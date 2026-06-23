Tukaj so najboljši programi tega tedna na obali Blatnega jezera – 22.–28. junij 2026.

Četrti teden junija je poln vznemirljivih programov za vas okoli Blatnega jezera, pa naj gre za gastronomska doživetja, oglede ali koncerte. Eno je gotovo, ne smete zamuditi nobenega od njih!

Balaton Drive Extra – Vzhodno srečanje avtomobilov v Keszthelyju (24. junij 2026)

Več kot 200–250 pravih orientalskih čudes – znanih Trabantov, Wartburgov in Bark – bo preplavilo obale Blatnega jezera v Keszthelyju in nas za nekaj ur popeljalo nazaj v 80. in 90. leta.

JAZZ-A-VÉGE: Tálas Áron Trió // Gledališče Balaton, Keszthely (25. junij 2026)

V gledališču Balaton v Keszthelyju vas čaka nova serija jazzovskih koncertov z naslovom JAZZ-A-VÉGE. Prvi nastopajoči bo Tálas Áron Trió.

Vodena vinska tura v Badacsonyju – vinogradi, vina in panorama // Badacsonytomaj (26. junij 2026)

Ta posebna vinska tura vas bo 26. junija popeljala skozi najbolj znane vinograde Badacsonyja, kjer obiskovalce čakajo tri kleti, devet vrst vin in osupljiva panorama Blatnega jezera. Med programom vam bodo vinarji sami povedali o vinih in zgodovini gore.

Beton.Hofi // Gyárkert, Veszprém (26. junij 2026)

Priljubljeni raper bo osvojil tudi oder Gyárkerta v Veszprému.

Ogled v mesečini v Badacsonyju (26. junij 2026)

Med večernim ogledom lahko slišite poročni klic rjavih sov, skrivnostno šumenje golih dreves, hkrati pa se lahko naučite veliko novih informacij o živih in neživih naravnih vrednotah Badacsonyja ter zgodovini kulture grozdja in vina. Vrhunec ogleda vas čaka na razglednem stolpu Kisfaludy, kjer se pred vami odpre veličasten razgled: pogled na vasi v kotlini Káli, ki se svetijo kot niz biserov, in igra svetlobe na Blatnem jezeru bosta nepozabna.

Plázs Siófok: Astrofest (26.–27. junij 2026)

30. maja je Plázs Siófok odprl svoja vrata in vas vabi na zabavo, ki traja vse poletje. Junija bo ikonična lokacija poletja ob Blatnem jezeru gostila najboljše izvajalce. 26. in 27. junija vas pričakuje Astrofest s T. Dannyjem, Valmarjem in KKevinom.

Festival Örvényesvölgy // Zalacsány (26.–28. junij 2026)

Nemoteno tišino posestva Zala, ki se razprostira na skoraj 20 hektarjih, običajno prekinejo ptičje petje in petje jelenov damjakov, a za nekaj dni konec junija bo zeleni travnik, obdan z griči, glasen od svetovnih zvezd in domačih izvajalcev. Ni dvoma, da si je festival Örvényesvölgy s tem okoljem prislužil naziv enega najbolj posebnih madžarskih festivalov, kar še dodatno poudarjajo visokokakovostni kulturni dogodki. Dogodek koristi predvsem ljubiteljem jazza, soula in bluesa, a vreden ogleda je tudi zaradi odlične gastronomske ponudbe, družinskih programov in obrtnega sejma.

Poletni otvoritveni vikend Bubbles Club // Balatonfüred (26.–28. junij 2026)

Igre in zabava, čofotanje in pustolovsko kopanje, zabave z mehurčki in peno – na tem vznemirljivem poletnem otvoritvenem vikendu med 26. in 28. junijem se lahko tudi najmlajši potopijo v poletna doživetja. Serija dogodkov v Balatonfüredu vključuje tri dni balatonskih obrti, velikansko predstavo mehurčkov in gastronomska tekmovanja.

Tedni sivke Tihany (26.–28. junij 2026)

Zadnji vikend v juniju vas Villa Pisky vabi na posebno gastronomsko doživetje sivke v okviru dogodka Tedni sivke Tihany. Omejen meni predstavlja ikonično zelišče v treh dejanjih, kuharska ponudba pa obljublja občutek “la dolce vita”.

Veslanje MOL Balaton (27. junij 2026)

Veslanje MOL Balaton bo letos potekalo že 9. zapored, da bi športnim navdušencem, družinam in skupinam prijateljev ponudilo priložnost za prečkanje madžarskega morja.

Sprehod po Siófoku (27. junij 2026)

27. junija vas bo tematski ogled mesta vabil k odkrivanju skrivnosti Siófoka. V organizaciji Spominske hiše Imre Kálmána se boste lahko udeležili sprehoda z naslovom Kiparji zvokov in oblik.

Po stopinjah Egryja, v luči Udvardija, z vinom v kozarcu // Badacsonytomaj (27. junij 2026)

27. junija ste vabljeni na ekskluzivni voden ogled delavnice dveh ikoničnih slikarjev iz Badacsonyja. Med ogledom si bomo lahko ogledali delo Józsefa Egryja in Erzsébet Udvardi: njuna umetnost ujame luči, barve in posebno vzdušje Blatnega jezera. Umetniško doživetje dopolnjuje prijeten sprehod z imerzivnim vodnikom in trihodna degustacija badacsonskih vin.

Jazz Fest – brezplačen glasbeni vikend // Keszthely (27.–28. junij 2026)

Jazz Fest, ki poteka v slikovitem okolju, v Keszthely za dva dni, zadnji vikend v juniju, 27. in 28., pripelje najbolj vznemirljive izvajalce madžarskega jazza in swinga – in to brezplačno! Glasbena doživetja dopolnjujejo okusni prigrizki iz tovornjakov s hrano, ki so postavljeni – poskrbljeno je za vse za popoln poletni večer!