo, in mnogi so ovekovečili čudovite ure, preživete tam.

Eden od rednih gostov lokala, Kálmán Mikszáth, je klub opisal kot zatočišče živahnih pevcev šansonet in lahkomiselnih kupletov, Mór Jókai pa je zapisal naslednje:

Vsak dan iste šansonete, z več kot predvidljivimi dvoumnostmi; iste pevke, včasih blondinke z umetnimi lasmi, včasih rjavolaske, kričanje, vpitje, pivo, vino, punč, cigare in smrad laka za lase, drzne plesne figure in iskreni bočni udarci, šampanjec s salicilno kislino in dame, ki jim je to všeč.

Porzó oziroma dr. Adolf Ágai, legendarni humorist tistega časa, je vzdušje Modre mačke ovekovečil v svojem besedilu z naslovom Potovanje iz Pešte v Budimpešto:

Matična institucija takšnih zabavnih prizorišč v Budimpešti je bila Modra mačka, ki je bila v tujini bolj znana kot Petőfi, tokajsko vino, madžarski konji in celo kot tiszaújlaški brki, čeprav so bili slednji na voljo povsod, od Zlatega roga do Severnega tečaja. Na svoje presenečenje so se odpravili k tej krempljasti živali. Vendar bi bil modri prašič na njegovem mestu bolj primeren. Kar se je slišalo v pevski dvorani, ni bilo mijavkanje, ampak godrnjanje: in takšno, da bi lahko zardel celo zmajski desetnik.

Slavni gostje in lokalne legende

Poleg pisateljev je bil pogost gost tudi odvetnik Miklós Szemere, pa tudi grofje Károlyi, Esterházy, Festetics in Széchenyi, ki so radi širili glas o nastopih pikantnih plesalcev. Poleg slavnih madžarskih rednih gostov so večere Modrega mačka obiskovale tudi številne tuje zvezdnice, od katerih so mnoge za seboj pustile pomembne spomine.

Tukaj so se na primer zabavali tudi vnuk francoskega kralja Ludvika Filipa, Ludvik Filip Albert, vojvoda Orleanski, pariški grof in srbski kralj Milan I.

V noči 15. maja 1881 je prispel tudi nenavaden gost, ki ni bil nihče drug kot valižanski princ, ki je kasneje pod imenom Edvard VII. postal kralj Velike Britanije in indijski cesar. Po legendi se je po ogledu farse zaljubil v lokalno lepotico Jeanette Waldau, a je njegova mati, kraljica Viktorija, zaradi dvomljivega mnenja o dekletu kmalu prekinila razmerje.

Vendar pa je najpomembnejši spomin pustil sin cesarskega kanclerja Otta von Bismarcka, Herbert, ki je kasneje zaradi časa, ki ga je preživel tukaj, postala njegova žena. Po zgodbi je pijani in goli moški po uspešnem nastopu med orgijo spoznal grofico Hoyos Margit Malvin. Večer je potekal tako dobro, da sta nadaljevala svojo zvezo in se leta 1892 poročila, nakar naj bi oba opustila svoj pikantni hobi.

Najpomembnejši spomin pa je pustil sin cesarskega kanclerja Otta von Bismarcka, Herbert, ki se je kasneje za čas, ki ga je preživel tukaj, zahvalil svoji ženi. Po zgodbi je pijani in goli moški med orgijo po uspešnem nastopu srečal grofico Hoyos Margit Malvin. Večer je potekal tako dobro, da sta tudi kasneje ostala v stiku, leta 1892 pa sta se poročila, nakar sta menda oba opustila svoje pikantne hobije.

Konec neke dobe

Modra mačka, ki je večkrat zamenjala lastnika, je bila dokončno zaprta leta 1893, do takrat pa je upad standarda gostov povzročil vse več nevšečnosti in težav.

Stavba se je kasneje v mestni spomin vpisala iz povsem drugega razloga, saj je tu potekal zid peštanskega geta, spomin, ki ga danes obeležuje plošča.