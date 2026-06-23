8 odličnih poletnih otroških programov v Budimpešti, ki bodo vaše počitnice naredili smiselne

Počitnice so končno tu, otroci jih praznujejo z neskončno srečo, starši pa z nekaj zaskrbljenosti. Na srečo v Budimpešti ni treba skrbeti, saj prestolnica ponuja nešteto odličnih možnosti programov, ki bodo vaše poletne počitnice zagotovo naredile vznemirljive.

Generali Gyerek Sziget // Hajógyári-sziget (19.–21. junij 2026)

Poletne počitnice se letos začnejo z brezplačnimi programi Generali Gyerek Sziget, saj lahko med 19. in 21. junijem družine pričakujejo otroške koncerte, interaktivne predstave, cirkuške točke, žonglerje, ustvarjalne programe, živalske vrtove za božanje in doživetja blizu narave. Letos pa se obeta tudi veliko novosti: otroci lahko bolje spoznajo naše življenjsko okolje skozi delavnice, Naravoslovno sprostitveno kabino in Pepelkino meditacijo, v nedeljo zvečer pa se bo rodila skupno stkana pravljica o otoku Hajógyári.

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Noč muzejev // več lokacij (20. junij 2026)

20. junija bo Noč muzejev ponovno odprla svoja vrata, da bi za eno noč osvetlila vrednote preteklosti in sedanjosti. Dogodku se pridružuje na stotine razstavnih prizorišč po vsej državi, zato največji in najbolj priljubljen kulturni festival v letu ponuja zainteresiranim na tisoče programov. Dogodek je lahko odlična izbira za starejše otroke, saj poleg tradicionalnih muzejskih doživetij raznolika ponudba vključuje tudi koncerte, vodene oglede, interaktivne dogodke, družinske programe, gledališke predstave in filmske projekcije.

Otroški športni in igralni park Óbudai Grund // Otok ladjedelnice (ob nedeljah od 21. junija 2026)

Pred kratkim je svoja vrata odprl Óbudai Grund, ki vsako nedeljo navdušuje z več deset programi. V brezplačnem športno-igrišču imajo glavno vlogo aktivna doživetja v bližini narave: med dogodivščinami, ki čakajo na odkrivanje, boste našli velikanski šah, biljard, trampolin, kotiček za ustvarjanje, posebno strelišče na tarče in večnamensko športno igrišče. Medtem ko ste tukaj, obvezno preizkusite največji evropski park napihljivih gradov, HopCity, kjer se lahko otroci zabavajo do mile volje. Park je ob nekaterih vikendih zaprt, zato si pred odhodom obvezno oglejte njihovo Facebook stran!

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Aura Bay // Hajógyári-sziget (od konca junija 2026)

Vendar se dogodivščine, ki jih boste doživeli na Hajógyári-szigetu, tu ne končajo, saj se bo konec junija v neposredno bližino omenjenega igrišča preselila prava svetlobna čarovnija. Kmalu odprti svetlobni park Aura Bay vas bo v hipu popeljal v interaktivno, poglobljeno vodno pravljico, ki bo navdušila vsakega člana družine. Vendar lokacija ni vredna obiska le zaradi osupljive vizualne privlačnosti, saj bodo neverjetne zrcalne dvorane in optične iluzije zabavale vaše čute, medtem ko vas bo v 360-stopinjski sobi navdušil čaroben animirani film.

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Globokomorske pustolovščine v Csopi (od 1. julija 2026)

Od 1. julija do konca poletnih počitnic otroke čaka območje globokomorskih pustolovščin Palača čudes – a kopalk sploh ne boste potrebovali! Pojdite na ribolov, nahranite morskega psa, rešite plavalce v težavah, iščite školjke in potopljene zaklade ter nato zgradite svoj koralni greben! Med postajami vas čaka velikanska igra spomina, posebne rentgenske kartice, globusne mize in kul točka za fotografiranje. Tukaj lahko vsakdo cilja, išče, gradi in odkriva doživetja v svojem tempu, zaradi česar je to odličen skupni program za družinski dan ali zabaven kamping izlet.

1039 Budimpešta, Mátyás király út 24.

Otrokom prijazno plažo Lupa

Naravno kopališče v Budakalászu, plaža Lupa, vas čaka s super družinam prijazno plažo, ki je le streljaj od prestolnice. En kotiček jezera je bil zasnovan posebej za otroke, voda pa je globoka le 10–50 centimetrov, tako da se lahko tudi najmanjši varno čofotajo. Ob peščeni obali, ki spominja na morje, je tudi veliko dogodivščin za malčke, saj je tukaj vse za gradnjo peščenih gradov in gradov, a igrišče, trampolin in napihljivi grad obljubljajo prav tako odlične dogodivščine. Pika na i pa je, da ponujajo aktivnosti celo za goste, stare od 4 do 12 let, za otroško vstopnico!

2011 Budakalász, Tó utca 1.

Potovanje skozi čas v Muzeju prometa

Če je vaš malček ljubitelj vozil, bo raziskovanje ustanov članic Muzeja prometa zanj zagotovo nepozabna izkušnja. V Parku železniške zgodovine se lahko naučite veliko zanimivih dejstev o pravih staromodnih lokomotivah in njihovih modelih, v Aeroparku, ki se nahaja ob terminalu 2B mednarodnega letališča Liszt Ferenc, si lahko ogledate zakulisje 60 let madžarskega javnega letalstva, v Muzeju podzemne železnice pod trgom Deák Ferenc pa se lahko naučite več o zgodovini budimpeštanskega metroja. Nova razstava muzeja Pripnite se! raziskuje prometno varnost skozi 250 kopenskih, vodnih in zračnih artefaktov v Severni delavnici za popravilo vozil.

Potovanje skozi vesolje v observatoriju Svábhegyi

To poletje družine čaka veliko vznemirljivih dogodivščin v največjem interaktivnem centru za astronomijo v naši državi, observatoriju Svábhegyi. Astro-matiné, priporočljiva za otroke, stare od 6 do 12 let, na igriv in razumljiv način odpira vrata v vesolje, v Laboratoriju za odišavljanje planetov pa lahko vonjate vesolje, medtem ko Osončje oživi s pomočjo plišastih planetov. Poleg tega lahko Sonce opazujete z velikanskim teleskopom observatorija, v oblačnem vremenu pa se lahko naučite vseh podrobnosti delovanja teleskopa. Seveda ne bo manjkalo spektakularnih pojavov: lahko si ogledate tudi sončni izbruh!

1121 Budimpešta, Konkoly-Thege Miklós út 15-17.