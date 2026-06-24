6 povsem novih kavarn v Budimpešti, ki jih morate odkriti to poletje

Vsakič, ko se v Budimpešti odpre nova kavarna, smo še posebej navdušeni. Za novince ni lahko, saj je na gastronomskem zemljevidu naše prestolnice veliko odličnih krajev: poročamo, da se je naslednjih šest kavarn uspešno kosalo s to priložnostjo in se že lahko pohvali z več stalnimi gosti. Zato jih čim prej odkrijte!

Kavarna Catuccino

Ljubitelji mačk, pozor: obstaja velika verjetnost, da imate nov redni lokal! Zdaj lahko spijete kavo v družbi predečih hišnih ljubljenčkov na ulici Vasvári Pál, zahvaljujoč kavarni Catuccino. Medtem ko mačke zagotavljajo sproščeno vzdušje, energijo zagotavljajo italijanske kave, kremasta matcha, boba čaji, hrustljavi bageli, topli sendviči, ki se topijo s sirom, slastne sladice in druge dobrote. Ljubitelji kave, ki obiskujejo kavarno, so si že pridobili veliko bazo oboževalcev – ne bodite presenečeni, če bodo osvojili tudi vaše srce!

1061 Budimpešta, Vasvári Pál utca 1.

Kavarna Kepen

Ne moremo se znebiti občutka, koliko boljših kavarn se je v zadnjih mesecih odprlo v okrožju palač. Najnovejša, imenovana Kavarna Kepen, ponuja vrhunsko kavo in pecivo ter celo skupnostne dogodke, nedaleč od Rákóczijevega trga. Notranjost, čeprav majhna, je prijetna, ob lepem vremenu pa si lahko kavo privoščite tudi za mizami zunaj. Pri njih kakovost ni le modna beseda: vsaki skodelici je namenjene največja skrb. In prijazna postrežba, ki jo mnogi omenjajo, je res le pika na i!

1085 Budimpešta, Kőfaragó utca 15.

Pekarna Antigoné

Antigoné je dom čudovitih tort, kav, brunchev in umetniških del, ki ga je pred kratkim odprl zakonski par. Znotraj njegovih zidov ne boste opazili ničesar od vrveža Velikega bulvarja, v starinskem okolju pa se lahko počutite, kot da ste prišli domov. Težko se je upreti hvalnicam o njihovem pecivu, vendar bi radi izpostavili vir kofeina, ki ni le močan, ampak je narejen tudi z drznimi kombinacijami – kot sta tahini in karamela.

1073 Budimpešta, Erzsébet körút 41/B

APA Presszó

APA Presszó, ki se nahaja v gledališču MU, točno ve, kaj potrebujete med dvema dejanjema – ali celo srečanji –: včasih kozarec spritz-a, včasih bolj kot »sirpike«. Seveda ponujajo tudi kavo, limonado, točeno pivo in prigrizke, poleti pa priporočajo njihovo prijetno teraso za osvežitev. Vredno je slediti Facebook strani pressa, saj v vročih mesecih včasih celo zabavajo s koncerti v Újbudi!

1117 Budimpešta, Kőrösy József utca 17.

MYKRO by Pici

Če ne veste, kako piti kavo na grški način, lahko to poletje odkrijete v Harminckettesek tere. Prav tukaj je MYKRO, ki se nahaja na istem mestu kot Pici, mlademu moškemu z grškimi koreninami prinesel kulturo kave tega dragulja sredozemske regije, ki ni razumel, zakaj v Budimpešti ni fredda – zato se je odločil, da vam ga pripravi sam. Morda je najboljša stvar pri njegovi majhni kavarni ta, da se tukaj nikamor ne mudi. Takoj ko se usedete na teraso in srknete svojo posebno ledeno kavo – ali celo svoj vroč vir kofeina – boste zagotovo pozabili tudi nanjo!

1082 Budimpešta, Harminckettesek tere 2.

NAMA Coffee

Znan sanskrtski izraz je oživil najnovejšo kavarno na ulici Kecskeméti: Namaste – kar pomeni »Priklanjam se ti«. V NAMI duh te geste spremlja umetnost priprave kave, znotraj njenih zidov pa je vse poskrbljeno za telesno in duševno regeneracijo. V čisti, mirni notranjosti lahko poskusite posebne kavne specialitete: svetlo pražena etiopska kavna zrna imajo okus breskve in cvetja, temno pražena zrna arabice in robuste pa čokoladne okuse. Seveda pa matcha zaseda tudi pomembno mesto v njihovi ponudbi!

1053 Budimpešta, Kecskeméti ulica 1.